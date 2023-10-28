صور بورشه 911 GTS فيس ليفت الأقرب لطراز الإنتاج النهائي

دبي - كتب محمد فتوح - تعمل بورشه على تحديث عائلة 911 وهناك بالفعل تكهنات بوجود بعض التغييرات المثيرة لبعض الإصدارات. الصور المرفقة هي لنموذج أولي يبدو أنه 911 GTS نظرا لوجود ذلك الجناح في الخلف وعدم وجود جنوط ذات قفل مركزي ومآخذ هواء جانبية في الخلف. والأهم من ذلك، أن هذه السيارة التجريبية بالكاد تحتوي على أي تمويه مما يمنحنا نظرة جيدة على تغييرات التصميم المتوقعة مع عملية تجميل الوجه.

هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها نماذج أولية مموهه بتمويه خفيف من طراز 911. التمويه الوحيد الذي يظهر هنا هو الشريط الأسود الموجود على المصابيح الأمامية. لن تحصل وحدات الإضاءة على تجديد كامل ولكن صور التجسس السابقة أشارت إلى أنه سيتم تغيير الهيكل الداخلي ليحتوي على إشارات انعطاف كهرمانية جديدة. سيكون تعديل التصميم الأكثر وضوحًا في المقدمة هو التحول إلى الشرائح الرأسية للشبكة وشكل المصد المعدل قليلاً. يبدو أيضًا أن القسم الأوسط من الشبكة أكبر من ذي قبل.

بورشه تختبر مكونات ديناميكية هوائية مختلفة

يكشف الجزء الخلفي الغير مموه عن أطراف عادم قريبة من بعضها البعض في المنتصف، وقسم سفلي مُعاد تصميمه قليلاً من المصد. لقد ظهر مسبقًا نموذج اختبار 911 GTS بجناح ثابت مثل هذا النموذج الأولي وجناح قابل للسحب. من غير المعروف حتى الآن ما هو الإعداد النهائي ولكن يبدو أن بورشه تقوم بتقييم مكونات ديناميكية هوائية مختلفة.

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على عكس الصور التجسسية السابقة للنموذج GTS الأولي، لا تحتوي هذه السيارة الاختبارية على ملصق أصفر على النافذة الخلفية. وهذا يعني أنها ليست هجينة، وبناءً على مقابلة أجريت مؤخرًا مع فرانك موسر، نائب رئيس طرازي 911 و718 في بورشه، يبدو من المحتمل أن 911 GTS 992.2 لن تكون كهربائية. تحصل عائلة 911 على نوع من الدعم الكهربائي، لكنه لن يصل حتى منتصف العقد، مما يعني على الأرجح أنه سيتم تقديمه على المشتقات الأكثر سخونة.

وبالحديث عن جدول بورشه، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن 911 فيس ليفت في شكلها الأساسي قبل نهاية هذا العام. ونتوقع أن تأتي GTS بمنتصف عام 2024. أما بالنسبة لأول سيارة 911 كهربائية في التاريخ، فلا يُتوقع رؤيتها قبل عام 2025.

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