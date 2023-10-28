ترقبوا مقاتلة تويوتا مافريك EBU الكهربائية عقب ظهورها بمعرض طوكيو 2023

دبي - كتب محمد فتوح - وسط مجموعة من مفاهيم تويوتا بمعرض التنقل الياباني، فإن مفهوم مافريك EPU الذي يرمز إلى البيك اب الكهربائي، برز بينهم كمركبة تبدو قريبة بشكل خاص من الإنتاج ، وتصنف مافريك EBU أنها شاحنة كهربائية صغيرة متعددة الوظائف

شاحنة البيك أب الكهربائية مافريك EPUمن تويوتا

تستخدم تويوتا معرض التنقل الياباني 2023 لإثبات التزامها الجديد بالسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والإشارة إلى تحول جذري عن جهودها القليلة الأولى التي بدت للبعض فاترة . على عكس سيارة الدفع الرباعي الكهربائية bZ4X ، ، فإن مفهوم شاحنة البيك أب الكهربائية EPU الجديدة من تويوتا يذهلنا باعتباره نجاحًا محتملاً في الولايات المتحدة بعد كل شيء،

لا تزال هناك قوائم انتظار لـ سيارة Ford Maverick المدمجة وسيارة Ford F-150 Lightning الكهربائية بالكامل. أضف علامة تويوتا التجارية (التي لا تزال تبيع سيارة تاكوما القديمة بوتيرة سريعة لا يمكن تفسيرها ، ومن المؤكد أن المشترين سوف يتدفقون عليها. وفقًا لتقرير جديد، كان مركز أبحاث التصميم Calty Design التابع لشركة صناعة السيارات في كاليفورنيا يعمل على الشاحنة لمدة ثلاث سنوات، لكن المشروع لم يحصل بعد على الضوء الأخضر للإنتاج.

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تويوتا EPU مافريك بتكلفة أقل من تاكوما

قال مسؤول تنفيذي في شركة تويوتا أمريكا الشمالية لم يذكر اسمه إن منطقة عمليات شركة صناعة السيارات اليابانية كانت تضغط من أجل وضع الشاحنة في مرحلة الإنتاج. ومع ذلك، فإن شركة تويوتا موتور كوربوريشن التي يقع مقرها الرئيسي في اليابان هي صاحبة القرار النهائي. يُزعم أن المشكلة العالقة هي خفض السعر للتأكد من أن التكلفة ليست مشابهة جدًا لتكلفة تاكوما . وقال مسئول تويوتا التنفيذي: “نحن نقاتل من أجل تحقيق هدف انتاج مافريك بمواصفات ومزايا تسويقية خاصة . علينا فقط أن أن ننجح فيما نتطلع اليه .

تويوتا مافريك EPU شاحنة مدن

من جانبه قال كيفن هانتر، رئيس شركة Calty ( مركز أبحاث التصميم لتويوتا بأمريكا ) لموقع ، إن وحدة EPU مخصصة للعملاء الذين يبحثون عن فائدة شاحنة صغيرة ولكن ليس لديهم رغبة في القيادة على الطرق الوعرة. سيكون هؤلاء الأشخاص مستخدمين غير رسميين أو ربما أشخاصًا في المدن. وقال هانتر: لدى الشاحنة القادمة القدرة الكافية على الحركة والمناورة .

سرير مافريك EPU متصل بالكابين

يتميز مفهوم EPU بسرير شحن قابل للتكيف. يبلغ طوله حوالي 4.5 قدم في التكوين القياسي، وهو تقريبًا نفس طول Maverick. ومع ذلك، تمتلك تويوتا فاصلًا يفتح في مقصورة الركاب ويزيد الطول إلى حوالي 6.0 أقدام. يؤدي إسقاط الباب الخلفي ورفع جزء منه إلى تمديد الأشياء إلى 8.0 أقدام. يمكنك رؤية ذلك في معرض الصور أعلاه.

في الصور، تبدو EPU وكأنها شاحنة متوسطة الحجم، لكن الأبعاد المادية تكشف أنها أقرب في الحجم إلى سيارة Ford Maverick. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع كلتا الشاحنتين بهيكل أحادي وهيكل بأربعة أبواب.

من حيث الأبعاد بين مافريك فورد ومافريك تويوتا فهي كالتالي :

أبعاد تويوتاEPU مافريك :

– الطول الإجمالي لمافريك تويوتا 199.6 بوصة

– طول قاعدة العجلات 131.9 بوصة

– العرض 75.2 بوصة

أبعاد فورد مافريك :

– الطول الإجمالي : 199.7 بوصة

– طول قاعدة العجلات : 121.1

– العرض : 72.6 بوصة

ولم تقدم تويوتا أي تفاصيل حول مجموعة نقل الحركة الكهربائية أو مواصفات نظام البطارية لوحدة EPU.

كابين مافريك EBU

تتمتع وحدة EPU بنقطة هبوط للزجاج الأمامي أقرب إلى الخط المركزي للعجلة الأمامية وصندوق يبلغ طوله 4.5 قدم مع إغلاق كل شيء، مما يسمح بمقعد خلفي أكثر اتساعًا في EPU (خاصة للساقين والوركين والكتفين). لكن مفهوم تويوتا يتميز بباب متوسط قابل للطي وباب خلفي مقسم جديد يسمح للنصف العلوي من الباب الخلفي بالبقاء عموديًا بينما يتم طي النصف السفلي بشكل مسطح مع الأرض.

مقاعد تتحرك بالكامل

قم بطي ظهر المقعد الخلفي للأمام، مع قلب مساند الرأس للخلف في جيوب تخزين صغيرة، ثم يتحرك المقعد بالكامل للأمام لإفساح المجال لخفض البوابة الوسطى (النافذة الخلفية لا تخرج). يؤدي هذا إلى تمديد طول الصندوق إلى 6 أقدام. قم بطي الباب الخلفي وخفضه، ويمكنك استيعاب أشياء بطول 8 أقدام. هناك أيضًا لوحة إغلاق مثل التي تستخدمها Rivian لتغطية الفجوة بين الصندوق والباب الخلفي المطوي.

ولكن مهلا، قد يكون هناك المزيد من الطول لإحضار العناصر الطويلة النحيفة إلى المنزل مثل الخشب مقاس 2 × 4 × 12. يوجد داخل الكابينة مساحة مجوفة أسفل الكونسول الوسطي، حيث قد تتمكن هذه العناصر من الانزلاق أسفل المقعد المطوي، لكن لم يتم توضيح ذلك بشكل كامل.

يشتمل صندوق الالتقاط المركب أيضًا على تجاويف للدعامات لحمل العناصر الأوسع فوق غرف القيادة، وسكة المرافق التي يمكن ربط أربطة منزلقة أو عناصر أخرى بها في الجزء العلوي من كل جانب، وتتضمن الزاوية العلوية من كل جانب من الصندوق شبكة يمكن أن تعلق عليها العناصر الملحقة الأخرى.

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