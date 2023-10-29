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بترومين ستيلانتس تقدم عروض على سيارات جيب جراند شيروكي، ورانجلر، وجلاديتور

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دبي - كتب محمد فتوح - شاهد هذا الفيديو الذي نستعرض فيه الحملة الجديدة التي أطلقتها شركة بترومين ستيلانتس وكلاء سيارات جيب في المملكة العربية ، والتي تشمل جيب جراند شيروكي، ورانجلر، وجلاديتور، بالتعاون مع مصرف الراجحي، وللتعرف على تفاصيل هذه الحملة شاهد هذا الفيديو.. و لا تنسى تشاركنا رأيك في هذا العرض؟

للاستفادة من هذه العروض قم بتعبئة بياناتك عبر الضغط على هذا الرابط

جيب جلاديتور https://bit.ly/JeepGladiatorOffers2023

Mitsubishi Attrage Offers 2023

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جيب جراند شيروكي https://bit.ly/JeepGrandCherokeeOffers2023

جيب رانجلر بابين https://bit.ly/JeepWrangler2DROffers2023

جيب جراند شيروكي بـ 5 مقاعد https://bit.ly/JeepGrandCherokee5SeaterOffers2023

جيب رانجلر 4 أبواب https://bit.ly/JeepWrangler4DROffers2023

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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