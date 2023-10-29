مزاد للوحات الإلكترونية تنظمه الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد ١4 ربيع الثاني

دبي - كتب محمد فتوح - طرحت الإدارة العامة للمرور مزاد للوحات الإلكترونية يستمر لمدة يومين. وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ذلك على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي twitter عبر منصة أبشر .

حيث يتمكن الراغبون في شراء اللوحات المميزة من المشاركة إلكترونيا عبر المنصة المعلن عنها، وأوضحت إدارة المرور أن البيع سيستمر من اليوم الأحد 14 ربيع الثاني 1445 هـ الموافق 29 أكتوبر 2023 حتى يوم الاثنين 15 ربيع الثاني 1445 هـ الموافق 30 أكتوبر 2023 .

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أغلى لوحات مزاد سابقة

نظمته الإدارة العامة للمرور في مارس الماضي وصل سعر لوحة سيارة تحمل حرف ورقم (ط 1) إلى أكثر من مليوني ريال.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت قيمة اللوحة (ط 1) بمبلغ مليون ريال، والذي ضم لوحات تتكون من حرف أو اثنين بخلاف الأرقام. فيما حققت اللوحة “ع 4” 525 ألف ريال، واللوحة م م 22” 235 ألف ريال.