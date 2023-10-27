فورد تصل لاتفاق مع UAW بزيادة الأجور 11 بالمئة

دبي - كتب محمد فتوح - توصلت نقابة عمال السيارات المتحدة UAW إلى اتفاق مبدئي مع شركة فورد لإنهاء الإضراب الذي بدأ في 15 سبتمبر . إذا تم التوقيع على صفقة نهائية، فسوف ينتهي الإضراب في مصانع فورد بعد قرار صانع السيارات برفع الأجور بنسبة 25 بالمائة خلال السنوات الأربع القادمة، مع زيادة فورية بنسبة 11 بالمائة فورعودة موظفي UAW إلى العمل . عند الإعلان عن الصفقة المبدئية، وصف رئيس النقابة شون فاين الصفقة ب “اتفاقية تاريخية”.

اتفاق مبدئي بين فورد و UAW

قال نائب الرئيس تشاك براوننج: “لقد توحدت نقابتنا بطريقة لم نشهدها منذ سنوات”. “من البحيرات العظمى إلى خليج المكسيك، اجتمع أعضاؤنا معًا ليقولوا للشركات الثلاث الكبرى، بصوت واحد، إن الأرباح القياسية تعني عقدًا قياسيًا”.

سيستمر عقد FORD المبدئي حتى عام 2027 ويضيف حزمة تعويضات أكبر لأعضاء UAW مقارنة بالـ 22 عامًا الماضية مجتمعة.

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فورد تزيد أجور UAW

بين الزيادة البالغة 25 في المائة في الأجور، ترتفع الرواتب الأولية بنسبة 68 في المائة، بالإضافة إلى الزيادات الأعلى التي تصل إلى 33 في المائة. علاوة على ذلك، على مدى مدة العقد، سيحصل الموظفون المؤقتون الحاليون في شركة FORD على زيادة بنسبة 150 في المائة، مما يخفف ما أسماه براوننج بإساءة استخدام درجة الحرارة والاستغلال في مرافق الشركات الثلاث الكبرى.

تتضمن حزمة التعويضات أيضًا بدل تكلفة معيشة أفضل (المعروف أيضًا باسم COLA) وتضيف إلى مضاعف المعاشات التقاعدية، مما يوفر المزيد من الأموال للمتقاعدين الحاليين والعاملين الذين لديهم معاشات تقاعدية وخطط تقاعد تصل الى 401 ألف دولار .

قادة UAW يدرسون عرض فورد

سوف يذهب مجلس بخقي الوطني UAW إلى ديترويت يوم الأحد 29 أكتوبر للتصويت على ما إذا كان سيتم إرسال الاتفاقية المبدئية إلى أعضاء النقابة أم لا. إذا وافق المجلس على الصفقة، فسوف تستضيف UAW حدثًا مباشرًا على Facebook في ذلك المساء لمناقشة الخطوات التالية، بما في ذلك تسليط الضوء على صفحات الاتفاقية وتغييرها. بعد ذلك، سيعقد قادة UAW المحليون اجتماعات إعلامية مع الأعضاء لمناقشة صفقة فورد والتصديق عليها، وعند هذه النقطة سينتهي الإضراب في منشآت Blue Oval.

زيادة الضغوط على ستسيلانتس وgm

إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على جنرال موتورز وستيلانتس للتوصل إلى اتفاق مماثل مع العمال المضربين في مصانعهم. إذا تمكنت شركة FORD من استئناف إنتاج الطرازات المربحة مثل برانكو ،وسلسلة اف سوبر ديوتي قبل منافسيها الرئيسيين، فإن جنرال موتورز وستيلانتس ستتركان أموالاً طائلة على الطاولة.

تأثير إضرابات UAW على شركات السيارات

بدأ الإضراب منذ ما يقرب من ستة أسابيع في ثلاث منشآت – تلك التي تصنع سيارات برونكو، وجيب رانجلر ، وشفروليه سيلفرادو 1500 – قبل أن يتوسع إلى ثمانية مصانع تجميع وعشرات موزعي قطع الغيار. أحدث الإضافات إلى إضراب UAW كانت مصنع Stellantis في ستيرلنج هايتس، ميشيغان، الذي ينتج رام 1500، ومنشأة جنرال موتورز في أرلينغتون، تكساس، حيث يتم إنتاج شيفروليه تاهو وسوبربان، وجي إم سي يوكون ويوكون XL، وكاديلاك إسكاليد.

وتشمل المصانع الأخرى التي تأثرت بالإضرابات شركة Ford Chicago Assembly، التي تصنع سيارة Explorer وابن عمها Lincoln Aviator ، بالإضافة إلى مصنع Lansing Township التابع لشركة جنرال موتورز الذي يصنع شفروليه ترافيرس وبويك إنكليف . اجتذبت حركة UAW الاهتمام الوطني، حتى أنها دفعت رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى الظهور في خط الاعتصام مع العمال المضربين.

جيم فارلي يعيد تشكيل مجموعة فورد

هل يمكن للإضراب ضد البيضاوي الأزرق أن يقترب من نهايته أخيرًا؟ بالإضافة إلى ذلك، وافقت FORD على أن UAW سيكون لها الحق في الضرب مرة أخرى عندما تغلق فورد مصانعها في المستقبل. وقال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد:

“نحن نركز على إعادة تشغيل مصنع كنتاكي للشاحنات ومصنع التجميع في ميشيغان ومصنع التجميع في شيكاغو، واستدعاء 20 ألف موظف في فورد للعودة إلى العمل وشحن مجموعتنا الكاملة لعملائنا مرة أخرى”.

9.3 مليار دولار خسائر شركات السيارات الأمريكية

وفقًا لمجموعة أندرسون الاقتصادية، تجاوز إجمالي الخسائر الاقتصادية المقدرة من الإضراب 9.3 مليار دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. نأمل أن تتمكن جنرال موتورز وستيلانتس من إيجاد حل قريبًا ويمكن الموافقة على جميع الصفقات.

لكن لا تتوقع أن تتحسن الأمور لبعض الوقت بعد. ومن المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي للإضراب ملموسًا بشكل كامل في أوائل عام 2024، ونتوقع أن تقوم الشركات الثلاث الكبرى بتعديل أسعار النماذج الحالية والمستقبلية لتعويض الإنفاق المتزايد على الموظفين. مستحيل أن نرى سيارة Equinox EV بقيمة 30,000 دولار أو سيارة F-150 Lightning بقيمة 40,000 دولار في أي وقت قريب.

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