فيراري 296 ترضخ للوائح الانبعاثات بطراز هايبرد 690 حصانا

دبي - كتب محمد فتوح - حتى نخبة صناع السيارات ذوي القوية مثل فيراري ليس لديهم طريقة أخرى سوى استخدام السيارات الكهربائية، ولهذا السبب تم تجهيز سيارات فيراري Prancing Horses التي تم إنشاؤها في مارانيلو بمحرك هجين. وتصادف أن تكون سيارة 296 GTB واحدة منها، إلى جانب نسختها المكشوفة، 296 GTS.. ونظرًا لأن لوائح الانبعاثات أصبحت أكثر صرامة في العديد من أنحاء العالم، فقد أصبح من الصعب على شركات صناعة السيارات إطلاق سيارات عالية الأداء تعمل حصريًا بمحرك الاحتراق الداخلي

فيراري 296 بدلا من 488 Challenge Evo

ومع ذلك، فإن تحدي 296 هذا يتميز بمحرك V6 خالص دون أي مساعدة هجينة نظرًا لأننا نتعامل مع سيارة سباق أصيلة. ومن خلال التخلص من لوحة الترخيص، لا داعي للقلق بشأن تلبية لوائح الانبعاثات لأن السيارة ستتنافس في تحدي FERRARI تروفيو بيريللي. إنه النموذج التاسع الذي تم تطويره لهذه المنافسة وهو يحل محل طراز 488 Challenge Evo الذي تم تقديمه لموسم السباق 2020.

فيراري 296 تشالينج بمحرك تيربو

في قلب سيارة FERRARI 296 تشالينج 2024، يوجد المحرك المألوف ثنائي التيربو سعة 3.0 لتر الذي يلغي المكون الهجين، تمامًا مثل سيارة 296 GT3 التي تم إطلاقها لموسم 2023. من خلال عدم الاضطرار إلى الالتزام بالقواعد الصارمة الإلزامية لسيارات الطرق، قام المهندسون بفتح محرك V6، وهو الآن يضخ قوة هائلة تبلغ 690 حصانًا و546 رطلًا (740 نيوتن متر) من عزم الدوران. في سيارة الطريق، ينتج المحرك ذو الست أسطوانات قوة 663 حصانًا “فقط” ولكن الناتج الإجمالي أعلى بكثير بفضل المحرك الكهربائي، الذي يوفر قوة مجمعة تبلغ 830 حصانًا.

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قوة فيراري 296 Challenge

ومع قوة تبلغ 234 حصانًا لكل لتر، تفتخر FERRARI بالقول إن المحرك يوفر قوة قياسية لفئتها. تعد سيارة 296 Challenge الجديدة أول سيارة سباق تستخدم محرك V6 بزاوية 120 درجة في تاريخ تحدي FERRARI تروفيو بيريللي، و مع القوة الكبيرة تأتي مسؤولية كبيرة، ولهذا السبب تتميز الآلة المخصصة للحلبات فقط بمكابح من السيراميك الكربوني، ونظام ABS مطور مستمد من طراز 296 GTB ، وإطارات Pirelli الجديدة مقاس 19 بوصة التي تم تطويرها خصيصًا لهذا التطبيق.

فيراري تستعرض فوق حلبة موجيلو

ثم هناك حزمة الديناميكية الهوائية التي تساعد سيارة 296 Challenge على توليد أكثر من 870 كجم من القوة الضاغطة بسرعة 155 ميلاً في الساعة (250 كم/ساعة)، وهو رقم قياسي لسيارة سباق تم تطويرها لسلسلة ذات طراز واحد.ستعرض FERRARI أحدث سياراتها في إيطاليا على حلبة موجيلو في الفترة ما بين 24 و30 أكتوبر عندما من المقرر إقامة سباق فينالي مونديالي.

فيراري 296 GTB 2024

لا تخشى FERRARI تجربة شيء جديد، كما ثبت من خلال طرازي 296GTB و296GTS، اللذين يجمعان محرك V-6 مزود بشاحن توربيني في المنتصف مع محرك كهربائي. إن مجموعة نقل الحركة الهجينة الناتجة ليست قوية للغاية فحسب، حيث تنتج قوة مجتمعة تبلغ 819 حصانًا، ولكنها تبدو أيضًا لحنية رائعة. من المؤكد أن الطراز 296 لا يصدر نفس النغمات مثل محركات V-8 وV-12 عالية السرعة من شركة صناعة السيارات الإيطالية، لكنه مع ذلك يبشر بالخير للمستقبل حيث من المتوقع أن تصبح الكهرباء أكثر شيوعًا من الاحتراق الداخلي.

إذا كانت السيارة الكوبيه 296 (GTB) والسيارة المكشوفة (GTS) تشير إلى أي شيء، فإن FERRARI لم تنس كيفية صنع سيارات رياضية مذهلة للغاية تجعلك تعتقد أنك يجب أن تكون في عالم السيارات. وأكدت سيارة 296 GTB أنه على الرغم من أنها كانت محملة بجميع أنواع المساعدات عالية التقنية، إلا أنها لا تزال آلة استثنائية يمكن للسائقين من جميع مجموعات المهارات استغلالها. قد لا يبدو الأمر تمامًا مثل سيارات FERRARI القديمة الغريبة، ولكن كما يظهر من الـ 296، فإن المكونات الجديدة لا تفسد دائمًا الوصفة الشهيرة.

قمرة 296 GTB

في الداخل، تعتبر 296 بمثابة تمرين على البساطة الأنيقة، باستثناء عجلة القيادة. ضوابطها المفرطة تخلق كابوسًا مريحًا. وبخلاف ذلك، تتميز لوحة القيادة بواجهة رقمية بالكامل مستمدة من سيارة SF90. مقاعد GTB والأسطح الداخلية المتنوعة مغطاة بالجلد الإيطالي الذي يُظهر الجانب الفاخر للكوبيه. تحتوي الكونسول الوسطي على زر ضغط مستوحى من علب التروس اليدوية القديمة ل FERRARI. هناك حجرة صغيرة لتخزين مفتاح الإشعال الخاص بـ GTB على الكونسول المركزي أيضًا.

تم أيضًا دمج شاشة العرض العلوية بشكل خفي في الجزء العلوي من لوحة القيادة. يقال إن الجزء الداخلي من GTS مطابق تقريبًا لمقصورة GTB باستثناء المقاعد واللوحات المعاد صياغتها المصممة لتقليل الاهتزاز عندما يكون الجزء العلوي لأسفل.

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