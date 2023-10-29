10 أسباب تضع كورولا هايبرد كروس بمقدمة المنافسة

دبي - كتب محمد فتوح - استمرت سلسلة كورولا في التطور، مسترشدة بمفهوم تويوتا بلس ألفا ، واليوم، تتوفر سلسلة

في أكثر من 150 دولة حول العالم، واعتبارًا من عام 2021، باعت 50 مليون نسخة بنجاح. وقد نشأت شركة تويوتا من تراثها الياباني وارتقت إلى مكانة مشرفة باعتبارها واحدة من أكثر شركات صناعة السيارات نجاحًا واحترامًا في الصناعة، وهي اسم معروف ومحبوب لدى الجميع. من بين مجموعة واسعة من المركبات في تشكيلتها، مما يدل على أن تويوتا لديها موثوقيتها المنتشر المرتبطة مع كل سيارة تنتجها ، فإن قسم سيارات الدفع الرباعي الخاص بها هو حقًا شيء يجب البحث عنه. منذ إطلاقها في عام 1966،

عودة الى كورولا ، فقد كانت تويوتا مشغولة بتجهيز سلسلة كورولا بموديلات مختلفة تتحرر من أنماط الجسم التقليدية، مع التكيف مع الأوقات المتغيرة. أطلقت تويوتا سيارة كورولا كروس في عام 2020 لسد الفجوة بين سيارة تويوتا C-HR الأصغر وسيارة RAV4 SUV الأكبر حجمًا. لتلبية احتياجات المزيد من عملاء سيارات الدفع الرباعي المبتدئين،

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قامت تويوتا بتعزيز عائلة كورولا كروس بأداء وكفاءة إضافيين، إلى حزمة مثيرة للإعجاب بالفعل، من خلال تقديم COROLLA كروس هايبرد ، وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عنها.

1 – سعر كورولا كروس هايبرد أقل من 30 ألف دولار

تم إطلاق سيارة COROLLA كروس هايبرد كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة ضمن مجموعة كورولا كروس، وهي تجمع بين الميزات غير المألوفة لسيارة كروس أوفر صغيرة، مما يوفر أفضل ما في العالمين. مع سعر MSRP المبدئي الذي يبلغ 27,970 دولارًا ، وهو ما يزيد قليلاً عن 4000 دولار أكثر تكلفة من طراز الغاز القياسي، فإن Corolla Cross Hybrid تعد بمثابة ضجة كبيرة مقابل أموالك.

تأتي Corolla كروس هايبرد 2023 بثلاثة طرازات مميزة: S، وSE، وXSE، وتكلفة ملكيتها المنخفضة تجعلها في متناول الجميع، ومن الصعب مقاومتها

2 – تصميم كورولا كروس هايبرد الحديث

في البداية، تبدو Corolla كروس هايبرد 2023 وكأنها نسخة أصغر من سيارة RAV4 SUV الأكبر حجمًا. بالنظر إلى تصميمها، فإن Corolla كروس هايبرد توفر مظهرًا خارجيًا ترحيبيًا. يعرض عناصر مميزة تجعله متميزًا عن شقيقه الذي يعمل بالبنزين.

تتوفر طلاءات Duotone وعجلات رياضية مقاس 18 بوصة لإضفاء مظهر جذاب عليها تجذب Corolla كروس هايبرد الانتباه بتصميمها المذهل للمصابيح الأمامية، وشبكها المميز على شكل حرف A، ومصدها الأنيق. تم إبرازها بحواف سوداء على الجانبين ودرع فضي أنيق في الخلف، يكمله جناح سقف مثبت فوق الباب الخلفي المنحدر برشاقة.

3 – كورولا كروس هايبرد على منصة TNGA

استنادًا إلى منصة تويوتا للهندسة المعمارية العالمية الجديدة (TNGA)، تعد Corolla كروس هايبرد 2023 بمثابة شهادة على تفاني تويوتا الثابت نحو تحقيق التميز الهندسي. نظرًا لأن هذه المنصة الرائدة تعمل بمثابة عظامها، تستفيد Corolla كروس هايبرد من مركز ثقل منخفض، وصلابة متزايدة، ونظام تعليق مضبوط بدقة. تؤدي هذه التحسينات إلى تحكم رائع، واستجابة أسرع للتوجيه، وتجربة قيادة سلسة في جميع الأنحاء.

