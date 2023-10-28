شاهد محاولة صنع محرك احتراق داخلي شفاف وتشغيله

دبي - كتب محمد فتوح - نشرت قناة جراج 54 على اليوتيوب مقطع فيديو لتجربة صنع محرك احتراق داخلي شفاف، ومحاولة تشغيله لتوفير رؤية واضحة لعملية الاحتراق، يأتي ذلك بعد محاولة مسبقة لصنع كتلة شفافة لرأس المحرك.

في المرة الأخيرة التي حاول فيها الطاقم القيام بذلك، انفجر المحرك عند بدء التشغيل. بينما أعاد فريق العمل تصميم كتلة جديدة بحيث تكون بمثابة فاصل بين رأس الأسطوانة والعمود المرفقي. كانت الخطة تقضي بإزالة أي حمل مباشر على الكتلة خارج عملية الاحتراق في الغرفة. الكتلة أيضًا أطول قليلاً في محاولة لتقليل الضغط.

تسير الأمور بشكل أفضل هذه المرة، حيث تنتج شرارة ولا يحدث فشل ذريع. ومع ذلك، تصبح الأمور محفوفة بالمخاطر مع المحاولة الثانية. أنتجت إحدى الأسطوانات احتراقًا، لكن الوقود احترق عندما كانت الأسطوانة في الأعلى. أدى هذا إلى تصدع الكتلة على طول الجزء السفلي، لكنه لم يوقف التجربة.

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طاقة داخلية لا يتحملها محرك احتراق داخلي شفاف

أجرى الفريق بعض التعديلات على التوقيت وحاول مرة أخرى، هذه المرة جعل المحرك يبدأ ويعمل بشكل حقيقي. التقطت الكاميرا بالتصوير البطيء تفاصيل رائعة لكل أسطوانة تشتعل. يعمل المحرك مرة أخرى، لكن الكتلة بدأت في التشقق، مع توسع الشق على طول الجزء السفلي إلى الطول بالكامل.

كان المحرك يعمل لبضع ثوان فقط في كل مرة حيث تبدأ الحرارة في تلفه. أظهر رأس الأسطوانة الشفاف من العام الماضي علامات التدهور على الفور، حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تكوين فقاعات في الجسم الشفاف.

لم يكن هناك فرصة لمعرفة المدة التي سيستمر فيها المحرك. بدلاً من ذلك، أرادت القناة معرفة ما إذا كان بإمكانها الحصول على كتلة محرك شفافة للبدء، وقد كان ذلك نجاحًا باهرًا للفريق الذي قام ببعض الابتكارات المثيرة للاهتمام حقًا على مر السنين.

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