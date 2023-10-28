شاهد تويوتا سوبرا GRMN القادمة بقوة تتجاوز 500 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - تستعد تويوتا لتقديم سيارة سوبرا GRMN الأسرع والأقوى. تظل التفاصيل المهمة مثل مجموعة نقل الحركة غامضة، لكن الصور ومقاطع الفيديو التجسسية الأخيرة لم تتمكن من إخفاء التغييرات المرئية القادمة إلى الكوبيه سوبرا GRMN عالية الأداء.

تصميم سوبرا GRMN

عرض جديد يزيل التمويه الصغير الذي كانت ترتديه سوبرا ، مما يوفر معاينة محتملة لتصميم السيارة المتجدد. تحتوي على شفة سبويلر أمامية جديدة، وأغطية على المصد، وجناح خلفي مختلف. يمكن لتويوتا أيضًا أن تقوم بتحديث تصميم المصد الأمامي.

ويظهر العرض السيارة بعجلات فريدة من نوعها، والتي كشفت لقطات تجسسية سابقة أنها كانت ملفوفة بإطارات ميشلان بايلوت سبورت كوب 2. سيكون لدى سوبرا مكابح أقوى أيضًا، مع إخفاء الفرجار الأحمر خلف السبائك الخفيفة الوزن. في حين أن التعديلات الخارجية طفيفة، فإننا نتوقع تغييرات أكثر أهمية تحت غطاء المحرك.

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محرك سوبرا GRMN

أشارت الشائعات إلى أن Supra GMNR يمكن أن تستخدم محرك BMW M، وتحديداً S58. . ينتج المحرك ذو الشاحن التوربيني المزدوج سعة 3.0 لترًا سداسي الأسطوانات قوة 473 حصانًا في قاعدة M4 و 503 حصانًا في M4 كومبيتيشن. يتمتع M4 CSL بقوة 543 حصانًا و479 رطلًا من عزم الدوران، لكننا لا نتوقع أن تتمتع Supra GRMN الجديدة بهذا القدر من القوة.

يبدو أن شيئًا ما في نطاق 450-500 حصان هو الأرجح. تتميز سوبرا ذات المستوى المبتدئ بمحرك BMW B48 سعة 2.0 لتر، مع خيار B58 الأكبر بقوة 382 حصانًا وسعة 3.0 لتر. تتوفر السيارة بناقل حركة يدوي، لكن لا ينبغي للناس أن يتوقعوا تقديم نسخة GRMN إذا حصلت على محرك S58 . إن M4 كومبيتيشن وM4 CSL أوتوماتيكيان فقط، لكن تويوتا قد تفاجئنا بغير ذلك .

لا يصور العرض التصميم الداخلي لسيارة سوبرا، ولكن من المحتمل أن يتلقى مجموعة من التعديلات الطفيفة. يمكن أن تحتوي السيارة على مقاعد رياضية، ونتوقع الكثير من العلامات التجارية لـ GRMN في جميع الأنحاء.

ستجلس سوبرا الجديدة في الجزء العلوي من تشكيلة الطراز عند ظهورها لأول مرة، مما يجعلها أعلى من GR Supra 3.0 Premium، والتي تبدأ بسعر 58.745 دولارًا أمريكيًا لعام 2024 . تقدم تويوتا أيضًا إصدار الذكرى السنوية الخامسة والأربعين بسعر 65.470 دولارًا. يمكن للمحرك الجديد أن يضيف علاوة كبيرة إلى سعر سوبرا. لم تعلن تويوتا عن موعد الكشف عن السيارة ، وما علينا إلا الترقب والانتظار

سوبرا GRMN

في حين أن معظم مشجعي سوبرا على دراية بقسم Gazoo Racing (GR) من تويوتا، إلا أنه ربما لم يسمع الجميع عن GRMN. يرمز هذا الاختصار إلى “Gazoo Racing الذي تم ضبطه بواسطة سيد نوربورغرينغ”. هذا الأخير هو لقب لسائق الاختبار الرئيسي الراحل لشركة تويوتا، هيرومو ناروسي. يبدو أن الاختباء تحت الغطاء عبارة عن مصد أمامي منقح وأكثر عدوانية مكتمل بمجموعة من التحديثات المثيرة .

ليس هناك ما يخفي المفسد الخلفي الضخم الثابت في الخلف أيضًا، حيث يشير الغلاف الموجود على صندوق السيارة إلى أن بعض التغييرات الأخرى حول المنطقة قد تكون على قدم وساق

في المجمل تستخدم سوبرا GMNR سيارة الإنتاج النهائية ، سيارة BMW S58 سعة 3.0 ليتر مزدوجة التيربو على التوالي بستة أسطوانات كما رأينا في M3 و M4 كومبيتيشن . إذا لم يتغير، فإن ذلك سيعطي Supra GRMN قوة 503 حصانًا و479 رطلًا من عزم الدوران تحت تصرفها. سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة عن السيارة الأساسية B58 بقوة 335 حصانًا و369 رطلًا قدمًا

ومن المقرر أن يتم إرسال القوة إلى العجلات الخلفية من خلال علبة تروس يدوية، على الأرجح هي الوحدة التي طورتها تويوتا نفسها للإصدارات المجهزة بالعصا من سوبرا العادية بدلاً من وحدة BMW الموجودة في قاعدة M3 وM4s في بعض الأسواق. لا يمكن التكهن بتغييرات أخرى في الوقت الحالي، ولكن نتوقع إعادة صياغة كبيرة لإعدادات التعليق في سوبرا، إلى جانب الإطارات المعدلة وربما دعامات الهيكل الإضافية.

أعداد محدودة من سوبرا GRMN

من المتوقع أن يتم بيع سيارة تويوتا سوبرا GRMN بأعداد محدودة، وهناك دائمًا احتمال ألا تأتي إلى أوروبا. سيارة واحدة فقط تحت هذا اللقب وجدت طريقها إلى هذا المحتوى، وهي ياريس GRMN لعام 2018، مع بيع 400 منها فقط. حصلت اليابان على حصة جيدة من نماذج GRMN المحدثة على مر السنين. وتشمل هذه سيارات الصالون GR Yaris وGT86 وMark X. يوجد أيضًا Century GRMN – مع واحدة فقط مخصصة لرئيس الشركة أكيو تويودا.

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