دبي - كتب محمد فتوح - يستمر تصاعد مبيعات نيسان إكس-تريل الجديدة خلال العام 2023 ، بزيادة قدرها 165% حتى الآن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، و أعلنت شركة “المسعود للسيارات“، الموزع الحصري لسيارات “نيسان” في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن استمرار نمو مبيعات النسخة الأحدث من سيارات “نيسان أكس-تريل”، وشهدت السيارة الجديدة كلياً تحولاً جذرياً على مستوى التصميم الخارجي والداخلي، متضمنة أهم ميزات التكنولوجيا والسلامة المخصصة عادة للسيارات الفاخرة .

نيسان إكس-تريل الجديدة كلياً تتصاعد مبيعاتها في إمارة أبوظبي

بالتزامن مع تنامي توقعات العملاء وتزايد اهتمامهم باقتناء سيارة رياضية عملية ومتعددة الاستخدامات ذات أداء استثنائي، شهدت نيسان إكس-تريل الجديدة كلياً تزايداً في حصتها السوقية الإجمالية عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقدار ست نقاط خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب إحصائيات نيسان الشرق الأوسط. وتميزت مبيعات سيارة “نيسان إكس-تريل” الجديدة بنمو استثنائي منذ بداية العام في صالات عرض “المسعود للسيارات”، متجاوزة مبيعات الربع الأخير من عام 2022. واستمر هذا الاتجاه في التنامي، إذ سجلت مبيعات السيارة في أبوظبي زيادة ملحوظة بنسبة 165% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

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الطراز يحظى بشعبية خاصة لدى شرائح المستهلكين الآسيويين الذين شكلوا 28.8% من إجمالي العملاء الذين اقتنوا هذا الطراز في أبوظبي منذ بداية هذا العام ، وتنامت السمعة الإيجابية لهذه السيارة على مستوى السوق مع انتصاف العام، إذ ارتفعت نسبة النمو في المبيعات لهذه الفئة من المستهلكين حتى 31.1%، وصولاً إلى 33.9% حالياً، ما يؤكد من جديد شعبية هذه السيارة كخيار أساسي لهذه الشريحة الاستهلاكية.

أظهر تحليل سوق مبيعات السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أجرته مجموعة غلاسكو الاستشارية عام 2021 ، اختلاف السوق الإماراتي عن الأسواق العالمية الأخرى. ففي حين تظهر بيانات مبيعات السيارات العالمية ارتفاع نسبة مبيعات مركبات السيدان بحوالي 40% إلى 45%، بلغت نسب مبيعات سيارات الدفع الرباعي حوالي 20% إلى 30% حسب البلد، وأظهرت بيانات المبيعات في السوق الإماراتية، أرقام مختلفة كلياً. وتهيمن مبيعات سيارات الدفع الرباعي على سوق الإمارات العربية المتحدة، بينما تشهد سيارات السيدان نسبة أقل من المبيعات. ومن المرجح أن يكون هذا التوجه قد أثر على عادات اقتناء السيارات، والتي تجلت في ارتفاع مبيعات نيسان إكس-تريل الجديدة كلياً، المزودة بمجموعة متنوعة من ميزات التكنولوجيا وتجارب الراحة بأسعار معقولة.

مدير المبيعات والتسويق في “المسعود للسيارات” بشير جميل عبر قائلاً : “يؤكد التنامي الاستثنائي المستمر لمبيعات سيارة نيسان إكس-تريل الجديدة كلياً رضا عملائنا عن الميزات المبتكرة والترقيات المحسّنة التي يتمتع بها الطراز الجديد. وتتميز سيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات بأناقتها المتكاملة وتطورها التكنولوجي وقدرات الاتصال المدمجة بسلاسة، ما يؤدي بالتالي إلى الارتقاء بتجربة السائقين عند القيادة. واستكمالاً للتوجه المتنامي باقتناء هذه السيارة، نتطلع لتزويد العملاء بتجربة اقتناء ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه ممكن وبشكل دائم ومستمر.”

تنال”نيسان إكس-تريل” الجديدة كلياً اقبالاً واسع النطاق بفضل خيارات التخصيص المميزة التي توفرها، إذ تمنح العملاء قدراً واسعاً من المرونة اللازمة لتخصيص سياراتهم بالطريقة التي تناسبهم. كما زودت سيارة الكروس أوفر المتميزة بمجموعة واسعة من الترقيات الجمالية والعملية التي لاقت صدى إيجابياً واسعاً لدى العملاء.

مميزات نيسان إكس-تريل الجديدة كلياً

وتعتبر ميزات السلامة الرائعة أحد أهم العوامل المساهمة في استمرار نجاح النموذج، وذلك بفضل توظيف تقنية “درع السلامة 360″، فضلاً عن منظومة تقنيات “التنقل الذكي من نيسان” التي تشمل عدداً من ميزات الأمان الفعالة، بما فيها “مكابح الطوارئ التلقائية مع رصد المشاة”، و”التنبيه بالنقطة العمياء”، و”تنبيه ازدحام العبور الخلفي”، و”تنبيه تغيير المسار”، ما يجعل الجيل الرابع من سيارات “أكس-تريل”، الطراز الأكثر أماناً على الإطلاق. ما يعزز بالتالي جاذبيتها في أواسط العائلات التي تفضل اقتناء سيارة دفع رباعي عالية الجودة ومريحة وأنيقة وآمنة في آن واحد ، للمزيد من التفاصيل أو المعلومات، يمكنكم زيارة صالات عرض المسعود المنتشرة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. أو النقر على الرابط التالي: [ ar.nissan-abudhabi.com ]

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