شركة هينيسي تودع ترقياتها ذات الـ 1000 حصان لـ دودج تشالنجر وتشارجر

دبي - كتب محمد فتوح - قامت شركة هينيسي، شركة تعديل السيارات الأمريكية المهووسة بالقوة الحصانية، بتزويد حزم تعديل HPE-1000 لإصدارات “Last Call” ذات الجسم العريض من دودج تشالنجر SRT هيلكات ودودج تشارجر SRT هيلكات.

مواصفات حزمة ترقية شركة هينيسي لـ دودج تشالنجر وتشارجر

تولد كلا السيارتين 1000 حصان، مما يحولهما إلى وحوش على قدم المساواة تقريبًا مع ديمون 170، وقد ظهر الطرازان في مقطع فيديو جديد على قناة هينيسي على يوتيوب، حيث حصلت كلتا سيارتي دودج على فرصة أداء الكعك و بعض الإرهاق صفيق.

وللحصول على هذه المراوغات بما يصل إلى مواصفات HPE-1000، قامت الشركة بتزويد كل من الشواحن الفائقة والمبردات الداخلية والبكرات المحدثة، تلقى كل من الشاحن وتشالنجر محولات حفازة عالية التدفق، ورؤوس من الفولاذ المقاوم للصدأ، ونظام تهوية علبة المرافق المطور.

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وتؤكد الشركة أن هذه الترقيات تم تركيبها بشكل احترافي، ولهذا السبب يتم دعمها بضمان لمدة ثلاث سنوات / 58000 كلم، أيهما يأتي أولاً، لقد أثبتت إصدارات HPE-1000 كفاءتها وخضعت لما مجموعه 500 ساعة من الاختبار للتأكد من أنها جاهزة للاستخدام، في الواقع، تقول العلامة التجارية أن السيارات المعروضة في الفيديو تؤدي بعضًا من نفس التصرفات الغريبة التي تشكل جزءًا من “اختبار التحقق من الصحة” الخاص بالشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن حزمة HPE-1000 من شركة ليست جديدة، على سبيل المثال، تم تطبيقه على تشالنجر SRT سوبر ستوك، الممنوح لـ SRT هيلكات Jailbreak، كما تم تطبيق حزم مماثلة على العديد من منتجات فورد وشيفروليه، يبدو أن هينيسي تحب 1000 حصان حقًا، ومع ذلك، فإن أقوى سيارة هينيسي ضمن هذه السلسلة هي سيارة جيب تراك هوك HP-1000 بقوة 1012 حصان، والتي، وفقًا لشركة التعديل، يمكنها التسارع من 0 إلى 96 كلم في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط.

وفي الختام، ستقوم دودج بإيقاف محرك هيمي V8 في نهاية هذا العام وشرعت في الجولة النهائية من الإصدار الخاص التي تسمى إصدارات Last Call، في السابق، كان يُعتقد أن استبدال الشاحن والتشالنجر سيكون كهربائيًا فقط، لكن اللقطات الأخيرة من داخل مصنع دودج تعطينا الأمل في أن تتمتع عضلات دودج بقوة احتراق لفترة أطول قليلاً.

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