آبل تبحث عن حل لمشكلة شاحن بي إم دبليو اللاسلكي الغريبة في سيارات الصانع البافاري

دبي - كتب محمد فتوح - يقال إن شركة التكنولوجيا آبل على علم بالمشكلة التي قد يواجهها مستخدمو آيفون 15 عند محاولة شحن أجهزتهم باستخدام شاحن بي إم دبليو اللاسلكي، وفقًا لموقع MacRumors.

تفاصيل مشكلة شاحن بي إم دبليو اللاسلكي وحل آبل لها

في تقرير جديد، يزعم المنشور أن شركة أرسلت مذكرة داخلية إلى مقدمي الخدمة المعتمدين، مشيرة إلى أن شاحن بي إم دبليو اللاسلكي لآيفون 15 و15 بلس و15 برو و15 برو ماكس موجودة في بعض طرازات بي إم دبليو (و تويوتا GR سوبرا) قد يؤدي إلى تلف شريحة NFC، ولسوء الحظ، لم توضح شركة آبل المشكلة التي أثرت على العديد من المالكين.

ويبدو أن المشكلة تظهر بعد عشر دقائق من الشحن، يدعي المستخدمون المتأثرون أن الهاتف يدخل في وضع الاسترداد بسبب ارتفاع درجة الحرارة، بمجرد إعادة ضبط الهاتف، يبدو أن العديد من الوظائف – خاصة تلك التي تعتمد على شريحة NFC – معطلة.

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وبحسب ما ورد ستقوم شركة آبل بتصحيح المشكلة في تحديث لاحق للبرنامج، والذي من المقرر أن يكون قبل نهاية العام، ولكن يبدو أن هذا لن يحدث في أي وقت قريب، وفقًا للتقرير، تم إصدار iOS 17.1 للتو، لذلك قد يضطر مالكو بي إم دبليو المحبطون إلى انتظار التحديث التالي للحصول على حل، قالت شركة آبل إنه يجب على العملاء المتأثرين التوقف عن استخدام نظام الشحن اللاسلكي في هذه الأثناء.

وتعد شريحة NFC جزءًا حيويًا من جهاز آيفون الحديث، مما يسمح للمالك بإجراء عمليات دفع بدون تلامس، بالنسبة لأصحاب سيارات بي إم دبليو، يمكن أيضًا استخدام هاتف آبل الذكي كمفتاح رقمي للسيارة (تقدم العلامات التجارية الأخرى هذه الميزة أيضًا)، على الرغم من أن ذلك غير مريح، إلا أن بعض المالكين يعتمدون على مفتاحهم الرقمي، خاصة عندما يكون حمل المفتاح الفعلي غير عملي أو يشكل تهديدًا أمنيًا.

وإذا تعرضت الشريحة للتلف في الوقت الخطأ، فقد يؤدي ذلك إلى إزعاج السائق أو وضعه في وضع غير مثالي، وإذا كان لديك سيارة بي إم دبليو وآيفون 15، فمن الأفضل الالتزام بشاحن الكابل التقليدي حتى يتم تصحيح المشكلة، ومع ذلك، إذا حدث ضرر بالفعل لجهاز آبل الخاص بك، فقد تضطر إلى أخذ هاتفك للإصلاحات أو استبداله، في أسوأ الأحوال.

وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح ما هي المركبات التي تسبب هذا، قال بعض المالكين إن المشكلة حدثت في سيارة بي إم دبليو X5، السيارة الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية في الولايات المتحدة، ومن المثير للاهتمام أن سيارات الكروس أوفر الأصغر حجمًا X1 وX3 لا تتأثر بهذه المشكلة، نأمل أن تقدم شركة آبل علاجًا لهذه المشكلة قريبًا جدًا.

وفي الختام، ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سيارات بي إم دبليو مشكلات غريبة تتعلق بالتكنولوجيا، في وقت سابق من هذا العام، اكتشفت مالكة i4 أن سيارتها الكهربائية لا يمكنها تثبيت تحديث البرنامج لأنها كانت متوقفة على منحدر.

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