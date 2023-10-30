الوحش الأخضر جسم بورشه 911 بروح شيفروليه كورفيت C6 ومحرك V8

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت شركة تي كيه أوتوسبورت عن الوحش الأخضر من بورشه 911 حيث أمدتها الشركة المتخصصة في تعديل السيارات بمحرك GM LS7 V8 سعة 7.0 لتر من شيفروليه كورفيت.

قد تكون سيارة بورشه 911 وحشًا على الطريق، لكن صوت المحرك سداسي الأسطوانات قد لا يكون كافيًا لبعض المتحمسين. وهو ما دفع مالك السيارة للاستعانة بموالف السيارات وتجهيز سيارته البورشه من طراز 997 بمحرك V8 أمريكي الصنع.

قرر موالف السيارات تركيب المحرك المذكور في الجزء الخلفي من السيارة باستخدام مجموعة مبادلة رينيجيد هايبرد بدلاً من إعادة بناء المحرك ذات الست أسطوانات مسطحة. يقترن المحرك بناقل حركة يدوي 997 توربو بست سرعات.

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ينتج المحرك القياسي لبورشه 505 حصانًا و637 نيوتن متر من عزم الدوران، قبل تعزيز القوة بالمحرك الجديد لتصل إلى 570 حصانًا. كما أنها تحصل على رؤوس مخصصة جديدة بزاوية 180 درجة، وأطراف عادم مزدوجة.

بورشه 911 لازالت الملهمة لموالفي السيارات

تشمل المواصفات الأخرى لبورشه 911 المعدلة إطارات بعرض 345 ملم؛ مكابح ستوب تك بستة مكابس في الأمام ومكابح بأربعة مكابس في الخلف؛ وغطاء محرك من ألياف الكربون GT3 كب والرفارف الأمامية والسقف والأبواب. ونتيجة لذلك، يبلغ وزن السيارة 1317 كجم.

نشرت تي كيه أوتوسبورت مقطع فيديو لاستعراض قوة وصوت محرك LS7. قد يكون له نغمة مختلفة عن كورفيت C6 لكن محرك V8 الهادر لا يزال يبدو مذهلاً في 911.

ليس من الواضح ما إذا كانت سيارة بورشه 911 التي تم استبدالها بـ LS معروضة للبيع، لكن يُتوقع أن تكون أغلى بكثير من متوسط سعر 911 997 المستعملة.

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