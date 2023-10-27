صندوق الاستثمارات وبيريللي يؤسسان مصنعا مشتركا لتطوير الإطارات في السعودية

دبي - كتب محمد فتوح - أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة بيريللي للإطارات S.P.A (بيريللي) الرائدة عالميًّا في صناعة الإطارات، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة، وستبلغ حصة صندوق الاستثمارات من المشروع المشترك الجديد (المشروع) 75%، في حين ستمتلك بيريللي نسبة 25%، كما ستكون شريكًا تقنيًّا استراتيجيًّا لدعم تطور المشروع، من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.

ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في 2026، وتشمل منتجاته تصنيع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لبيريللي، والمخصصة لمركبات نقل الركاب، كما سينتج المشروع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية. وتبلغ القيمة التقديرية للاستثمارات في المشروع ما يقارب 2 مليار ريال. سيكون للمشروع تأثير محايد على أهداف شركة بيريللي لتقليص المديونية حتى عام 2025.

وتمثل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق هدف جعل المملكة مركزًا عالميًّا لتصنيع السيارات بحلول 2030، كما يظهر أثر الصندوق في قيام قطاع السيارات على مستوى عالمي في المملكة، من خلال قيادة التحول على مستوى القطاع، وتعزيز القدرات المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الإمداد محليًّا.

صندوق الاستثمارات وشركة هيونداي ومن أبرز الاستثمارات في هذا المجال، إعلان الصندوق وشركة هيونداي موتور مؤخرًا توقيع اتفاقية مشروع مشترك؛ بهدف إنشاء مصنعٍ عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي. كما أعلن الصندوق مؤخرًا إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارع”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

وعمل الصندوق على العديد من الاستثمارات في قطاع التنقل، ومنها الاستثمار في شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب الاستثمار في شركة “لوسد” للسيارات الكهربائية، والتي افتتحت في المملكة مؤخرًا أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية.

ونظرًا لمكانة بيريللي العالمية المتقدمة في تصنيع الإطارات، ستعمل على تقديم خبرات ومعرفة تقنية تدعم تطوير وتشغيل مصنع الإطارات الجديد. ويجسّد هذا المشروع المشترك التزام الصندوق وبيريللي بإنشاء علامة رائدة محليًّا وإقليميًّا توطن قدرات تصنيع الإطارات والتي تعتبر مكونًا أساسيًّا في المنظومة المتكاملة لتصنيع السيارات.

وتقدر القدرة الإنتاجية للمصنع بـ3.5 ملايين إطار سنويًّا؛ حيث يسهم المصنع إيجابيًّا في الاقتصاد الوطني، مع التزامه بالاستدامة البيئية. وسيكون المشروع ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.

وينسجم المشروع مع استراتيجية بيريللي للتصنيع محليًّا في أسواقها الرئيسية، وستكون الشركة بذلك أول مصنع دولي رفيع المستوى للإطارات يطلق عمليات إنتاجه في المملكة.