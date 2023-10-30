نسخة طبق الأصل من تيسلا سايبرتراك تصنع من الخشب بجودة بناء لا مثيل لها

دبي - كتب محمد فتوح - قام فريق نجارة ذو مهارات عالية وشعبية من فيتنام ببناء نسخة طبق الأصل من تيسلا سايبرتراك من الخشب، استغرق الأمر من الرجل 100 يوم لإنهاء المشروع المعقد والمخادع، ويبدو أنه الفائز.

مهارة بناء مذهلة نتج عنها نسخة طبق الأصل من تيسلا سايبرتراك

بدأ المشروع المذكور، والذي تم عرضه بالكامل على قناة ND-Woodworking Art على يوتيوب الخاصة بالفريق، بإطار من الفولاذ والألمنيوم، شكل هذا الأساس لهيكل متدحرج مزود بنظام تعليق وآلية توجيه وفرامل قرصية، حتى أن الفنان قام بتركيب مجموعة نقل الحركة الكهربائية العاملة بمحرك صغير ومجموعة من البطاريات.

وبعد الانتهاء من القطع المعدنية، كل شيء من الخشب يمضي قدمًا، تمت تغطية إطار النسخة المتماثلة بالكامل بألواح خشبية، تم قطعها وقياسها بخبرة لتقليد الزوايا الخشنة والحادة لسيارة سايبرتراك الحقيقية، وبصراحة تامة، يبدو أن هناك فجوات أقل في الألواح، لذلك اتضح أن الخشب قد يكون هو الحل المناسب إذا كنت تريد جودة بناء مماثلة لعلب ليجو وعلب الصودا.

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ولتغطية كل ذلك، قام عمال الخشب بإعطاء السيارة مجموعة من أغطية العجلات الخشبية، كما أنها زودت الجزء الخارجي الخشبي بلمسة نهائية لامعة بفضل طبقة سخية من الورنيش، وبالطبع، فهي تحتوي على أبواب عاملة، ومرايا جانبية، ومقاعد، ومساحات، وعجلة القيادة الشهيرة (أو سيئة السمعة) من تيسلا، وجميعها مصنوعة من الخشب، وأخيرًا وليس آخرًا، حصلت أيضًا على سقف من الأكريليك لمحاكاة فتحة السقف الموجودة في سايبرتراك الحقيقية.

وأظهرت نهاية الفيديو سايبرتراك الخشبية وهي تسير في رحلة بحرية، خلال هذا الجزء، كانت تحمل مركبة خشبية يقودها ابن يوتيوبر النجارة، حتى أنهم أخذوها في رحلة بالسيارة في المدينة حيث تمكنت من مواكبة سيارة الكاميرا.

وفي الختام، مثل المشاريع الأخرى المعروضة على قناة ND-Woodworking Art، فإن سايبرتراك لا ترقى إلى المستوى الحقيقي، إنها في الواقع بحجم فتحة ميتسوبيشي ميراج، وتشمل المشاريع الأخرى التي عمل عليها الرجل نسخة خشبية رائعة من سيارة فورد F-150 رابتور وسيارة فيراري GTO 250 المصغرة.

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