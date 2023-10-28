شاهد ماكلارين P1 سبايدر الوحيدة بالعالم المعدلة وكأنها قياسية بدون سقف

دبي - كتب محمد فتوح - تم إطلاق سيارة ماكلارين P1 في عام 2015 وكانت واحدة من أبرز ثلاث سيارات في العالم مع فيراري لافيراري وبورشه 918 سبايدر. مرت سبع سنوات تقريبًا حتى قررت شركة لانزانتي، وهي شركة بريطانية للخدمات والترميم، أن السيارة الخارقة بحاجة إلى نسخة مفتوحة السقف. تم الإعلان الأصلي في صيف عام 2022 وأصبحت السيارة جاهزة أخيرًا للتسليم إلى مالكها الجديد. ولكن قبل أن يحدث ذلك، كان لدى قناة هاجرتي فرصة واحدة لاختبار السيارة.

للوهلة الأولى، تبدو السيارة المعدلة تمامًا مثل سيارة P1 العادية ولكن بدون سقف، وهذا يعني أن الهدف قد تم تحقيقه. ولكن كان لا بد من إعادة تصنيع العديد من المكونات، أو إعادة تصميمها بالكامل، أو بنائها من الصفر، بما في ذلك دعامات ألياف الكربون التي تتضمن مداخل هواء مطورة حديثًا وغطاء سقف قابل للإزالة. في الواقع، تم تعديل الرفارف الأمامية والأبواب وغطاء المحرك بشكل خفي للحفاظ على مظهر التصميم الأصلي.

لانزانتي تستعين بالمصمم الأصلي لتعديل ماكلارين P1

كما كان لا بد من إعادة تصميم العديد من المكونات الأصغر الأخرى أو تغيير موضعها، مثل منفذ الشحن، الذي أصبح له الآن موقع جديد. خضع الجزء الداخلي لعملية إعادة تنجيد كاملة بما يسمى سوبرفابريك، وهو أكثر مقاومة للطقس والأشعة فوق البنفسجية. وذلك لأن لانزانتي أرادت دائمًا أن تكون هذه السيارة سبايدر بدلاً من كونها سيارة مكشوفة تقليدية مما يعني أنها ستقود بسقفها العلوي في معظم الأوقات.

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من أجل بناء سيارة تبدو وكأنها شيء جاء من ماكلارين، احتاجت لانزانتي إلى المساعدة. تلقت الشركة الخبرة من بول هاوز، المصمم الأصلي لسيارة P1، وكريس جودوين، الذي اختبر السيارة الخارقة أثناء تطويرها الأصلي من قبل شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في ووكينج. فلا عجب إذن أنها تبدو وكأنها جاءت من شركة ماكلارين وليس من شركة ما بعد البيع.

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