خليفة فيراري 812 تظهر أثناء اختبارها بتمويهات كثيفة

دبي - كتب محمد فتوح - تعمل صانعة السيارات الإيطالية على خليفة فيراري 812 منذ بعض الوقت، ويبدو أن الصانع في مراحل التطوير النهائية إذا كانت هذه اللقطات التجسسية تشير إلى أي شيء.

ما الذي نعرفه عن خليفة فيراري 812 القادمة قريباً

تعمل شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في مارانيلو على هذا الطراز، المعروف باسم F167، منذ فترة، لقد رصدنا السيارة الخارقة ذات المحرك الأمامي أثناء اختبارها عدة مرات، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها السيارة ترتدي تمويهًا أسودًا خفيًا، وفي حين أن هذا قد لا يبدو مليئًا بالأحداث، إلا أن F167 ارتدى سابقًا ألواح هيكل روما لإخفاء حقيقة أنه نموذج أولي، ويشير هذا إلى أن فيراري قد قررت التصميم النهائي وتقوم الآن بتقييم السيارة بمكونات جاهزة للإنتاج، ومن هنا جاءت الحاجة إلى الإخفاء.

ولقد توقعنا سابقًا أن F167 ستستخدم نفس محرك V12 سعة 6.5 لتر (F140) الذي يقوم حاليًا بواجبه في بوروسانجوي، ومع ذلك، على عكس أول سيارة ذات أربعة أبواب من فيراري، نتوقع أن تعتمد F167 على الكهرباء لتعزيز القوة ومن المحتمل أن تلبي لوائح الانبعاثات.

إعلان

وتشير الشائعات إلى أن خليفة 812 ستصل بقوة تزيد عن 800 حصان، ولكن مرة أخرى، لن نتفاجأ إذا أنتجت أكثر من ذلك لأنه حتى 296 GTB (مع ستة أسطوانات أقل) تنتج 819 حصانًا، وذلك بفضل محرك كهربائي، نأمل ألا تعتمد فيراري على الشحن التوربيني لتحقيق ذلك باستخدام محرك V12، في حين أننا لا نستطيع التعليق على الأداء، فإن لقطات الفيديو التي تم التقاطها في مسار اختبار فيورانو تظهر لنا أن F167 ستكون سيارة GT نابضة بالحياة مع تحول مفاجئ في السرعة، عواء V12 المجيد هو مجرد زينة على الكعكة.

وإذا اختارت فيراري عدم تحويل محركها ذو الاثني عشر أسطوانة إلى الكهرباء – كما فعلت منافستها لامبورغيني – فلا نتوقع أن تقفز أرقام قوة F167 بشكل كبير عن مخرجات 812، ثم مرة أخرى، هذا ليس بالضرورة أمرا سيئا، قبل خروجها من الإنتاج، منحت سيارة 812 سوبرفاست العملاء قوة مذهلة تبلغ 789 حصانًا، في ستار المنافسة، تنتج 819 حصانًا مذهلاً.

وفي حين أن هناك سيارات خارقة ذات أرقام أكثر إثارة للإعجاب، فإن محرك V12 يبرز لأنه يعمل بسحب الهواء بشكل طبيعي ويخلو من المساعدة الكهربائية، ربما ستركز فيراري على البناء خفيف الوزن والديناميكا الهوائية المتقدمة للغاية للتعويض عن مخرجات الطاقة غير المتغيرة إذا كان هذا هو الحال.

وفي الختام، نتوقع أن يرسل خليفة 812 القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة ثنائي القابض، تم ضبطه لتحقيق أداء عالي في القيادة، لقد مر بعض الوقت منذ توفر الطراز 812، لذا يجب أن يكون البديل معنا قريبًا، مع تقدير البعض لأول مرة في عام 2025.

شاهد أيضاً:

فيراري تعلق مبيعات SF90 سترادال وسبايدر بسبب خطر الحريق