تويوتا ستارليت بمحرك دوار هي سيارة سباقات تسارع بقوة 1,072 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - لقد شهدت سيارة تويوتا ستارليت ذات الوزن الخفيف – المعروفة ببداياتها المتواضعة كسيارة اقتصادية في الثمانينيات – تحولًا هائلاً، فالسيارة الصغيرة التي كانت تزين الطرق الأمريكية بحضورها من عام 1981 إلى عام 1984، وهي سلف سيارة تويوتا ياريس التي لم تعد موجودة الآن، أوصبحت الآن جاهزة لغزو سباقات التسارع، بفضل JD Tuning Motorsports.

أداء قوي تتمتع به تويوتا ستارليت بفضل محركها الدوار

إن هيكل ستارليت خفيف الوزن وحجمه الصغير (يبلغ حجمه تقريبًا حجم ميتسوبيشي ميراج) يجعله المرشح المثالي لتغيير سباقات التسارع، لكن هؤلاء المتهورين لم يكونوا راضين بمجرد تبديل المحرك الأساسي، ولقد بذلوا قصارى جهدهم، وألقوا محرك مازدا 13 بي الدوار المزود بشاحن توربيني والذي أكل الهابانيروس طوال اليوم.

ودعونا نتحدث عن هذا الوحش 13B للحظة، كانت هذه القوة هي العمود الفقري لجميع محركات مازدا الدوارة المستقبلية وكان لها دور البطولة في تشكيلة مازدا لأكثر من ثلاثة عقود، وفي الولايات المتحدة، حظيت سيارة 13B بلحظة شهرة من منتصف السبعينيات إلى التسعينيات، حيث تميزت نماذج مثل RX-3 وRX-7 بحضورها، ولكن عندما وضعه هؤلاء العلماء المجانين في النجمة، أطلقوا العنان لقوة محركات السيارات المدمجة.

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وعلى الدينامو، قرر فريق JD Tuning Motorsports اللعب بأمان في البداية، حيث قام بتشغيل 13B في بيئة منخفضة التعزيز، حتى مع ارتداء قفازات الأطفال، أنتج هذا القلب الناري قوة مدوية تبلغ 975 حصانًا في العجلات الخلفية، وفي الجولة الثانية، قاموا بزيادة التعزيز، وتحولت هذه النجمة المتواضعة إلى تنين ينفث النار، يولد المحرك 1072 حصانًا على العجلات، وهو ما يكفي لجعل دوم توريتو يحمر خجلاً في شاحنته.

ومع ذلك، عندما حان الوقت لتبختر النجمة بأغراضها على مضمار السباق، واجهت القليل من الفواق، تسببت مشكلة في القابض في زحف السيارة على بطنها عند خط البداية، مما ترك السائق يركل ويصرخ بخيبة أمل، ولسوء الحظ، فإن المشاكل لم تتوقف عند هذا الحد، قرر إعداد التحكم في الجر المفرط إفساد الحفلة، وقطع الطاقة وجعل النجمة تشعر وكأنها تسحب مرساة.

وفي الختام، علاوة على ذلك، عندما تم إطلاق هذا الوحش الصغير بعد إصلاح مشكلة التحكم في الجر، كان الأمر مثل محاولة ترويض برونكو بري، وفي النهاية، لم نشهد مجد ستارليت الكامل في مسافة الربع ميل بسبب هذه الأشباح الموجودة أسفل غطاء المحرك، لكننا شهدنا ولادة سيارة سباقات تسارع أسطورية تجرأت على الجمع بين المظهر المتواضع لسيارة تويوتا ستارليت والروح النارية لمحرك مازدا الدوار، يجب أن تكون JD Tuning Motorsports قادرة على الوصول إلى الكمال في يوم المسار التالي.

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