شركة سييرا كارز تكشف عن Echo الكهربائية الجديدة المخصصة للطرق الوعرة

دبي - كتب محمد فتوح - ستقدم شركة سييرا كارز، صانعة بعض أفضل مركبات الطرق الوعرة، أحدث تشكيلة من سيارات Echo الكهربائية في معرض SEMA 2023، واليوم بنأخذكم في لفة سريعة للتعرف على المركبات المذهلة هذه.

تفاصيل مثيرة لمركبات شركة سييرا كارز المخصصة للطرق الوعرة

سيكون هذا هو الطراز الأول من شركة سييرا كارز الذي سيتم توفيره على نطاق واسع، سيتم تقديم ثلاثة إصدارات: Echo، وEcho R-Spec، وEcho Block Edition، وتقول الشركة إن هذه السيارة الجديدة تمثل حقبة جديدة من تكنولوجيا السيارات الكهربائية، كل ذلك مع الحفاظ على براعة القيادة على الطرق الوعرة التي اشتهرت بها العلامة التجارية منذ تأسيسها.

يحمل طراز Echo الأساسي حزمة بطارية بقوة 18.6 كيلووات في الساعة تنتج 150 حصانًا، تقتصر السرعة القصوى على 128 كلم في الساعة، ولكن بوزن يصل إلى 607 كجم، ويجب أن توفر تسارعًا سريعًا على كل سطح تقريبًا، يبلغ سعر هذا الطراز 39,000 دولار (146,250 ريال) ويجب أن يكون قادرًا على تشغيل حلقات حول سيارات الطرق الوعرة القادرة مثل فورد برونكو رابتور.

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تعمل سيارة R-Spec التي تبلغ قيمتها 74,900 دولار (281,000 ريال) على تحسين وصفة Echo وتوصف بأنها سيارة جاهزة للرالي “مستوحاة من صالة الألعاب الرياضية”، تحتفظ ببطارية تبلغ سعتها 18.6 كيلووات في الساعة ولكنها أقوى بمرتين، مع 300 حصان، إنها أثقل قليلاً حيث يبلغ وزنها 675 كجم ولكن تبلغ سرعتها القصوى أكثر من 160 كلم في الساعة، نحن نفترض أن النطاق سيتأثر سلبًا بنفس البطارية ولكن مع المزيد من الأداء.

بالنسبة لهواة الجمع، هناك إصدار Echo Block، إنها تنتج نفس القوة التي تتمتع بها R-Spec ولكنها تكتسب عزم دوران إضافي، يبلغ الوزن حوالي 607 كجم، في حين أن السرعة القصوى أعلى بشكل ملحوظ عند 193 كلم في الساعة، سيتم تصنيع سبعة نماذج بسعر يبدأ من 85,000 دولار (319,000 ريال)، وهذا الكثير من المال؛ يمكن للمرء شراء سيارة بي إم دبليو M4 كومبيتيشن والحصول على بعض التغيير.

إنه تكريم مناسب للراحل كين بلوك، الذي وافته المنية في وقت سابق من هذا العام، قادت زوجته لوسي بلوك سيارة Eco Block Edition في Pikes Peak في وقت سابق من هذا العام وكان أداؤها جيدًا بشكل ملحوظ، تقول شركة سييرا كارز إن إصدار Block Edition تم تحسينه خصيصًا للسباق على تسلق التل الشهير، سيتم التبرع بجزء من عائدات جميع السيارات السبع إلى معهد 43، وهي منظمة غير ربحية تم إنشاؤها تكريما للسائق الراحل، الذي تسابق باستخدام الرقم 43.

وفي الختام، يمكن لرواد العرض في معرض SEMA 2023 الاقتراب من Echo R-Spec، والتي سيتم عرضها في جناح EV & Future Propulsion، وقال كول باولسون، مؤسس سييرا كارز: “إن خط ECHO هو شهادة على كسر التفرد في السيارات عالية الأداء، مما يجعل السباق الكهربائي ليس مجرد حلم لقلة مختارة بل حقيقة لكل سائق يتوق إلى الأدرينالين في السباق”.

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