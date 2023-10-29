دراسة 6.5 مليون حادث تؤكد النساء أكثر تسببا في حوادث الطرق من الرجال

دبي - كتب محمد فتوح - يبدو أن الجدل القديم حول من هم السائقون الأسوأ، رجالا أم نساء ، لم يمت بعد. في حين أن حوادث السيارات ليست ممتعة أبدًا بغض النظر عمن يسببها، فمن المفهوم أنك قد تشعر بالفضول، لذلك قمنا ببعض البحث لمعرفة من يسبب المزيد من حوادث السيارات أكثر – نساء أم رجال- وقد تتفاجأ بالنتائج

الرجال أم النساء؟

وفقا للباحثين في جلمعة ميتشيغان ، الذين قاموا بتحليل 6.5 مليون من حوادث السيارات في الولايات المتحدة بين عامي 1998 و 2007، وجد أن السائقات يشاركن في 68.1٪ من جميع الحوادث. ومن المثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أيضًا أن الرجال كانوا يقودون السيارة بنسبة 60% من الوقت بشكل عام، بينما كانت WOMENS يقودن السيارة بنسبة 40% فقط من الوقت.

وبعبارة أخرى، على الرغم من أن النساء يقودن سياراتهن بشكل أقل، إلا أنهن كن السبب في وقوع الحوادث في كثير من الأحيان. ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أن WOMENS أفقر من الرجال في القيادة، بل يعني فقط أنهن أكثر عرضة للحوادث. فلماذا قد يكون ذلك؟

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الرجال أن النساء يقطعن أميال أكثر ؟

يقود الذكور أميالاً أكثر سنويًا، وفقًا لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS). تدعم الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة النتائج التي توصلت إليها وتفيد بأن الرجال يقودون سياراتهم بمعدل 16.550 ميلًا كل عام. تقود WOMENS ما متوسطه 10,142 ميلاً سنويًا. في نهاية المطاف، تقود WOMENS سيارات أقل بنسبة 30% من الرجال على أساس سنوي.

علاوة على ذلك، فإن WOMENS أكثر عرضة للحصول على رخص القيادة من الرجال. وفقا لمعهد أبحاث النقل بجامعة ميشيغان ، فإن 104.3 مليون رجل و105.7 مليون امرأة في الولايات المتحدة لديهم رخص قيادة. كما قد تتخيل بناءً على هذه الأرقام، فإن عدد الرجال الذين يقودون سياراتهم بدون ترخيص أكبر من عدد النساء. 14% من وفيات حوادث السيارات كانت لسائقين ذكور غير مرخصين، في حين أن عدد WOMENS كان 9% فقط.

حوادث السيارات الأكثر .. نساء أم رجال

تشير تقارير معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) إلى أن حوادث الاصطدام مع السائقين الذكور تكون أكثر “خطورة”. وذكرت دراسة أخرى أجراها باحثون اسكتلنديون عام 2004 أن السائقين الذكور تسببوا في 94% من الحوادث التي تسببت في الوفاة أو الأذى الجسدي.وتشير تقارير IIHS أيضًا إلى أن الذكور أكثر عرضة للقيادة بسرعة، والقيادة بدون أحزمة الأمان، والقيادة في حالة سكر. منذ عام 1982،

كانت السرعة عاملاً مساهماً في وفيات السائقين بين الرجال أكثر من النساء. وفقًا لمعهد معلومات التأمين ، كان السائقون الذكور مسؤولين عن 37477 حادثًا مميتًا، بينما كانت النساء مسؤولات عن 13502 حادثًا مميتًا فقط في عام 2017. وتشير تقارير جامعة ميشيغان إلى أن WOMENS يقودن السيارة بشكل أقل، لكن معدل الوفيات لكل ميل أقل لديهن مقارنة بالرجال.

ولكن على الرغم من أن WOMENS أكثر ميلاً إلى شراء سيارات أكثر أماناً (وأكثر اقتصاداً في استهلاك الوقود)، فإن احتمالات نجاتهن من حوادث السيارات الخطيرة أقل. لماذا؟ تموت السائقات في حوادث أكثر لأن الرجال الذين يصدمونهن من المرجح أن يقودوا شاحنات كبيرة. وفقاً لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، عندما تصطدم سيارات من نفس الحجم ببعضها البعض، تكون معدلات البقاء على قيد الحياة بين الجنسين متساوية.

