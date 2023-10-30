منظمي الفورمولا 1 لا يريدون أن تتعاون جنرال موتورز مع أندريتي لدخول الفورمولا 1

دبي - كتب محمد فتوح - لا يزال عرض شركة Andretti Formula Racing LLC للدخول إلى الفورمولا 1 يثير التساؤلات، خاصة بعد أن وافق الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بالفعل على الطلب، الآن، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن منظمي الفورمولا 1 طلبو من شركة جنرال موتورز الدخول في شراكة مع فرق السباق الأخرى بدلاً من أندريتي.

تفاصيل هامة عن تعاون جنرال موتورز مع أندريتي ورفض منظمي الفورمولا 1 لذلك

يقول التقرير: “يمكن لأندريتي أن يثبت أن إبعاده عن هو أمر شخصي بالفعل: أكد ثلاثة أشخاص مختلفين لديهم معرفة مباشرة بالمحادثات لوكالة أسوشييتد برس أن الفورمولا 1 سألت جنرال موتورز عما إذا كانت ستتعاون مع شخص آخر غير أندريتي”، ويعرض هذا التقرير سببين وراء استغراق الفورمولا واحد وقتًا طويلاً للسماح لأندريتي بالانضمام إلى الشبكة، الأول هو أن فرق الفورمولا 1 لا تريد تقسيم أموال الجائزة إلى 11، مما يشير إلى أنه طُلب من جنرال موتورز الانضمام إلى أحد الفرق العشرة الحالية.

وبالتأكيد، سيتم تقسيم أموال الجائزة، لكن فريقًا أمريكيًا مثل أندريتي يجب أن يجلب المزيد من الإيرادات لهذه الرياضة بسبب شهرة العلامة التجارية في الولايات المتحدة، بعد كل شيء، قامت شركة Liberty Media المالكة للفورمولا 1 بتوسيع نطاق الرياضة في الولايات المتحدة، مضيفة المزيد من السباقات إلى التقويم، بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى في لاس فيغاس، ستستفيد كاديلاك أيضًا من الدخول وستكون قادرة على الترويج لسيارات مثل ليريك.

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أما السبب الآخر فهو مشاكل شخصية بين منظمي الفورمولا 1 من الفرق، مما يشير إلى أن الفورمولا واحد مستعدة للتنافس مع شبكة مكونة من 22 سيارة باستثناء أندريتي، سألت AP أربعة فرق بخصوص هذا الأمر، يتعامل زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينغ، مع أندريتي، لذلك يبدو أنه بعيد عن المأزق، عمل رئيس أستون مارتن مايك كراك أيضًا لدى أندريتي في الفورمولا إي ويقال إنه “مؤيد لأندريتي”، وقال رئيس مرسيدس توتو وولف ومدير فريق هاس غونتر شتاينر إنهما قد لا يكونان قريبين من أندريتي لكن لا يحملان ضغينة شخصية.

وفي الختام، مهما كان السبب، لم يجد منظمي الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات أي سبب قانوني لرفض عرض أندريتي للعمل مع جنرال موتورز من أجل مشاركة محتملة، حتى أن فريق السباق اختبر بالفعل سيارة فورمولا 1 بمواصفات 2023 على الرغم من عدم الموافقة على الانضمام، تعتقد جينا فراير، كاتبة العمود في وكالة أسوشييتد برس، أنه قد يتعين تسوية هذا الأمر في محكمة قانونية.

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