أصبحت نقاط القوة الواضحة لمنصة TNGA واضحة ، وتتوافق بسهولة مع احتياجات القيادة الخاصة بك وتحقق توازنًا سلسًا بين الراحة والأداء. بنيت على منصة TNGA، جوهرتها التي تم الاستخفاف بها ليست أقل من أعجوبة في فئة سياراتالدفع الرباعي الهجينة

4 – كورولا كروس هايبرد مع 21.5 قدم مكعب من غرفة الشحن

في الداخل، ترحب بكم سيارة تويوتا Corolla كروس هايبرد بمقصورة داخلية فسيحة ومجهزة بميزات مرغوبة في نظيراتها من سيارات السيدان والهاتشباك. أثناء صعودك عبر الديكورات، يمكنك الاختيار بين الاستمتاع بفتحة سقف كهربائية. خالية من قيود الديكورات، تأتي جميع الطرازات مزودة بتدفئة للراكب الخلفي وفتحات لتكييف الهواء.

5 – تجهيز لوحة القيادة بشاشة لمسية مقاس 8 بوصات

تستقبلك المقصورة الداخلية لسيارة Corolla كروس Hybrid 2023 بشاشة تويوتا أوديو ملتميديا مقاس 8 بوصات مع ميزات الاتصال مثل Apple CarPlay لمستخدمي iPhone وAndroid Auto لمستخدمي Android. وهذا يجعل الاستمتاع بالموسيقى والبودكاست أثناء التنقل. ويلي ذلك شاشة عرض متعددة المعلومات مقاس 7 بوصات تعرض العناصر الحيوية لسيارة Corolla Cross Hybrid في جميع الأوقات.

يساعد الشحن اللاسلكي Qi الموجود أسفل شاشة عرض المعلومات والترفيه على تشغيل جهازك دون الحاجة إلى توصيل أي شيء. يشتمل طراز XSE من Corolla كروس Hybrid أيضًا على JBL Premium Audio – تسعة مكبرات صوت JBL بما في ذلك مضخم صوت ومكبر صوت لتوفير أصوات واضحة وقوية لتغذية محركات الأقراص الخاصة بك.

6 – نظام الهجين قوة 196 حصانًا

تأتي Corolla كروس هايبرد 2023 مزودة بمحرك هجين يتكون من محرك DOHC رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر و16 صمامًا ومتصل بمحرك كهربائي. يتيح هذا التكوين لسيارة Corolla Cross Hybrid إنتاج قوة مجمعة تبلغ 196 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 151 رطلًا . لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تعتبر Corolla كروس هايبرد سيارة فائقة الأداء، ولكنها توفر طاقة أكثر من كافية لتزويد تنقلاتك اليومية بالوقود بسهولة.

مع نظام الدفع الرباعي كميزة قياسية في جميع الطرازات، تتخطى Corolla كروس هايبرد علامة التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال ثماني ثوانٍ. نظام الدفع الرباعي قادر على التبديل بسلاسة بين الدفع الأمامي والدفع الرباعي عند الحاجة، وتحويل بعض عزم الدوران إلى المحور الخلفي عند الحاجة، مما يضمن التعامل السلس والمريح، مع الحفاظ على سلاسة الانتقال.

7 – الاقتصاد باستهلاك الوقود

تعد Corolla ا كروس هايبرد بتقديم واحدة من أكثر تقييمات الاقتصاد في استهلاك الوقود إثارة للإعجاب بين سيارات الكروس أوفر الهجينة، مما يمنح بقية القطاع فرصة مكاسب أكبر. مع نطاق يصل إلى 380 ميلًا ، فإن Corolla كروس هايبرد ليست فعالة فحسب، بل صديقة للبيئة أيضًا. بالنسبة للمبتدئين، فإن أي اقتصاد مشترك في استهلاك الوقود (حسب تقديرات وكالة حماية البيئة) يزيد عن 23 ميلاً للغالون الواحد يعتبر جيدًا. لكن Corolla كروس هايبرد تقطع شوطا إضافيا، حرفيا!

