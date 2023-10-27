امتلك قطعة مميزة من تاريخ بورشه مقابل 35,600 ريال!

دبي - كتب محمد فتوح - إذا كنت ترغب في امتلاك بعض أندر سيارات من تاريخ بورشه على الإطلاق، فأنت محظوظ، لكن هناك أمر مختلف، وذلك لأن هذه المركبات، المعروضة حاليًا للبيع بالمزاد العلني مع شركة Donington Auctions الأسترالية المتخصصة في السيارات الكلاسيكية، هي في الواقع جرارات.

تاريخ بورشه مليء بالسيارات النادرة.. ولكننا نتحدث اليوم عن الجرارات!

وبقدر ما يبدو هذا أمرًا بسيطًا، يمكن لهواة الجمع أن يزعموا أنهم معجبون حقيقيون بالعلامة التجارية إذا تمكنوا من وضع أيديهم على هذه الجمالات، بالإضافة إلى ذلك، من الممتع حقًا الجري على مضمار السباق، كما هو موضح في حدث Rennsport Reunion لعام 2023.

قامت ببناء أول نموذج أولي للجرار في ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن لم تقم العلامة التجارية بطرح أول جرار إنتاج لها إلا في عام 1950، وهو AP17، بعد الحصول على عقد مع شركة السيارات الألمانية Allgaier Werkzeugbau GmbH، في وقت لاحق، توسعت العلامة التجارية من استخدام المنتجات ذات الأسطوانة الواحدة إلى تنسيقات المحركات الأخرى التي تحتوي على عدد أكبر من الأسطوانات.

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سريعًا حتى عام 1955، جلبت بورشه أعمال الجرارات بالكامل لشركة Allgaier، مما مكنها في النهاية من تطوير وبيع نماذج الجرارات Master وSuper وStandard Star وJunior، وتشبه إلى حد كبير سيارة بورشه 356، وتتميز هذه الجرارات القديمة بتروس منخفضة وعرض مسار متغير، وهذا جعلها قادرة على المناورة إلى حد كبير في الأراضي الزراعية في أوروبا، والتي هي أصغر بشكل ملحوظ من المزارع الأمريكية.

أقدم واحدة من هذه المجموعة هي 1950 Allgaier R-22، تبدأ المزايدة على طرازات سلسلة Allgaier بسعر 35,600 ريال (15,000 دولار أسترالي)، من حيث المواصفات، يستخدم R-22 محرك ديزل أحادي الأسطوانة بقوة 22 حصانًا مقترنًا بعلبة تروس رباعية السرعات، لديها إطارات Pirelli و Mitas جديدة في الأمام والخلف على التوالي، ومع ذلك، فهو “مستحق لإيقاف التشغيل”، لذلك نشك في أنه في حالة تشغيل.

والأكثر تكلفة هو بورشه 419 ماستر موديل 1962، والذي يبدأ بسعر 83,000 ريال (35.000 دولار أسترالي) وهو أرخص بكثير من أي سيارة بورشه حديثة جديدة في السوق، ويستخدم Master الأكثر تقدمًا محركًا رباعيًا بقوة 50 حصانًا وهو أكبر وأقوى جرار لشركة صناعة السيارات الألمانية على الإطلاق، وعلى النقيض من R-22 التي يتم بيعها بالمزاد العلني، فإن هذه السيارة في حالة تشغيل جيدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الآلة الزراعية ذات اللون الأخضر يتم تبريدها بالهواء، تمامًا مثل موديلات بورشه 911 المصنوعة في الفترة من 1964 إلى 1998.

وفي الختام، بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون تفويت هذه القطع الميكانيكية التاريخية من تاريخ بورشه، لاحظوا أن المزاد سيبدأ في غضون أيام قليلة، في متناول اليد، بما في ذلك الطرازين المذكورين أعلاه، مزيج من طرازات Allgaier وبورشه.

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