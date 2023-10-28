ماكاتو أوشيدا يؤكد نيسان لديها خطط لانتاج سيارات كهربائية منخفضة التكلفة

دبي - كتب محمد فتوح - تتمتع نيسان بسجل حافل في بيع السيارات بأسعار معقولة على مستوى العالم وفي الولايات المتحدة، وكانت نيسان ليف من بين أكثر السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة للبيع، في حين كانت نيسان ساكورا -Kei في بعض الأسواق الأخرى- في السوق المحلية اليابانية هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا منذ إطلاقها العام الماضي. وفي الوقت الذي تتقاعد فيه ليف الحالية، لا يُتوقع أن يعتمد أحد خارج اليابان على سيارات Kei البديلة.

استضاف ماكاتو أوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان بعض الاعلاميين خلال معرض التنقل الياباني هذا الأسبوع، وتطرق إلى عدد من الموضوعات من بينها التطوير المستمر للشركة لتكنولوجيا بطاريات الحالة الصلبة إلى السيارات النموذجية المثيرة التي تم عرضها في جناح العرض. وكما هو الحال غالبًا عندما يخاطب الرئيس التنفيذي وسائل الإعلام، كانت تعليقات أوشيدا متوافقة بشكل وثيق مع رسائل نيسان والمعلومات المعلنة رسميًا، ولكن كان لديه بعض الأشياء المثيرة للاهتمام ليقولها حول جلب سيارات كهربائية بأسعار معقولة إلى السوق.

يعتقد أوشيدا أن منتجات مثل ساكورا ستساعد في إتاحة وسائل النقل الكهربائية في السوق المحلية لنيسان بتكلفة ميسورة، ويقول “يمكننا أن نفعل الكثير في اليابان لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية.”

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أوشيدا : تكلفة مركبات نيسان الكهربائية تنخفض أكثر مما توقعنا

بينما لا يزال يتعين على الشركة القيام بشيء إذا كانت تخطط للوصول إلى الأسواق الأخرى المتعطشة للسيارات الكهربائية ميسورة التكلفة. لا تزال سيارة نيسان ليف في متناول العديد من العائلات بالسوق الأمريكي على سبيل المثال، وتبدأ أسعارها بأقل من 30 ألف دولار. لكن سيارة أريا الرياضية متعددة الاستخدامات الأكبر والأكثر قدرة تُكلف 40 ألف دولار للبطارية الصغيرة، وإصدار الدفع الأمامي، وتتحرك بما يصل إلى 60 ألف دولار أمريكي للطرازات الأعلى. وحتى تلك اللحظة، أكد أوشيدا أن “دخل الأسر آخذ في الارتفاع وأن العملاء على استعداد لدفع المزيد”.

ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وحدها في ارتفاع أسعار السيارات إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام، كما سئم المزيد والمزيد من المشترين الأسعار المرتفعة، وهو أحد الأسباب التي تجعلهم يحتفظون بسياراتهم القديمة على الطريق لفترة أطول من أي وقت مضى. هذه الاتجاهات ليست مناسبة لاعتماد السيارات الكهربائية، أو المناخ، أو حتى النتيجة النهائية التي تتمناها نيسان.

ومع ذلك، هناك أمل في الحصول على منتجات أقل تكلفة في المستقبل. عند الضغط عليه بشأن السيارات ذات الأسعار المنخفضة والأصغر حجمًا في الولايات المتحدة، ألمح أوشيدا إلى أن “لدينا خطة”. وقال الرئيس التنفيذي إن نيسان وجدت أن “تكلفة المركبات الكهربائية تنخفض أكثر مما توقعنا، والمركبات الكهربائية ذات الأسعار المقبولة تصل إلى السوق بشكل أسرع من المتوقع.” وأشار أوشيدا أيضًا إلى أن سرعة تسويق السيارات الكهربائية الأقل تكلفة تسارعت بالفعل.

لم يتحدث أوشيدا عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالمنتج. وأنهى تصريحاته حول الموضوع قائلا “من فضلك انتظر حتى نكون مستعدين لإصدار إعلان”.

مع قيام تسلا بتخفيض الأسعار بمعدل قياسي هذه الأيام، فمن المرجح أن يجد هذا الإعلان جمهورًا مهتمًا إذا جاء عاجلاً وليس آجلاً.

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