أمير الشرقية يرعى الملتقى الأول للتواصل والتوعية «جسور»

دبي - كتب محمد فتوح - رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات الملتقى الأول للتواصل والتوعية “جسور”. وتنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الملتقى، بالشراكة مع مجلس الشرقية للمسؤولية الاجتماعية “أبصر”، وأمانة المنطقة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومطارات الدمام.

ويعقد الملتقى بمشاركة 12 جهة من القطاعين الحكومي وغير الربحي، و19 متحدثًا وثمانية مستشارين من الخبراء والمتخصصين في مجال التواصل المؤسسي والتوعية من مختلف القطاعات الثلاثة، إضافة إلى أربعة من سفراء التواصل المؤثرين. وثمن أمير المنطقة الشرقية، جهود القيادة الحكيمة -أيدها الله- في دعم وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الاتصال المؤسسي والمجال الإعلامي واستثمارها في بناء صورة ذهنية مميزة للوطن.

وقد كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز خلال هذا الحفل شركة الجبر التجارية ممثلة في نائب رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب فيها الاستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر على ما تقدمه من دعم لوجستي لملتقى جسور والعاملين فيه.

وقد ثمن الاستاذ عبدالسلام الجبر تكريم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية معبرا عن أن هذا ليس بمستغرب عليه وهو الداعم الأول لكل نشاط لرفعة الوطن وتقدمه في كل المجالات.