مخالفا المرور أكثر لمن .. رجال أم نساء ؟

الرجال أقل من 30% من المخالفات المرورية التي ترتكب من قبل WOMENS. وتشير الإحصاءات، على سبيل المثال، إلى أن عدد الرجال الذين قتلوا في حوادث السرعة الزائدة بلغ 3420، في حين أن عدد النساء اللواتي قتلن في حوادث السرعة هو 927 فقط.

القيادة تحت تأثير الكحوليات

رجال. منذ عام 1982، كان عدد السائقين الذكور الذين يموتون بسبب قيادتهم في حالة سكر أو تعرضوا لحوادث “أعلى بكثير” من السائقات الإناث، وفقًا لتقارير معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS). في عام 2010، ألقي القبض على رجال لأربعة من أصل خمسة من حالات القيادة تحت تأثير الكحول التي حدثت في الولايات المتحدة. ويتجلى هذا التفاوت بشكل خاص في السائقين الذكور الذين تقل أعمارهم عن 34 عامًا.

وتمثل هذه الفئة الديموغرافية 11٪ فقط من السكان البالغين ولكنها تمثل 32٪ من حالات الوفاة تحت تأثير الكحول على الصعيد الوطني.

من يتسبب في المزيد من الحوادث .. النساء ام الرجال ؟

تشير تقارير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إلى أن الرجال يتسببون في ما متوسطه 6.1 مليون حادث سنويًا في الولايات المتحدة، وتتسبب النساء في 4.4 مليون حادث سنويًا. يقوم الذكور بـ 62% من القيادة، لكنهم يتسببون في 58% فقط من الحوادث. لذا فإن ا WOMENS يتسببن في حوادث أكثر بقليل للفرد من الرجال.

وجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان أن السائقات الإناث يتسببن في الغالب في “ثني الرفارف” (حوادث غير إصابات). مع الأخذ في الاعتبار أن WOMENS أكثر أمانًا في القيادة على كل الجبهات من الرجال، فلماذا قد يشاركن في المزيد من ثني الرفارف؟

أحد الأسباب التي قد تجعل النساء يجدن أنفسهن متورطات في حوادث السيارات في كثير من الأحيان هو أنه بما أن الرجال يقومون بالمزيد من القيادة بشكل عام، فقد تكون لدى النساء خبرة أقل وقد لا تكون بنفس القدر من الثقة خلف عجلة القيادة.

قد يكون السبب الآخر هو أن النساء عادة ما يكونن أقصر من الرجال وقد لا يتمكنن من الرؤية بشكل جيد، خاصة عند التقاطعات. لكن دراسة أخرى أجراها باحثون اسكتلنديون عام 2004، ذكرت عكس ذلك؛ ووجدوا في بحثهم أن السائقين الذكور تسببوا في 94% من الحوادث التي تسببت في الوفاة أو الأذى الجسدي.

نساء ام رجال .. عرضة أكثر للحوادث ؟

عند النظر إلى البيانات، هناك بعض النتائج المثيرة للاهتمام عند النظر إلى الرجال مقابل النساء في حوادث السيارات. قام معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) بتحليل البيانات الواردة من نظام الإبلاغ عن تحليل الوفيات التابع لوزارة النقل الأمريكية (FARS) ووجد أن:

– يموت المزيد من الرجال في حوادث السيارات كل عام.

– الرجال لديهم احتمالية أكبر للانخراط في سلوكيات القيادة المحفوفة بالمخاطر مثل عدم ارتداء حزام الأمان، والقيادة تحت تأثير الكحول، وكذلك السرعة.

– عادة ما يقود الرجال أميالاً أكثر من النساء.

– تميل الحوادث الخطيرة إلى الحدوث عند الرجال أكثر من النساء.

– لدى الإناث فرصة أكبر للإصابة أو القتل في حوادث خطيرة بنفس القدر، على الرغم من أن هذا يتقلص مع تقدم العمر.

– ومن عام 1975 إلى عام 2019، كانت وفيات حوادث التصادم بين الذكور أكثر من ضعف وفيات حوادث التصادم بين الإناث.

– وفي عام 2019، كان 71% من وفيات السيارات من الذكور.

