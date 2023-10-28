FORD تخسر 36 ألف دولار مع بيع كل سيارة كهربائية

دبي - كتب محمد فتوح - بعد تكبد FORD خسارة قدرها 1.3 مليار دولار في الربع الثالث، قالت وحدة Model e EV التابعة للشركة إنها ستخفض إنتاج موستانج Mach-E وتؤخر مصنع البطاريات. وتواجه FORD حاليا مشاكل تسويقية للسيارات الكهربائية ترتي عليها خسائر كبيرة . كشفت أرباح شركة FORDالعالمية للسيارات في الربع الثالث عن ارتفاع خسائر السيارات الكهربائية بسبب تباطؤ الطلب وحرب أسعار السيارات الكهربائية التي بدأتها شركة Tesla في بداية العام.

FORD تتفوق على مبيعات GM الكهربائية

تمكنت فورد من بيع 20,962 سيارة كهربائية في الربع الثالث، متفوقة على جنرال موتورز بهامش طفيف بفضل زيادة إنتاج Mustang Mach-E إلى حد كبير – ارتفعت مبيعات ماك e بنسبة 42.5 بالمائة في الربع الثالث مع بيع 14,824 وحدة، منها 5,872 في سبتمبر وحده.

ارتفعت عمليات تسليم السيارات الكهربائية بنسبة 44 بالمئة، مما أدى إلى نمو بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي لوحدة موديلات فورد الكهربائية .

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ارتفاع خسائرFORD 1.3 مليار دولار

لسوء الحظ، هذا هو المكان الذي تنتهي فيه الأخبار الجيدة بالنسبة لأعمال FORD في مجال السيارات الكهربائية. على الرغم من ارتفاع الحجم، استمرت خسائر السيارات الكهربائية في الارتفاع في الربع الثالث، حيث سجلت الشركة خسارة تشغيلية قدرها 1.3 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.1 مليار دولار في الربع السابق وأكثر من ضعف خسارتها في الربع الثالث من عام 2022.

وهذا يعني أن فورد خسرت حوالي 36 ألف دولار لكل سيارة كهربائية باعتها في هذا الربع، متجاوزة خسارتها المقدرة بـ 32350 دولارًا لكل سيارة كهربائية في الربع الثاني. وعلى مدار العام بأكمله، تتوقع شركة صناعة السيارات خسارة العام بأكمله بقيمة 4.5 مليار دولار لوحدة السيارات الكهربائية الخاصة بها. لماذا هذا؟

خسائر FORD في ىلربع الثالث من 2023

وقالت فورد إن خسارة الربع الثالث تعزى إلى الاستثمار المستمر في الجيل التالي من السيارات الكهربائية وديناميكيات السوق الصعبة. وفيما يتعلق بالأخيرة، أشارت شركة صناعة السيارات إلى أن “العديد من عملاء أمريكا الشمالية المهتمين بشراء السيارات الكهربائية غير مستعدين لدفع أقساط مقابلها مقارنة بالمركبات التي تعمل بالغاز أو الهجين”. وهذا يضع ضغطًا على أسعار السيارات الكهربائية وربحيتها، وفقًا لفورد.

FORD تخفض استثماراتها بالسيارات الكهربائية 12 مليار دولار

ونتيجة “لموازنة وتيرة الاستثمار في السيارات الكهربائية بشكل مناسب مع وتيرة طلب العملاء”، قالت الشركة إنها ستقلص حوالي 12 مليار دولار من استثماراتها المخططة في السيارات الكهربائية.

تعمل شركة فورد على خفض بعض إنتاج سيارة موستانج ماك -E وتأخير أحد مصنعي البطاريات الذي تخطط لافتتاحه في ولاية كنتاكي مع شريكها SK On . ولم تذكر الشركة المدة التي ستؤخر فيها استثماراتها في السيارات الكهربائية أو مصنع البطاريات.

مع ذلك، لا يزال مصنع البطاريات الآخر في كنتاكي ومجمع Blue Oval City في ولاية تينيسي يسيران على الطريق الصحي.

قال جون لولر ، المدير المالي لشركة فورد : إن الطلب ينمو بوتيرة أبطأ من الصناعة، وبصراحة تامة، توقعنا ذلك”. وقال لولر إن فورد ستحتاج إلى سعة أقل للمركبات الكهربائية على المدى القريب مع انخفاض الطلب . مع العلم، أضاف أن الشركة لن تلغي سياراتها الكهربائية من الجيل الثاني المخطط لها، بما في ذلك السيارة ذات الثلاثة صفوف والشاحنة الصغيرة كاملة الحجم.

تداعيات اتفاق فورد مه UAW على أسعار السيارات

سيتم وضع المزيد من الضغط على تكاليف فورد’ بواسطة الاتفاق المبدئي مع UAW الذي يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 25 بالمائة لـ 57.000 عامل على مدى خمس سنوات. وقال المدير المالي جون لولر في مؤتمر صحفي أمس الأول ، ووفقًا لرويترز إن فورد تتوقع أن يضيف العقد الجديد ما بين 850 دولارًا إلى 900 دولارًا في تكلفة العمالة لكل مركبة . قدرت شركة فورد أن إضراب UAW الذي استمر 41 يومًا أدى إلى خسارة إنتاج 80 ألف مركبة وكلفها 1.3 مليار دولار، مما أدى فعليًا إلى محو 1.2 مليار دولار من دخل الربع الثالث.

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