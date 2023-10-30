جنرال موتورز تمنح مالكي شيفروليه بولت الكهربائية 5,250 ريال.. لكنهم غير سعيدين!

دبي - كتب محمد فتوح - تقدم جنرال موتورز لمالكي سيارة شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2020-2022 دفعة قدرها 1,400 دولار (5,250 ريال)، ولكن هناك مشكلة، فقد تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة Electrek، حيث تقدم شركة صناعة السيارات هذا لمالكي بولت قبل إعداد دعوى جماعية محتملة، وفي المقابل، يجب أن تكون سيارة العميل مزودة ببرنامج تشخيصي يحدد، وفقًا لجنرال موتورز، ما إذا كانت البطارية بحاجة إلى الاستبدال.

مشكلة بطارية شيفروليه بولت الكهربائية ورد فعل جنرال موتورز على ذلك

كل هذا له علاقة بالاستدعاء الذي شهدناه لسيارة بولت، فبعد اكتشاف أن مجموعات البطاريات التي تنتجها إل جي كانت معيبة ويمكن أن تتسبب في اشتعال النيران في السيارة، أصدرت شركة جنرال موتورز استدعاءً لمركبة بولت الكهربائية، توقف الإنتاج مؤقتًا بينما كانت جنرال موتورز تبحث عن حل وتعهدت باستبدال مجموعات البطاريات في المركبات المتضررة.

ومع ذلك، قررت شيفروليه عدم استبدال حزم البطاريات في موديلات 2020-2022، واختارت بدلاً من ذلك تزويد المركبات بالبرمجيات، وهذا هو المكان الذي يأتي فيه البرنامج، اعتمادًا على أنماط القيادة، سيستغرق النظام بعض الوقت لتحديد ما إذا كانت حزمة البطارية بحاجة إلى الاستبدال، وبحسب ما ورد يحتاج البرنامج إلى بيانات بطول 6,200 ميل (9,980 كلم) لاتخاذ القرار، خلال تلك الفترة، يُسمح للمالكين بشحن سياراتهم بنسبة 80% فقط، وهو ما قد يشكل إزعاجًا إذا قادوا لمسافات أطول.

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وفي بيان تم إرساله للنشر في وقت سابق من هذا العام، أوضحت جنرال موتورز أن البرنامج سوف ينبه المالك عبر مركز معلومات السائق إذا كانت هناك مشكلة في البطارية، ومن المفهوم أن هذا قد يترك العديد من العملاء ساخطين، خاصة بعد أن حصلوا على وعود بحزمة بطاريات جديدة لسياراتهم.

وعلى الرغم من وجود احتمال أن تكون البطارية جيدة، إلا أن هناك احتمال أن يتمكن البرنامج من اكتشاف مشكلة في السيارة، وهذا من شأنه أن يؤخر أي إصلاح محتمل، مما يسبب المزيد من الإحباط لدى المستهلكين، ويجب أن تكون شيفروليه على علم بذلك، لذلك قدمت حافزًا جديدًا، وقال بير إلكتريك، المتحدث باسم جنرال موتورز، إن الشركة “تعلن عن برنامج تعويض لمالكي بولت EV/EUV للفترة 2020-2022 عند تثبيت برنامج التشخيص المتقدم النهائي كجزء من عملية سحب البطارية الأصلية”.

وأضافت الشركة أن “المالكين مؤهلون للحصول على بطاقة Visa eReward بقيمة 1,400 دولار عند التثبيت (5,250 ريال)، وينطبق هذا على مالكي بولت EV/EUV في الولايات المتحدة فقط، ونحن ممتنون لعملائنا على صبرهم وتفهمهم”، ولسنا متأكدين من أن العديد من المالكين سيكونون سعداء بهذه الصفقة، تقول جنرال موتورز إن هذه الدفعة متاحة فقط إذا تم تثبيت البرنامج قبل 31 ديسمبر 2023، ويجب على العملاء أيضًا التوقيع على إقرار قانوني بشأن تلقي الدفعة، فماذا يحدث إذا اختار مالكو بولت عدم الاشتراك؟

وفي الختام، في هذه الحالة، سيتعين على العملاء الانتظار حتى تتم تسوية الدعوى الجماعية، ولكن مرة أخرى، سيتم تركهم يتجولون ببطاريات يحتمل أن تكون معيبة.

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