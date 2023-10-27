ضبط أودي R8 كسيارة GT3 للطرق القانونية

دبي - كتب محمد فتوح - استطاع جواسيس السيارات التقاط صور خاصة لسيارة أودي R8 اثناء مرورهم بحلبة نوربورغرينغ وهي السيارة التي ستستقر بمتاحف التاريخ ابتداء من العام القادم حيث يمثل الطراز الحالي من أودي R8 الإصدار الأخير من هذه السيارة

مفاجأة أودي R8

لاشك أن التقاط صور بحلبة نوربورغرينغ خاصة لآخر اصدار من أودي R8 يعتبر أمرا مفاجئا ومدهشا . تبدو سيارة أودي المجنحة والمغرفة تشبه إلى حد كبير سيارة سباق GT3، ولكن هناك شيء مختلف في هذه السيارة، حيث تحتوي على لوحات أرقام أمامية وخلفية.

أودي R8 GT3

هل ننظر إلى سيارة Audi R8 القانونية للطرق؟ المصادر التجسسية وراء الصور تعتقد ذلك، لكنها ليست بالضرورة نموذجًا خاصًا قادمًا من Audi . بدلاً من ذلك، يُعتقد أنها سيارة R8 GT3 تم تصنيعها بواسطة شركة Scherer Sport، وهي شركة تعمل منذ فترة طويلة مع Audi Sport في عالم السباق والأداء. يمكن أن تكون هذه مركبة اختبارية مصممة للاستخدام على الطريق لتلبية متطلبات التجانس المستقبلية، ولكن مهما كان الأمر، فهناك رغبة في تجربتها عجلة القيادة.

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يبدو أن ذلك أمر مستبعد بعض الشيء حيث تقول المصادر إنه سيتم بناء 100 سيارة R8 GT3 للطرقات فقط، ومن الآمن أن نفترض أن معظم (إن لم يكن جميعها) لديها بالفعل مشترين ينتظرون

تجهيزات اودي R8

ومن غير المعروف على الإطلاق ما إذا كانت Audi ستشارك بشكل مباشر في هذه العملية أم لا. كل ما يمكننا قوله على وجه اليقين هو أنه تم القبض على سيارة R8 بيضاء مع قطع غيار سيارات السباق ولوحات الترخيص وهي تقطع المطر في نوربورغرينغ. وبالحكم من خلال الصور، يمكننا أيضًا أن نشير إلى بعض الاختلافات الملحوظة مقارنة بالنموذج التقليدي للسير على الطريق.

من المؤكد أنه ليس هناك ما يفتقده جناح GT3 الكبير، والصندوق الذي عادة ما تجده أصبح الآن عنصرًا نائبًا للفتحات الضخمة. توجد فتحات تهوية فوق العجلات الأمامية، وجنيحات في الواجهة، ومغرفة كبيرة على السطح. إذا نظرت عن كثب، ستلاحظ عجلات ذات قفل مركزي وسقف مختلف تمامًا عن طراز R8 الإنتاجي. يستعار الجسم بأكمله بشكل كبير من سيارة R8 GT3 Evo II التي ظهرت لأول مرة في عام 2021، وربما تم تخفيفها قليلاً للاستخدام على الطريق.

قوة أودي R8

لم نتعامل مع لقطة داخلية واضحة، ولكن يمكننا أن نرى ما يشبه شرطة قياسية عند قاعدة الزجاج الأمامي. يمكن رؤية شريط التدحرج بوضوح، ولا نرى أي زخرفة على الأعمدة A. وبالمثل، نحن لسنا مطلعين على ما يحدث تحت مغرفة السقف الكبيرة هذه، ولكن مع 602 حصانًا في المخزون، فإن R8 لا تحتاج إلى مساعدة للانطلاق بسرعة فائقة.

نظرًا لأننا نرى هذا للمرة الأولى، فليس لدينا أي معلومات حول متى – أو ما إذا كان – قد يحدث ظهور رسمي لأول مرة. من المؤكد أننا سنبقي أعيننا مفتوحة لمزيد من التفاصيل، لأن سيارة R8 GT3 المجنونة ستكون بمثابة خاتمة ملحمية لهذه الآلة الشهيرة.

توقف انتاج أودي R8

سيكون عام 2023 هو العام النهائي لسيارة Audi R8 في الولايات المتحدة. تم تقديم السيارة الرائدة في الأداء من قبل الشركة المصنعة الألمانية في أواخر عام 2006 في معرض باريس للسيارات، وقد قطعت شوطًا طويلًا. على الرغم من مرور 17 عامًا وجيلين فقط، إلا أنها لا تزال تبدو وكأنها نهاية مفاجئة لحياة R8. كتوديع أخير، أعطتها Audi دفعة في شكل طراز GT جديد في أواخر العام الماضي لتتماشى مع الطراز الكوبيه والمتغيرات القابلة للتحويل

يمكن الحصول على أحدث مواصفات R8 في شكل دفع خلفي بقوة 562 حصانًا وشكل Quattro بقوة 602 حصانًا، بالإضافة إلى GT، وهو طراز دفع خلفي بقوة 602 حصانًا. في حين أنه من المؤسف أن نرى سيارة خارقة أخرى تعمل بالسحب الطبيعي وهي تقضم الغبار بينما يتجه العالم نحو سيارات فعالة وكهربائية بالكامل، فإن تحرك Audi للتوقف عن إنتاج R8 ليس مفاجئًا تمامًا.

يبذل معظم المصنعين الجادين بشأن مستقبل التنقل كل ما في وسعهم لتقليل نماذج ICE فقط والتركيز على طرق الدفع البديلة.

أودي أكثر اهتماما بسيارات الركوب

قبل تقديم سيارة R8، قامت Audi ، بشكل محير إلى حد ما، بعمل جيد للغاية في الابتعاد عن إنتاج سيارة خارقة جادة وقوية. ضع في اعتبارك أن هذه الشركة المصنعة حققت نجاحًا مذهلاً في كل من سباقات الرالي والتحمل حتى تلك اللحظة. بدا الأمر كما لو أن Audi كانت تكتفي فقط بتصنيع نسخ عالية الأداء من سيارات الكوبيه والسيدان ( ولا تزال كذلك حتى يومنا هذا مع طرازات مثل RS3 ).

ومع ذلك، على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فقد انتهى بهم الأمر إلى أن يكونوا مروضين نسبيًا مقارنة بالقوة الغاشمة القادمة من قسمي مرسيدس بنز AMG وBMW M.

ما وراء ظهور واختفاء أودي R8

وبعد ذلك، تم تجميع كل قطع اللغز معًا لصالح Audi في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لا شك أن هيمنتهم المستمرة في سباق لومان أعطت Audi دفعة قوية، بالاشتراك مع الشركة الأم فولكس فاجن التي جلبت لامبورجيني تحت ملكيتها. وقد ساعد هذا في جعل R8 أقرب إلى الحياة خطوة واحدة.

عند هذه النقطة، كانت أودي تشعر بالحرارة. لم يرغبوا في التأخر في السباق الذي كانت مرسيدس وبي إم دبليو تخوضه بالفعل، وأرادت فولكس فاجن تقليل تكلفة تطوير لامبورجيني جالاردو . وهكذا، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تشكلت سيارة R8 ذات المحرك الوسطي، وهي أول سيارة خارقة من Audi ، مع مفهوم لومان كواترو في عام 2003.

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