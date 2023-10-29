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مزاد للوحات الإلكترونية تنظمه الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد ١4 ربيع الثاني

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دبي - كتب محمد فتوح - طرحت الإدارة العامة للمرور مزاد للوحات الإلكترونية يستمر لمدة يومين. وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ذلك على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي twitter  عبر منصة أبشر .

حيث يتمكن الراغبون في شراء اللوحات المميزة من المشاركة إلكترونيا عبر المنصة المعلن عنها، وأوضحت إدارة المرور أن البيع سيستمر من اليوم الأحد 14 ربيع الثاني 1445 هـ الموافق 29 أكتوبر 2023 حتى يوم الاثنين 15 ربيع الثاني 1445 هـ الموافق 30 أكتوبر 2023 .

مزاد اللوحات

مزاد اللوحات

مزاد اللوحات الإلكترونية

اللوحات الإلكترونية

 

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أغلى لوحات مزاد سابقة

نظمته الإدارة العامة للمرور في مارس الماضي وصل سعر لوحة سيارة تحمل حرف ورقم (ط 1)  إلى أكثر من مليوني ريال.

أغلى لوحة

أغلى لوحة

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت قيمة اللوحة (ط 1) بمبلغ مليون ريال، والذي ضم لوحات تتكون من حرف أو اثنين بخلاف الأرقام. فيما حققت اللوحة “ع 4” 525 ألف ريال، واللوحة م م 22” 235 ألف ريال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سعودى أوتو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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