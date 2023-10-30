دبي - كتب محمد فتوح - عززت شركة هيونداي موتور بيئة التنقل الهيدروجيني من خلال اتفاقها مع عدة شركات توقيعها مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري لتكنولوجيا السيارات KATECH ، و شركة قدرة للمعدات الجوية APQ ، و الشركة السعودية للنقل العام SAPTCO ، لإنشاء وتطوير نظام بيئي للتنقل المعتمد على الهيدروجين في المملكة العربية السعودية ، واتفقت معهم على التعاون في إنشاء نظام بيئي للتنقل يعتمد على الهيدروجين في المملكة العربية السعودية وتقديم الدعم للخدمات التكنولوجية والموارد البشرية ، وتشمل مجالات التعاون المحددة تعزيز المشاريع التجريبية للمركبات التجارية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين واستكشاف فرص البحث المشترك في مجال التنقل المعتمد على الهيدروجين .

هيونداي موتور تعزز بيئة التنقل الهيدروجيني في المملكة

ومن المتوقع أن تقوم هيونداي موتور بتزويد سابتكو بمركبات تجارية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين كجزء من الشراكة ، مع التقنيات الرائدة في صناعة خلايا وقود الهيدروجين مع المنتجات والخدمات المثبتة ميدانيًا والمنتشرة في جميع أنحاء العالم .

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور ، جيهون تشانغ ، علق قائلاً : “تمثل هذه الشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلاد علامة بارزة في جهودنا لإنشاء سلسلة قيمة هيدروجينية مستدامة في المملكة العربية السعودية”. “نحن نخطط أيضًا للتوسع المستمر في صناعة التنقل المعتمدة على الهيدروجين بما يتماشى مع طموح المملكة العربية السعودية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.”

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وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يستكشف المعهد الكوري للتكنولوجيا السيارات المزيد من الفرص للتعاون في مجال البحث والتطوير، وستقوم شركة قدرة للمعدات الجوية بتأمين إمدادات الهيدروجين في المملكة العربية السعودية لهذه الشراكة. ومن المتوقع أن تتعاون سابتكو بشكل وثيق مع لصياغة خطة طويلة المدى تهدف إلى زيادة توسيع النظام البيئي للتنقل المعتمد على الهيدروجين في البلاد .

رئيس المعهد الكوري لتكنولوجيا السيارات ، سيونج سيك نا ، علق أيضاً بقوله : ” إن هذا التعاون يفتح الأبواب أمام تكنولوجيا حافلات الهيدروجين الخاصة بنا لدخول سوق الشرق الأوسط”. “سنعمل على تطوير حافلات الهيدروجين المناسبة للمناخات ذات درجات الحرارة العالية مع صناعة السيارات حتى تتمكن صناعة السيارات المحلية من توسيع حضورها عالميًا.”

عام 2016 وضعت المملكة العربية السعودية استراتيجية “رؤية السعودية 2030” للانتقال من الاعتماد على صادرات النفط إلى تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية. وكجزء من هذه الاستراتيجية، أعلنت البلاد عن “المبادرة السعودية الخضراء” في عام 2021، مما يدل على التزامها باستكشاف التقنيات والابتكارات المتطورة لتحقيق هدف صافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

مجموعة هيونداي موتور دائمًا في طليعة قيادة تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية ، وبدأت مبادراتهم بالنجاح في تصدير حافلتين تعملان بخلايا الوقود من حافلات ELEC CITY إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020 ، ووسعت المجموعة نطاق وصولها في البلاد من خلال تصدير الشاحنة الثقيلة بخلايا الوقود XCIENT في عام 2021 .

وقعت المجموعة أيضًا في مارس من العام الماضي اتفاقية بحثية مشتركة مع شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو ) ، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ( كاوست ) لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تطوير وقود متطور ، وتدعم هذه المساعي التزام المجموعة المستمر بالريادة في اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة والفعالة عالمياً .

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