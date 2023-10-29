كاسيو تكشف عن ساعة مستوحاة من هوندا تايب آر بتصميم جذاب

دبي - كتب محمد فتوح - بعد إطلاق ساعة جذابة وبأسعار معقولة للاحتفال بالذكرى السنوية لـ Mugen، تطرح شركة صناعة الساعات اليابانية كاسيو ساعة جديدة لتكريم هوندا تايب آر عالية الأداء.

تفاصيل مثيرة عن ساعة كاسيو المستوحاة من هوندا تايب آر

تندرج ساعة اليد الجديدة ضمن خط للساعات، والتي تعتمد بشكل خاص على طراز “Windflow”. لإضفاء إحساس حقيقي بالتايب آر، قامت كاسيو بتزويد وجهها بشعار “Red H” الأيقوني، وقرص فرعي يحاكي مقياس سرعة الدوران من التايب آر، وأزرار تحمل علامة “R”، بالإضافة إلى حلقة حزام من جلد ألكانتارا تتميز شعار “التايب آر”.

ولضمان إمكانية اصطحاب مستخدمي الساعة إلى أي مكان، تم تصنيع هيكل Edifice تايب آر Edition بالكامل من الراتنج المقوى بألياف الكربون لضمان المتانة. كما أنها تتمتع بمقاومة للماء تصل إلى 10 بار (100 متر). توفر كريستال الياقوت المقاوم للخدش المزيد من المتانة. لا يمثل Nighttime أيضًا مشكلة بفضل مصابيح LED القابلة للتبديل لشاشته الرقمية ووجهه.

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البطاريات؟ ولا تحتاج هذه القطعة إلى ذلك لأنها تأتي مع نظام Tough Solar Charging الخاص بالعلامة التجارية، والذي يمنح الساعة الطاقة لمدة تصل إلى سبعة أشهر، حتى بدون التعرض للضوء، ويعد تشغيل الساعة وضبطها أمرًا سهلاً أيضًا، حيث يمكن ربطها بتطبيق هاتف ذكي لضبط الوقت تلقائيًا أو لإعداد وظائف المنبه والتوقيت العالمي. وفيما يتعلق بالأخيرة، يمكنها تخزين 38 منطقة زمنية، كل منها مع عرض اسم المدينة. ويمكنه حتى تتبع التوقيت الصيفي.

تشترك الساعة في اللون الأبيض للبطولة مع أمثال هوندا Civic تايب آر، وسيارة هوندا NSX تايب آر الثمينة والنادر جدًا حاليًا. ويظهر هذا على الحلقة الخارجية للقرص والحزام الجلدي. ونعم، إنه يأتي فقط مع مجموعة التحرير والسرد الحمراء والبيضاء، لذلك سيتعين عليك اللجوء إلى نماذج Edifice Windflow الأخرى “غير من التايب آر” إذا كنت لا تحب نظام الألوان.

وفي الختام، سيحمل كاسيو Edifice هوندا تايب آر Edition سعرًا يبلغ حوالي 360 دولارًا (1,350 ريال) في اليابان عند إطلاقه الشهر المقبل، وهو سعر يتماشى مع السيارة ذات الشارة الحمراء ذات الأسعار المعقولة لشركة صناعة السيارات اليابانية.

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