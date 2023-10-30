تسلا 3 القادمة تحصل على مقاعد سبورت وقيادة ذاتية أكبر

دبي - كتب محمد فتوح - اكتشف أحد قراصنة القبعة البيضاء في شركة تسلا معلومات جديدة تشير إلى أن الطراز تسلا 3 Performance سيحصل على مقاعد رياضية مع دعم أكبر. يدعي أحد قراصنة شركة تسلا أنه جمع المزيد من المعلومات حول طراز موديل s بيرفورمانس الجديد الذي يُشاع أنه يتجه نحونا في الأشهر المقبلة، بما في ذلك تفاصيل حول المقاعد الرياضية الجديدة.

مقاعد سبورت جديدة لتسلا 3

تمت مشاركته على X ” تويتر سابقا ويعتقد ” جرين هونلي ” أن الموديل 3 سيحصل على تصميم مقعد مختلف عن متغيرات الدفع الخلفي والمحرك المزدوج AWD الأقل. سيكون طراز Tesla Model 3 متوافقًا مع تصميمين للمقعدين، “Base” و”Sport”. وبحسب ما ورد سيتم استخدام الأخير في الأداء وسيحتوي على دعامات جانبية أكبر مع تصميم رياضي ومساند رأس مختلفة.

علاوة على ذلك، سيحتوي الطراز 3 المعدل على مقعد خلفي جديد، مع استفادة الراكب الأوسط من مسند الرأس. لا شك أن طراز الأداء يمكن أن يستفيد من المقاعد الأكثر دعمًا؛ مع وقت من 0 إلى 60 يبلغ 3.1 ثانية ومعالجة جذابة بشكل معقول، يمكن للمرء أن يقول إنه ضروري. يسعدنا أن TESLA تعالج هذا الأمر.

إعلان

تسلا 3 طراز الأداء الخاص

عندما ظهر الطراز 3 الذي تم تعديله بشكل كبير في أوائل سبتمبر 2018 ، لم تذكر Tesla نموذج الأداء. تم تأكيد الطراز ذو المواصفات الأعلى، مع معلومات مسربة تشير إلى أن النسخة المحسنة ستصل بمحرك كهربائي جديد ، ويفترض أن تكون بقوة حصانية أكبر. ولكن حتى لو لم يحدث ذلك، فإن الطراز الجديد أخف بحوالي 140 رطلاً من الطراز 3 السابق، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على التسارع والتعامل.

ووفق مصدر آخر قد يتم تقديم Model 3 بيرفورمانس مع وضع Ludicrous ، كما هو مقترح من خلال الشارة الفريدة الموجودة على الباب الخلفي. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذا الأمر بعد، لذا سيتعين علينا أن ننتظر ونرى. من المعروف أن شركة Tesla تفتقر إلى قسم للعلاقات العامة وغالباً ما تكشف عن السيارات الجديدة والديكورات دون سابق إنذار.

تقنيات جديدة لتسلا 3

تُظهر الصور من كتالوج قطع الغيار مجموعة متنوعة من العجلات، بما في ذلك بعض التصميمات ذات المظهر الرياضي ومكابح الأداء. يقال إن الطراز 3 سيحصل على آلية تحرير الباب اليدوية المعاد تصميمها في مكان آخر. قامت Tesla أيضًا بإعادة وضع محدد تروس الطوارئ في الطراز 3 الجديد.

تسلا 3 مدمجة الأداء

كثيرة هي الأخبار المتداولة حول Tesla ، ومؤخر سرب البعض معلومات عن النسخة التجريبية الكاملة للقيادة الذاتية من Tesla ومن المثير للاهتمام أنه يُطلق عليه اسم Elon Mode ويسمح بشكل أساسي بالوصول غير المقيد إلى مجموعة مختارة من الأشخاص. ويشير هذا الاكتشاف إلى أن Tesla تعمل على تكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الثالث، وهو المجال الذي تفوقت فيه مرسيدس-بنز على TESLA .

ونحن نتطلع إلى معرفة المزيد عن أداء الطراز 3 قبل الكشف عنه قريبا نأمل أن تتجاوز Tesla توقعاتنا وتقدم ترقيات جديدة ، وقد نرى أول سيارة كهربائية مدمجة الأداء ومثيرة حقًا.

تسلا موديل 3 2024

لقد كان طراز Tesla Model 3 بمثابة الاضطراب الكبير في سوق السيارات العالمية. على ما يبدو، من العدم، تمكنت من التغلب على الوباء، وأصبحت السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا ، وتجاوزت الدعائم الأساسية للقطاع المتميز، مثل BMW 3-series، وAudi A4، وMercedes-Benz C-Class. بالنسبة لعام 2024، تم تحسينها وإعادة تسعيرها بقوة لتقويض جميع منافسيها.

وعلى الرغم من أنها الآن ثاني أكثر سيارات تسلا الكهربائية مبيعًا بعد الطراز Y (بعد أن كانت ثاني أكثر السيارات مبيعًا من أي نوع في عام 2021)، فمن الواضح أن أصغر سيارة TESLA تتمتع بقوة البقاء الحقيقية.

تظل جزءًا أساسيًا من سوق السيارات الكهربائية حتى بعد ظهور منافسين جدد مثل Polestar 2 و Hyundai Ioniq 6 و Kia EV6 و BMW i4 على الساحة. بالنسبة لأي شخص يتسوق لشراء سيارة عائلية كهربائية متوسطة الحجم، فمن المستحيل تجاهل مشروع Project Highland Model 3 المحسن.

الطيار الآلي في تسلا 3

تم تصميمه للطرق السريعة الأمريكية الطويلة والمستقيمة ، وشكل عام، يعمل بشكل جيد، ويتم تحسينه بشكل أكبر لعام 2024 – ويمكنك أن ترى أنه مع كل تحديث للبرنامج، يصبح النظام أكثر سهولة وأقل عصبية وأكثر قدرة على التعامل مع المواقف المزدحمة. لتشغيله،

ما عليك سوى النقر على زر التحكم في التمرير الأيمن الموجود على العجلة (مرة واحدة للرحلة التكيفية، ومرتين للطيار الآلي)، ثم ضع يديك على عجلة القيادة وقم بتوجيه السيارة. عندما تريد تغيير المسار، انقر فوق المؤشر وانتظر حتى تقوم السيارة بتيسيرك بلطف عبر الممرات . سيحتاج المبتدئون بالتأكيد إلى وقت للتكيف مع حساسيته، والتسامح في الأوقات التي يستخدم فيها المكابح دون سبب واضح.

اقرأ أيضا