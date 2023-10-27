شركة سوبارو تطمح إلى السماء بسيارتها الاختبارية الطائرة

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت شركة سوبارو للتو عن مجموعة كاملة من الطرازات الاختبارية في معرض التنقل الياباني، ولكن ربما يكون أكثرها غير متوقع هو “طراز سوبارو الاختباري للتنقل الجوي”. فإن السيارة الطائرة الاختبارية ليس شيئًا تبتكره شركات السيارات عادةً، ولكن هذا تغير في السنوات الأخيرة حيث رأى صانعو السيارات المختلفون إمكانات أكبر بكثير في الفكرة. لا توجد تفاصيل كثيرة حول سوبارو الاختبارية، ولكن يبدو أن الشركة تأخذ قدرتها على التنقل إلى آفاق جديدة.

طموحات شركة سوبارو للسماء بمركبة اختبارية طائرة

وتقول الشركة إنها أصبحت مهتمة بشكل متزايد بالسيارات الطائرة الاختبارية التي ستحدث “ثورة في السفر الجوي”. والسيارة، التي قد تكون أو لا تكون قادرة على الطيران في هذا الوقت، هي نتاج التقدم في تطوير مجموعة نقل الحركة الكهربائية والأتمتة التي وسعت ما هو ممكن. وتقول الشركة إن مهندسي الطيران والسيارات يعملون حاليًا على عروض طيران مع هذا الطراز الاختباري للمستقبل.

السيارة هي في الواقع مجرد طائرة بدون طيار ضخمة مع ستة مراوح ومنطقة قمرة القيادة تشبه السيارة. إن إشارات تصميم سوبارو الواضحة الوحيدة هي المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية على شكل حرف C بالإضافة إلى كلمات وشارات سوبارو. وبصراحة، تبدو الإضاءة غير متناسقة بعض الشيء، ويبدو أنها تأتي من STi E-RA الاختباري الذي تم الكشف عنه العام الماضي.

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ونحن نعلم أنها ستكون مكهربة مثل أي طائرة بدون طيار أخرى، ولكن أبعد من ذلك، ليس لدينا أي فكرة عن المدى الذي يجب أن تمتلكه أو مدى السرعة التي يمكن أن تطير بها. فإن طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المماثلة (eVTOL) مثل طائرة Airspeeder Mk4 التي تم الكشف عنها مؤخرًا قادرة على توفير طاقة جنونية وسرعات تصل إلى 362 كلم في الساعة. وتم تصميم هذه السيارة كمركبة سباق، لذا من الأفضل مراقبة التوقعات لمعرفة ما يجب أن يكون المنتج الاستهلاكي قادرًا على فعله.

ولا تستخدم Airspeeder أيضًا مجموعة نقل الحركة الكهربائية البحتة، بل تختار بدلاً من ذلك محركًا كهربائيًا هيدروجينيًا. نتصور أن هذا يرجع إلى الحاجة إلى التزود بالوقود بسرعة وتوفير الوزن، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت سوبارو تفكر في هذه التكنولوجيا أيضًا. لم تنخرط سوبارو حقًا في تكنولوجيا الهيدروجين، على الأقل علنًا، لكن أحد مالكيها من الأقلية فعل ذلك – تويوتا.

وقامت باختبار الهيدروجين الشبيه بالجنون في رياضة السيارات والتطبيقات الاستهلاكية سواء كان ذلك خلية وقود الهيدروجين أو احتراق الهيدروجين. كما أن سيارة ميراي التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني معروضة للبيع في كاليفورنيا منذ سنوات حتى الآن وخضعت لتحديث كبير في عام 2022.

وفي الختام، تتمتع تويوتا بخبرة في هذه التقنية أكثر من أي شركة تصنيع سيارات أخرى في العالم، لذلك من الممكن دائمًا أن تشق بعض هذه المعرفة طريقها إلى سوبارو نظرًا لأن الشركتين تتشاركان بالفعل التكنولوجيا في مركبات مثل BRZ/GR86 وSolterra/bZ4X.

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