– اعتبارًا من عام 2019، شكل الذكور 71% من وفيات السائقين في سيارة ركاب، و48% من وفيات الركاب في مركبة ركاب، و96% من وفيات السائقين في شاحنة كبيرة، و67% من وفيات الركاب في شاحنة كبيرة و70% من وفيات المشاة، و86% من وفيات الدراجات، فضلاً عن 91% من وفيات سائقي الدراجات النارية.

كما ترون، الرجال لديهم احتمالية أكبر للوفاة في حادث سيارة مميت ولكن النساء أكثر عرضة للإصابة أو الوفاة في بعض الحالات. دعونا نلقي نظرة على بعض الأسباب الرئيسية.

العمر كعامل للحوادث

هناك عامل آخر يجب مراعاته عند تقييم الرجال والنساء في حوادث السيارات وهو العمر. يمكن أن يكون العمر عاملا لأن السائقين الأصغر سنا قد يكونون أقل خبرة على الطريق، وقد يعاني كبار السائقين من مشاكل صحية يمكن أن تساهم في حوادث السيارات. إذن ما هو الجنس الذي لديه المزيد من الحوادث حسب العمر؟

وفقا لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، لا يزال السائقون الذكور أكثر عرضة لحوادث السيارات المميتة. تذكر أن الرجال يميلون إلى قيادة أميال أكثر من النساء، مما يزيد من هذا الخطر. لكن العمر قد يساهم أيضًا. واستنادا إلى بيانات 2016-2017، قد تكون المعدلات أعلى بالنسبة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عاما مقارنة بالنساء. حدث أكبر اختلاف بين الجنسين بين سن 20 و29 عامًا. اعتبارًا من عام 2017،

كانت معدلات حوادث السيارات المميتة لكل 100 مليون ميل مدفوعة والتي حدثت في سيارات الركاب 1.6 للسائقات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و29 عامًا و3.9 للسائقين الذكور في نفس الفئة العمرية.

توضح البيانات الأحدث من عام 2019 التي حللها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS ) أن وفيات ركاب سيارات الركاب كانت أعلى بين الرجال في كل فئة عمرية مقارنة بالنساء، باستثناء 0-15 سنة. لذلك، إلى حد كبير بين جميع السائقين القادرين قانونًا على الحصول على رخصة القيادة الخاصة بهم. أعلى معدل وفيات للرجال في الحوادث حدث بين السائقين الذكور الذين يبلغون من العمر 85 عامًا وما فوق.

وكانت أعلى معدلات الوفيات التالية بين السائقين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 80 إلى 84 عامًا وكذلك بين 20 إلى 24 عامًا.

النساء في حوادث السيارات

إذا كنت تتساءل عما إذا كانت النساء يتعرضن لحوادث سيارات أكثر أم الرجال، فأنت تعلم الآن أن الرجال لديهم معدل أعلى لحوادث السيارات ومعدلات متزايدة من سلوكيات القيادة المحفوفة بالمخاطر. لكن معهد IIHS وجد أيضًا أن النساء اللاتي يتعرضن لحوادث قد يكون لديهن خطر متزايد للإصابة أو الوفاة. إذن ما وراء ذلك؟ بناءً على تحليل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) ،

من المرجح أن تقود النساء سيارة أصغر حجمًا ولديهن فرصة أكبر لأن تكون هي السيارة التي تصطدم في حادث سيارة له تأثير جانبي أو تأثير من الأمام إلى الخلف. من المرجح أن يمتلك الرجال مركبة أكبر قد توفر حماية أكبر، ومن المرجح أن يكونوا هم السيارة التي تصطدم بمركبة أخرى في حادث تصادم. ومع ذلك، في حالة حدوث إصابات، كان لدى النساء فرصة أكبر بمقدار 2.5 مرة للإصابة بإصابات متوسطة في الساق.

الخط السفلي

القيادة تأتي مع مستوى من المخاطر للجميع. ولكن ما هو الجنس الذي يتعرض لحوادث أكثر يعود إلى عوامل عديدة بما في ذلك العمر والسرعة والقيادة تحت تأثير الكحول. على الرغم من ارتفاع معدلات تعرض الرجال للحوادث، إلا أن النساء اللاتي يتعرضن للحوادث قد يكون لديهن خطر أكبر للإصابة أو الوفاة في بعض الحالات.

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