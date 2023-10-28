جنرال موتورز تشارك تفاصيل الجيل الثاني من خليفة شيفروليه بولت

دبي - كتب محمد فتوح - شاركت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، المزيد من المعلومات حول شيفروليه بولت إي ڤي من الجيل القادم، حيث قالت إن النموذج البديل سيقدم “تجربة قيادة وشحن وملكية أفضل مع سيارة نعلم أن العملاء يحبونها”.

لم تخض بارا في الكثير من التفاصيل ولكنها علقت على أن السيارة الكهربائية المدمجة ستكون أول مركبة تعتمد على منصة ألتيوم في أمريكا الشمالية وتستخدم بطاريات LFP المكونة من فوسفات الحديد الليثيوم. “نحن نوفر المليارات من النفقات، ونقدم مجموعة بطاريات محسنة التكلفة بشكل كبير باستخدام خلايا LFP ونصل إلى السوق بشكل أسرع لمدة عامين على الأقل.”

بالإضافة إلى ذلك، أشارت بارا إلى أن جنرال موتورز “ستستفيد من أفضل سمات سيارة بولت إي يو ڤي الحالية،” مما يشير إلى أن النموذج البديل قد يشترك في بعض المكونات مع مشتق إي يو ڤي.

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إذا كان الأمر كذلك، فيُتوقع أن بولت إي ڤي ستعود كسيارة كروس أوفر مدمجة، على عكس نمط هيكل الهاتشباك المتوفر حاليًا. حتى لو كان الأمر كذلك، يجب أن يبدو الطراز البديل مختلفًا تمامًا عن الطراز السابق، وذلك بفضل أحدث برامج جنرال موتورز، والأهم من ذلك، منصة ألتيوم.

جنرال موتورز وشيفروليه يواجهان مشاكل البطاريات السابقة بأسعار منافسة

تم الإعلان عن وصول بولت الجديد في وقت سابق من هذا العام، مع تأكيد بارا على أهمية الاسم لمساعي جنرال موتورز الكهربائية. وقالت الرئيس التنفيذي إن الجيل الثاني من بولت سيصل بسرعة، وذلك بفضل برنامج هندسي جديد بنفقات واستثمارات رأسمالية أقل.

سوف تستأنف من حيث توقفت السيارة القديمة وتستمر في تقديم سيارات كهربائية بأسعار معقولة للجماهير. وأضافت بارا “إنه أيضًا مصدر مهم لمبيعات جنرال موتورز وشفروليه”. يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق، ويمكن لمالكي بولت إي ڤي الترقية لاحقًا إلى بليزر إي ڤي أو كاديلاك ليريك في السنوات المقبلة.

اعترفت بارا بوجود تكهنات حول عودة بولت. لم توضح الرئيسة التنفيذية هذا الأمر، لكنها ربما كانت تشير إلى المستثمرين الذين يخشون أن اسم بولت لا يزال مرتبطًا بفضيحة حريق بطاريات LG المؤسفة. على الرغم من هذه العلامة السوداء الموجودة في تاريخها، أثبتت بولت أنها سيارة كهربائية ممتازة وبأسعار معقولة.

يُتوقع أن تكون القدرة على تحمل التكاليف إحدى القوى الدافعة وراء النموذج الجديد. أولاً، ستجعل بطاريات LFP إنتاج السيارة الكهربائية أرخص، وحقيقة أنه من المحتمل مشاركة الأجزاء مع إي يو ڤي الموجودة بالفعل تعني أن جنرال موتورز يمكنها خفض التكاليف.

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