مبيعاتBYD من السيارات الكهربائية تتجاوز تسلا وفولكس في 2023

دبي - كتب محمد فتوح - حدث شيء استثنائي في الربع الثالث من عام 2023، حيث باعت أكبر شركتين مصنعتين للسيارات الكهربائية بالكامل – Tesla وBYD – عددًا مماثلاً من المركبات. كما هو الحال مع كل ربع سنة. من الواضح أن BYD تبدو تنينا صينيا كهربائية مرعبا اليوم ، ويلقي في هذا المنشور نظرة على نتائج المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) من قبل ثلاث شركات مصنعة للمعدات الأصلية – Tesla و BYD و مجموعة فولكس فاجن – على الرغم من أن الشركة الثالثة ليست في نفس درجة المنافسة مثل الأولين الآن.

تنافس شرس بين تسلا و BYD

في الربع الأخير، باعت تسلا مرة أخرى أكبر عدد من السيارات الكهربائية بالكامل بواقع 435.059 سيارة. ومع ذلك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بعض التحسينات في مصانعها، وكان معدل نمو الإنتاج والمبيعات على أساس سنوي محدودًا وبلغ 27 بالمائة “فقط”.

وقد مكّن معدل النمو البطيء هذا شركة BYD المتزايدة من تجاوز Tesla تقريبًا من حيث مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل. أعلنت الشركة الصينية عن مبيعات 431,603 سيارة كهربائية، وهو ما يقل بمقدار 3,456 فقط عن مبيعات تسلا. لم تكن الشركتان قريبتين من بعضهما البعض أبدًا، حيث حققت BYD 99.2 بالمائة مما فعلته تسلا من حيث المبيعات (باستثناء السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والسيارات الهجينة القابلة للشحن).

إعلان

فولكس تتراجع أمام تسلا و BYD

إنها علامة قوية على أن هيمنة تسلا في قطاع السيارات الكهربائية BEV قد تكون على وشك الانتهاء. واعتمادًا على ما إذا كان تباطؤ التوسع مؤقتًا أم لا، ستحتفظ شركة تسلا بمركزها الأول أو تفقده في الربع الرابع.

وفي الوقت نفسه، زادت مجموعة فولكس فاجن مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي إلى 209.394 وحدة، وهو أقل من نصف نتائج شركتي تيسلا وبي واي دي. يجب على الشركة المصنعة الألمانية الآن أن تنتبه أكثر لمكانتها المتراجعة نسبيا في هذه الساحة الجديدة .

مبيعات تسلا و BYD وفولكس في الربع الثالث من عام 2023

– تسلا: 435,059 (بزيادة 27%) ، بي واي دي 431,603 بزيادة 67%) أو 99.2% من نتيجة تسلا – الفارق لصالح تسلا: 3,456 (بانخفاض 96%)

– مجموعة فولكس فاجن: 209,394 (بزيادة 41%) أو 48.1% من نتيجة تسلا – الفارق إلى تسلا: 225,665 (بزيادة 16%)

– وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، باعت تسلا أكثر من 1.3 مليون سيارة كهربائية بالكامل، بينما تجاوزت مبيعات شركة بي واي دي المليون. يبلغ حجم مجموعة فولكس فاجن حوالي نصف حجم بي واي دي في الوقت الحالي مع بيع أكثر من 500000 وحدة.

ومن الجدير بالذكر أن بي واي دي تفوقت بكثير على الشركتين الأخريين من حيث النمو على أساس سنوي، ولكن من غير المتوقع أن تلحق بشركة Tesla في عام 2023 لأن الفارق كبير جدًا.

مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الأول والثالث من عام 2023

– تسلا: 1,324,074 (بزيادة 46%) .. بي واي دي 1,048,413 (بزيادة 80%) أو 79.2% من نتيجة تسلا – الفارق إلى تسلا: 275,661 (بانخفاض 16%)

– مجموعة فولكس فاجن: 530,485 (بزيادة 45%) أو 40.1% من نتيجة تسلا – الفارق إلى تسلا: 793,589 (بزيادة 46%)

– كمرجع، في عام 2022 ، سلمت تسلا أكثر من 1.3 مليون سيارة كهربائية (بزيادة قدرها 40 بالمائة على أساس سنوي)، وباعت بي واي دي أكثر من 0.9 مليون (بزيادة 184 بالمائة) ومجموعة فولكس فاجن أكثر من 0.57 مليون (بزيادة 26 بالمائة).

– مبيعات تسلا لا تشمل الشاحنات (Tesla Semi)

– مبيعات بي واي دي بما في ذلك Denza) لا تشمل المركبات التجارية (الشاحنات/الحافلات)

– تضم مجموعة فولكس فاجن فولكس واجن (سيارات)، وأودي، وسكودا، وبورش، وسيات/كوبرا، ومركبات فولكس فاجن التجارية (شاحنات صغيرة)، ولكن من أجل المقارنة استبعدنا مان، وسكانيا، ونافيستار.

BYD وثورة التنين الكهربائي

في النصف الأول من عام 2023، باعت بي واي دي وحدها ما يقرب من 1.2 مليون سيارة كهربائية (بما في ذلك السيارات الهجينة)، أي ما يقرب من ضعف إجمالي سيارات BMW وVolkswagen وMercedes مجتمعة. ولجعل الأمور أكثر سوءاً بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية ذات الثقل (وغيرها من شركات صناعة السيارات الأوروبية)، فإن الشركة التي تفوقت مؤخراً على شركة فولكس فاجن باعتبارها العلامة التجارية الأولى للسيارات في الصين أصبحت الآن تتطلع إلى أوروبا.

وعرضت شركة بي واي دي في معرض التنقل الأوروبي سبتمبر الماضي ستة نماذج للسوق الأوروبية في ميونيخ، مما يدل على أنها تعني الأعمال في السوق التي دخلتها قبل أقل من عام. وفي الفترة بين يناير ويوليو، باعت الشركة 92,469 سيارة كهربائية في الخارج، وهو ما يتجاوز بالفعل إجمالي عام 2022.

اقرأ أيضا