دبي - كتب محمد فتوح - وصلت أودي Q8 إي – ترون 2024 الجديدة والكهربائية بالكامل إلى صالات العرض ، حيث أعلنت أودي أبوظبي الوكيل الرسمي لسيارات Audi في أبوظبي والعين أنها أحدث إصدار يُضاف إلى مجموعة طرازات Audi الكهربائية الفاخرة ، تتوفر أيقونة أودي الكهربائية بتصميم قابل للتخصيص حسب تفضيلات العملاء، مع مجموعة واسعة من الألوان الأساسية والمعدنية والألوان اللؤلؤية ، ويمكن مشاهدة هذا الفيديو ( إضغط هنا ) عن أول تدشين للسيارة الجديدة في الإمارات العربية المتحدة بحضور سعودي اوتو .

يمكن للعملاء أيضًا اختيار فئات الطلاء المخصصة من خلال برنامج Audi Exclusive، والذي يوفر مجموعة متنوعة من الألوان بدءًا من الألوان المحايدة إلى الألوان الزاهية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص المقصورة الداخلية للسيارة الجديدة مع مجموعة من الجلود الفاخرة وجلد فالكونا، والتي تتوفر بألوان مميزة مثل بني أوكابي، والبيج اللؤلؤي، والأسود الكلاسيكي .

أودي Q8 إي ترون 2024 الجديدة متوفرة بتصاميم حسب الطلب

يبدأ سعر أودي Q8 إي – ترون 2024 الجديدة من 410,000 درهم إماراتي، و تتميز الكهربائية بالكامل ببطارياتها المتطورة ، حيث يمكن للسيارة أن تقطع ما يصل إلى 582 كيلومترًا بشحنة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، تتميز السيارة بخصائص الديناميكيات الهوائية المُحسّنة ونظام الدفع الرباعي quattro الكهربائي بالكامل، إلى جانب محركها الذي تصل قوته الفائقة إلى 408 حصان، مما يوفر تجربة قيادة فريدة تتميز بالقوة والديناميكية في الوقت ذاته.

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يمكن شحن بطارية أودي Q8 إي – ترون بسرعة أعلى بمساعدة خيارات الشحن المتنوعة، سواء عن طريق الشاحن المنزلي أو في محطات الشحن. ويوفر الشاحن المنزلي بقدرة 22 كيلوواط عملية شحن مريحة وفعالة. كما يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 31 دقيقة فقط بفضل سعة الشحن الأعلى التي تصل إلى 170 كيلوواط. فضلاً عن ذلك، تقدم Audi أبوظبي ضمانًا على البطارية لمدة 8 سنوات، مما يوفر للعملاء راحة البال والثقة في طول عمر نظام البطارية ، و لمزيد من المعلومات حول سيارات أودي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.audi-abudhabi.com

مدير عام أودي أبوظبي ، سكوت شيرز ، علق بمناسبة وصولها لصالات العرض قائلاً : “تمثل سيارة Q8 e-tron رمزًا استثنائيًا للابتكار في عالم السيارات الكهربائية، حيث تجمع بين الهندسة الذكية والتكنولوجية المتطورة. وأضاف: إنها تقدم أداءً مميزًا وتحافظ على الاستدامة في الوقت نفسه بفضل خصائص الديناميكيات الهوائية المُحسّنة وقوتها الفائقة.”

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