توفر سيارة Corolla Cross Hybrid اقتصادًا في استهلاك الوقود يقدر بـ EPA يبلغ 45/38/42 ميلًا لكل جالون فوق المدينة/الطرق السريعة/محركات الأقراص المشتركة. يعد Corolla Cross Hybrid خيارًا قابلاً للتطبيق للنظر فيه إذا كانت كفاءة استهلاك الوقود تمثل مصدر قلق كبير بالنسبة لك. تتألق شهادة تويوتا على تقديم الأفضل مع Corolla كروس هايبرد 2023.

8 – كورولا كروس هايبرد والمنافسون

قد تشترك سيارات Corolla كروس Hybrid، و فورد اسكيب HEV، وكيا Niro في نفس الفئة والسعر، لكن كل سيارة من السيارات الثلاث المذكورة تتألق بطريقتها الخاصة. تعتبر سيارة كيا نيرو هي الأسرع من بين مسافة 3 إلى 60 ميلاً في الساعة من السكون، بزمن قدره 7.4 ثانية. تتأخر سيارة Corolla Cross Hybrid و Ford Escape HEV قليلاً بـ 8.0 و 7.7 ثانية على التوالي. تحقق سيارة كيا نيرو، كونها سيارة كهربائية كاملة، مجموعًا مثيرًا للإعجاب يبلغ 113 ميلاً في الغالون ،

في حين تنتج سيارة Corolla كروس هايبرد وفورد إسكيب هايبرد ميلاً في الغالون مجتمعة يبلغ 42 ميلًا لكل جالون و39 ميلًا لكل جالون على التوالي. إن Corolla كروس هايبرد هي الأرخص من بين الثلاثة، فهي تقدم الكثير بما في ذلك الاقتصاد المذهل في استهلاك الوقود والأداء اللائق.

9 – تقنية Toyota Safety Sense 3.0

يتجلى التزام تويوتا الثابت بالسلامة في سيارة Corolla كروس هايبرد 2023. يأتي مزودًا بمجموعة من ميزات الأمان القياسية للحفاظ على سلامتك أثناء تنقلاتك. تتميز Corolla كروس هايبرد بنظام Toyota Safety Sense 3.0 الجديد، وهو مزيج متطور من تقنيات السلامة التي تعمل معًا بشكل متناغم لتشكل شرنقة أمان للسائقين.

الميزات الرئيسية لـ Toyota Safety Sense 3.0

• نظام ما قبل الاصطدام مع كشف المشاة

• نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي كامل السرعة

• عوارض عالية أوتوماتيكية

• تنبيه مغادرة المسار مع مساعدة التوجيه

• مساعدة تتبع المسار

• مساعدة علامة الطريق

• تسع وسائد هوائية قياسية

على الرغم من أن Corolla كروس هايبرد 2023 لم يتم تقييمها من قبل NHTSA أو IIHS حتى الآن، فقد حصل طراز البنزين على جائزة IIHS Top Safety Pick+ لعام 2022 في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة. وهذا بمثابة شهادة على تفاني تويوتا وسجلها الناجح في إنتاج مركبات آمنة.

10 – ضمان هجين لمدة 10

تأتي كورولا كروس هايبرد 2023 مع خطة ضمان تويوتا الشاملة التي توفر لك الحماية من جميع الزوايا. تستمر خطة الضمان الأساسية لمدة 36 شهرًا أو 36000 ميل، أيهما يأتي أولاً، لجميع طرازات كورولا كروس هايبرد. تستمر خطة ضمان مجموعة نقل الحركة لمدة 60 شهرًا أو 60 ألف ميل، أيهما يأتي أولاً، عبر جميع طرازات كورولا كروس هايبرد.

يستمر ضمان نجم النظام الهجين لسيارة Corolla Cross Hybrid لمدة 120 شهرًا أو 150 ألف ميل، أيهما يأتي أولاً، أي ما يقرب من 10 سنوات. وهذا يضمن تفاني تويوتا الثابت تجاه الموثوقية وخدمة العملاء. بكل تأكيد تقدم كورولا كروس هايبرد قيمة كبيرة مقابل أموالك!

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