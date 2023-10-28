أسعار سيارات بايك بدايةً من اليوم بعد الزيادات الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت مجموعة بودي جروب، وكيل علامة بايك في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية في السوق المحلية، وشملت قائمة أسعار سيارات بايك الصادرة اليوم طرازي "بايك x3، بايك X7"، وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات بايك في مصر.

وشهدت قائمة أسعار بايك الصادرة عن بودي جروب زيادات جديدة على الطرازين بايك x3 ، وبايك X7 بدايةً من اليوم.

بايك X7

أسعار بايك X7

تعتمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك x7، على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة قدرها 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر.

وتزخر السيارة بايك x7، بالكثير من وسائل الأمان، في مقدمتها الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة، وعدد 12 حساسا موزعة على جميع زوايا السيارة، وادارات الموجود بالسيارة و عدد 8 كاميرات حتي تتضح لك الصورة الخارجية كاملة لكل جوانب السيارة.

كما تأتي السيارة بأنظمة مساعدة فى القيادة الذكية APA Smart، ونظام ذاتي لركن السيارة، ونظام القيادة الذاتي فى الطرق المزدحمة من دون، ونظام IACC لتثبيت السرعة وتحديد وجهة المركبة دون الإمساك بعجلة القيادة.

وتُقدم السيارة بمصابيح أمامية Galaxy LED مع إضاءة نهارية عالية الجودة، وفتحات تهوية أمامية، ومقابض ذكية مخفية تخرج لك فور القرب منها، ومرايات قابلة للضم مع قفل السيارة، كما دعمت ببعض الكماليات ومن أبرزها شاشة وسائط 12.3 بوصة، و شاشة معلوماتية ، وشاشة تحكم بتكييف السيارة.

تتوافر السيارة بايك x7، عبر بودي جروب، حالياً بفئة واحدة فقط من التجهيزات "PREEMIUM" بسعر مليون و750 ألف جنيه.

بايك x3

أسعار بايك x3

تقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك X3، والتي تعتمد على بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 116 حصان، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

ويبلغ طول السيارة بايك X3، وفقاً للكتيب الخاص بالسيارة 4325مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1640 مم

ويقدم وكيل بايك السيارة X3، بباقة متنوعة من تجهيزات الأمان، أبرزها عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للإنغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، ونظام منع إدارة المحرك لمنع سرقة السيارة، وحزام الأمان للسائق بنظام نحذير صوتى وضوئى بلوحة القيادة، ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن السيارة خلفية، ومثبت سرعة، ونظام أمان لمقعد الأطفال.

كما تُقدم السيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها مصابيح أمامية LED مزودة بإضاءة نهارية مع امكانية تعديل مستوى إضاءة المصابيح، ومصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات للدوران ليـد، ومانع الضبـاب على الزجاج الخلفى، وزجاج كهربائي للأبواب الأمامية والخلفية، وحامل امتعة للسقف، وجنوط 16 بوصة، ومكيف هواء إلكتروني مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.

وتأتي السيارة بكمبيوتر رحلات، وإنذار إطفاء المصباح الأمامي، ومرايات كهربائية، ومسند يد أمامي، ومقاعد من القماش، و عجلة قيادة ثلاثية الاتجاهات، وضبط كرسي السائق والراكب حركات يدوية في 4 اتجاهات.

وتتوافر السيارة بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية- شاشة 8 بوصة مدعمة الاتصال مع أجهزة هواتف المحمول- نظام ملاحي – عجلة القيادة متعددة متعدد الوظائف- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة- مدخل USB- شاحن، فتحة سقف، ومقاعد من الجلد، وإمكانية ضبط مقعد السائق والراكب الأمامي في 6 اتجاهات.

تتوافر السيارة بايك X3 حالياً عبر بودي جروب بفئة واحدة من التجهيزات "luxury" بسعر 900 ألف جنيه.