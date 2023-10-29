دبي - كتب محمد فتوح - تؤكد شركة JLR ( جاكوار لاند روفر ) أن مصنعها المتطور في نيترا، سلوفاكيا، سينتج السيارات الكهربائية كجزء من استراتيجية إعادة التخيل (Reimagine) لدى الشركة، والتي ستعرف إطلاق تسع سيارات كهربائية جديدة بحلول العام 2030 ، و سيتم إعادة هيكلة المصنع لإنتاج السيارات الكهربائية كجزء من استثمار بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني .

هذا التأكيد جاء بعد افتتاح مختبر طاقة المستقبل الجديد التابع لشركة JLR بكلفة 250 مليون جنيه إسترليني في ويتلي، المملكة المتحدة، لتطوير وحدات القيادة الكهربائية، بالإضافة إلى تحويل مصنعي هايلوود وسوليهول لإنتاج الجيل القادم من السيارات الكهربائية .

كما يأتي هذا الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المصنع السلوفاكي ، حيث أشادت المديرة التنفيذية للعمليات الصناعية، باربرا بيرجماير ، بالنجاح المذهل الذي حققه المصنع والعاملون فيه ، إذ قاموا بإنتاج أكثر من 365,000 سيارة من طرازات ديفندر وديسكفري منذ بدء الإنتاج في أكتوبر 2018 .

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شركة JLR تؤكد إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع نيترا الكهربائي

المدير التنفيذي للعمليات الصناعية لشركة جاكوار لاند روفر ، باربرا بيرجماير ، علقت قائله : ”يسرني أن أعلن أن مصنعنا الرائع والمتطور في نيترا سيقوم بإنتاج سيارات كهربائية هذا العقد كجزء من إستراتيجيتنا للتحول الكهربائي. وهذا دليل على ثقتنا بخمسة آلاف شخص، يتحلون بالمهارة ويعملون بتفان في المصنع ، كما يؤكد هذا الاستثمار الدور الرئيسي الذي يلعبه مصنع ”نيترا“ في نجاحنا اليوم ، وأضافت : أود أيضاً أن أشكر الشركات الموردة، والذين صاحبونا في التوجه نحو ”نيترا“ ودعموا زيادة الإنتاج لدينا“.

مدير عمليات جاكوار لاند روفر ، غييرمو مانشولاس : ”اليوم مهم فعلاً لمصنعنا، والذي ازداد قوة يوماً بعد يوم منذ أن بدأت العمل قبل فيه خمس سنوات. لقد أجرينا العديد من التغييرات كإضافة إنتاج طراز ديفندر 130 وانتقلنا من نوبتي عمل إلى ثلاث ورديات مما أدى إلى رفع الإنتاج من 2000 إلى 3000 سيارة أسبوعياً. وقرار إضافة إنتاج السيارات الكهربائية يؤكد دور المصنع المهم في تحقيق استراتيجية إعادة التخيل لدي الشركة”.

شركة JLR تستثمر 1.3 مليار يورو لتأسيس مصنع نيترا

استثمرت شركة JLR حوالي 1.3 مليار يورو لتأسيس مصنع نيترا، كمصنع رقمي بتقنيات أوتوماتيكية، وكان الأول من نوعه في أوروبا الذي يستخدم نظام (Kuka Pulse) الذي يختصر وقت النقل بنسبة 30٪ بالمقارنة مع الأنظمة التقليدية. ومنذ بدء تشغيل المصنع، استثمرت الشركة المتخصصة بصنع السيارات الفاخرة حوالي 60 مليون يورو في التكنولوجيا الجديدة، وتوسيع مساحات الأراضي و المباني ، والبرمجيات الخاصة بالكمبيوترات .

طراز ديفندر الشهير يعتبر قصة نجاح حقيقي للشركة من الناحية المالية، ويتم إنتاجه حصريا في مصنع نيترا. طراز ديفندر الجديد حقق عشرة أضعاف الإيرادات المالية التي حققها طراز ديفندر الكلاسيكي عام 2015، وهو الطراز الأعلى مبيعا لدى شركة JLR خلال العامين الماليين الماضيين.

وستستثمر شركة JLR حوالي 15 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس القادمة لتحويل طرازاتها إلى سيارات كهربائية وتتحول إلى شركة يبلغ مجموع انبعاثاتها الكربونية صفراً بحلول عام 2039. وهذا التحول يتضمن إطلاق توفير طاقة الدفع الكهربائي لطرازاتها المختلفة من عائلات رينج روفر وديفندر وجاكوار وديسكفري، بالإضافة إلى إطلاق تسعة سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030. ولهذا يمثل تحويل مصنع نيترا لتصنيع السيارات الكهربائية الخطوة الأخيرة في مسيرة الشركة لخفض بصمتها الصناعية.

وستصبح منشأة هايلوود أول منشأة إنتاج كهربائية بالكامل لدى شركة JLR، بينما سينتج مصنع سوليهول طرازات رينج روفر ورينج روفر سبورت وسيارات جاكوار الكهربائية. كذلك سيتم بناء وحدات الدفع الكهربائي (EDU) في مركز تصنيع المحركات في ولفرهامبتون، بينما سيتم إعادة تأهيل منشأة ”كاسل برومويتش“ لتصنيع ألواح الجسم للسيارات الكهربائية. وأخيراً، فقد افتتحت شركة JLR هذا الأسبوع مختبر الطاقة المستقبلية في وايتلي، كوفنتري، المملكة المتحدة، بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني وذلك للعمل على تطوير وحدات الدفع الكهربائية (EDU) داخل الشركة.

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