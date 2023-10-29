بترومين ستيلانتس تقدم عروض على سيارات جيب جراند شيروكي، ورانجلر، وجلاديتور

دبي - كتب محمد فتوح - شاهد هذا الفيديو الذي نستعرض فيه الحملة الجديدة التي أطلقتها شركة بترومين ستيلانتس وكلاء سيارات جيب في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل جيب جراند شيروكي، ورانجلر، وجلاديتور، بالتعاون مع مصرف الراجحي، وللتعرف على تفاصيل هذه الحملة شاهد هذا الفيديو.. و لا تنسى تشاركنا رأيك في هذا العرض؟

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جيب جلاديتور https://bit.ly/JeepGladiatorOffers2023

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جيب جراند شيروكي https://bit.ly/JeepGrandCherokeeOffers2023

جيب رانجلر بابين https://bit.ly/JeepWrangler2DROffers2023

جيب جراند شيروكي بـ 5 مقاعد https://bit.ly/JeepGrandCherokee5SeaterOffers2023

جيب رانجلر 4 أبواب https://bit.ly/JeepWrangler4DROffers2023