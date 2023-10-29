الكشف عن الصور الأولى لسيارة كيا كرنفال 2025 المحدثة

دبي - كتب محمد فتوح - نشرت شركة كيا كوريا الجنوبية الصور والتفاصيل الأولى لـ كرنفال 2025 المحدثة، وبما أن تفاصيل طراز 2024 تم نشرها قبل أشهر، فإننا نتوقع أن يصل هذا الطراز المحسن بشكل كبير في العام المقبل كموديل 2025، وعلى الرغم من أنها لا تحظى بشعبية كبيرة مثل سورينتو أو تيلورايد، إلا أن كيا تبيع ما يقرب من 3,000 سيارة كرنفال في المتوسط شهريًا، لذا فهي نموذج مهم للشركة الكورية الجنوبية محليًا.

ما الذي نعرفه عن سيارة كيا كرنفال 2025 المحدثة الجديدة

يعود جزء من نجاح مبيعاتها إلى مظهرها الخارجي الشبيه بسيارات الدفع الرباعي، والذي يعتبر أكثر قبولا من أي سيارة ميني فان أخرى موجودة، ومع ذلك، مسحت كيا كل شيء واتجهت إلى تصميمات أمامية وخلفية جديدة تقتبس بشكل كبير من مجموعة EV الحالية والقادمة، وكما ترون، تم تجهيز الجزء الأمامي بمصابيح أمامية رأسية ومصابيح نهارية مميزة لإضاءة خريطة النجوم، تمامًا مثل EV9، قامت كيا بنشر صور للشكل الخارجي فقط، ولكننا نتوقع أن يستمر التصميم الداخلي الرائع بالفعل مع الحد الأدنى من التغييرات.

من الجانب، يمكننا أن نرى أن حافظت على الخط المستقيم الذي يربط بين المصابيح الأمامية والخلفية، إنها تحتوي على مجموعة جديدة من السبائك المستوحاة بشكل كبير من EV9 والتي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا EV5، ووفقًا لكيا، فإن هذه تمنح الكرنفال “إحساسًا قويًا وقويًا”.

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وفي الخلف، تم تحريك دعامة لوحة الترخيص إلى الأسفل، بينما تمت إزالة مقبض صندوق السيارة المكشوف للحصول على مظهر أكثر نظافة، تم أيضًا تحديث المصابيح الخلفية، وهي الآن متصلة بواسطة مجموعة المصابيح الخلفية لخريطة النجوم، ويمكن أيضًا تحسين التصميم العام للكرنفال من خلال إضافة حزمة Gravity الجديدة، تأتي مع شبكة وعجلات خاصة بالطراز، ويتم تطبيق تشطيبات معدنية داكنة على قضبان السقف، والعمود C، والباب الخلفي، وتزيين الأبواب، وألواح الانزلاق.

وأخيرًا، تمت إضافة لون جديد يسمى Ivory Silver إلى اللوحة الموجودة، ومن الجدير بالذكر أن السيارة التي تراها هنا هي بمواصفات كورية، وقد تتغير بعض الأشياء قبل وصول السيارة إلى أمريكا، وكيا تحمل محركات الغاز والديزل دون تغيير، نظرًا لأن كيا لم تقدم أبدًا طراز الديزل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن محرك V6 سعة 3.5 لتر الذي ينتج 290 حصانًا وسيظل خيار المحرك الوحيد في الوقت الحالي.

ومع ذلك، سينضم محرك جديد إلى المجموعة، وأكدت كيا أن سيارة هجينة ستصل تعتمد على محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، نحن متأكدون بنسبة 99٪ من أن هذا الطراز سيجد طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقط لمنح كيا الفرصة لتوفير بديل لسيارة Sienna Hybrid، وتتوفر مجموعة نقل الحركة هذه بالفعل في سورينتو هايبرد، وتنتج قوة 227 حصانًا، قد تقدم كيا أيضًا نموذجًا هجينًا مزودًا بالكهرباء (نفس مجموعة نقل الحركة، وبطارية أكبر)، وفي هذه الحالة، يمكن لسكان الضواحي أن يتوقعوا ما يقرب من 48 كلم من المدى الكهربائي فقط.

وفي الختام، الأسعار غير متاحة بعد، لكن كيا معروفة بالقيمة العالية مقابل التصميم الأقل، سنعرف المزيد بمجرد أن تكشف كيا أمريكا عن التفاصيل الخاصة بالولايات المتحدة.

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