الأسعار الرسمية للسيارة GAC إمباو الجديدة بعد طرحها في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة جميل موتورز الأسعار الرسمية للسيارة الجديدة GAC إمباو الفاخرة، والتي من المنتظر أن تكون واحدة من أكثر السيارات الرياضية تميزًا في السوق المصري، وتقدم السيارة GAC EMPOW الفاخرة، بثلاث فئات من التجهيزات، الأولى GS بسعر 960.000 ألف جنيه والفئة الثانية GB بسعر 1.070.000 ألف جنيه والفئة الثالثة "أعلى فئة" GE S-style بسعر 1.140.000 ألف جنيه.

مواصفات GAC EMPOW الفاخرة



تتميز السيارة GAC EMPOW بتصميم خارجي رياضي جذاب، وتأتى مزودة بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 170 حصانًا، أقصى عزم للدوران 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائي القابض WDCT بـ 7 سرعات. وتتسارع من 100-0 كم / ساعة في 6.95 ثانية. بنظام تعليق رياضي الجر الأمامي يعمل بنظام (Front McPherson independent suspension) بينما الجزء الخلفي يعمل بنظام (Rear multi-link independent suspension) مما يوفر تجربة قيادة استثنائية وممتعة.



وعن الأبعاد الخارجية فتأتي بطول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم، وطول قاعدة العجلات 2,736 مم، وتقدر سعة خزان الوقود بحوالي 47 لتر.



وحول أنظمة السلامة وعوامل الأمان، تم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:



• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• ايرباج في الفئة الأولى و6 ايرباج في الفئات الأعلى

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مثبت سرعة

• مساعد فرامل هيدروليك HBA

• فرامل يد كهربائية EPB

• نطام التحكم بالسيارة عند صعود المنحدرات HHC

• حساسات ركن خلفية

• نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

• مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer

وتأتي الفئات الأعلى بتجهيزات إضافية مثل: كاميرا خلفية، حساسات أمامية، مثبت سرعة تكيفي ACC، تحذير قبل وقوع اصطدام أمامي FCW، فرامل طوارئ أوتوماتيك AEB، مساعد للبقاء في الحارة المروريةLKA ,نظام التعرف على إشارات المرور TSR .



وعن التجهيزات الخارجية والداخلية، يمكن اختيار السيارة "إمباو" بين خمسة ألوان للطلاء الخارجي هم الأبيض والأسود والرمادي ودرجتين من الأخضر.. أما عن التجهيزات الخارجية المتوفرة بها فتتضمن مصابيح أمامية LED، إضاءة نهارية LED وحساس للمطر حسب الفئة، إشارات في مرايا الأبواب، خاصية تسخين وطي كهربائي لمرايا الأبواب حسب الفئة.، وتتوفر الجنوط بثلاثة مقاسات ما بين 16 و17 و18 بوصة.