ستيلانتس تعيد فتح مصنع للشاحنات و 1200 موظف للعمل

دبي - كتب محمد فتوح - في نهاية شهر فبراير الماضي ، قامت شركة ستيلانتس Stellantis بإيقاف مصنع التجميع في بلفيدير بولاية إلينوي حيث كانت تصنع سيارةجيب شيروكي. ويعني القرار الجذري أنه كان لابد أن تسرح ستيلانتس 1200 عامل، دون أي وعود بوظيفة مستقبلية. لحسن الحظ، اتخذ الوضع الآن منعطفًا نحو الأفضل بعد الاتفاقية المبدئية الجديدة لمجموعة شركات السيارات مع اتحاد عمال السيارات المتحدينUAW .

UWA تنقذ مصنع ستيلانتس من الاغلاق

في بيان رسمي نُشر على موقع YouTube ، شارك نائب رئيس UAW، ريتش بوير، الأخبار السارة: “عائلة UAW، إنه لشرف عظيم أن أعلن أننا أنقذنا بلفيدير . مرة أخرى، لقد أنقذنا بلفيدير … لقد فزنا بمركبة جديدة في Belvidere… ستكون شاحنة متوسطة الحجم، وسيكون لدينا نوبتين.” وحتى قبل استئناف الإنتاج في المصنع، سيحصل أولئك الذين تم تسريحهم من وظائفهم على المزايا.

إعادة العمال المسرحين لمصنع ستيلانتس

سيتم إعادتهم من حالة التسريح المؤقت مع الأجر والرعاية الصحية حتى يتم إعادتهم إلى وظائفهم بالكامل. يتحسن الأمر حيث أضاف نائب رئيس UAW أن Stellantis ستوفر أكثر من 1000 وظيفة في مصنع بطاريات جديد في Belvidere. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه التكهنات لأنه من غير الواضح ما هو نوع الشاحنة الصغيرة التي ستبنيها Stellantis في Belvidere. .

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ستيلانتس تدفع برام رامبيج من جديد

أول فكرة تتبادر إلى أذهاننا هي رام رامبيدج التي يتم إنتاجها بالفعل في البرازيل في مصنع يقع في بيرنامبوكو. وقد تم رصده مرارا وتكرارا أثناء اختباره على الأراضي الأمريكية . ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال نظرًا لأن Rampage هي من الناحية الفنية شاحنة مدمجة على نفس المنوال مثل Ford مافريك .

مع حديث VP’s UAW عن الشاحنة متوسطة الحجم ومصنع البطاريات، يشير جمع اثنين واثنين معًا إلى أن البيك أب سيتم تقديمه أيضًا كمركبة هجينة و/أو EV. وبالتالي، ربما ستركب على منصة STLA الكبيرة، مما يعني ضمناً بناء هيكل أحادي بينما يقع Ram 1500 REV الأكبر على إطار STLA.

منصات ستيلانتس

واحدة من المنصات الأربع التي تركز على الكهرباء والتي طورتها شركة Stellantis، ستدعم STLA Large المركبات التي يتراوح طولها من 185 إلى 212.6 بوصة. سيبدأ حجم البطارية عند 101 ويزداد إلى 118 كيلووات في الساعة، مما يوفر نطاقًا يصل إلى 500 ميل بشحنة واحدة. مهما كانت الحالة، سيتم عرض الشاحنة بمحرك بنزين كما أعلن رئيس UAW شون فاين: “إننا نحضر وظائف مركبة الاحتراق والبطارية إلى Belvidere”.

رام رامبيج 1500 2024

لطالما كانت شاحنة رام 1500 كاملة الحجم إحدى شاحنات البيك أب المفضلة لدينا، وقريبًا ستقدم رام نسخة Honey, I Shrunk the Truck من منتج Stellantis الأكثر مبيعًا. ترددت شائعات عن أن رامبيج، المعروفة باسم رام 1200 في الأسواق الأخرى، ستتنافس في الولايات المتحدة ضد سيارات البيك أب المدمجة الأخرى مثل فورد مافريك وهيونداي سانتا كروز .

ستيلانتس تنقل رام رامبيج من البرازيل لأمريك ا

على الرغم من أنها متوفرة حاليًا في البرازيل، إلا أن سيارة Rampage ذات الدفع الرباعي يمكن أن تظهر في الولايات المتحدة بحلول عام 2024. وعلى الرغم من تغليفها الاقتصادي، إلا أن Rampage لا تبخل بالميزات الفاخرة التي نحبها بحجم كامل. شاحنة، مثل الباب الخلفي الذي يفتح كهربائيًا. مثل سيارات البيك أب المدمجة الأخرى، من المحتمل أن تستخدم رامبيج بناء أحادي الجسم، وربما نفس المنصة الموجودة تحت دودج هورنت وألفا روميو تونالي . ومن المتوقع المزيد من التفاصيل والكشف الكامل في وقت ما من العام المقبل.

ما لجديد لعام 2024؟

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النسخة الأمريكية من رام رامبيج في عام 2024 باعتبارها شاحنة بيك اب جديدة كليًا. من المحتمل أن تنضم هذه الشاحنة الصغيرة الجديدة إلى مافريك وسانتا كروز للولايات المتحدة في قطاع الشاحنات الصغيرة.

المحرك وناقل الحركة والأداء

تعد سيارة Rampage التي يتم بيعها حاليًا في البرازيل مؤشرًا قويًا على أن أصغر سيارة رام يمكنها مشاركة محرك توربيني بقوة 268 حصانًا سعة 2.0 لترًا من طراز Hornet GT. بغض النظر عن مجموعة نقل الحركة، سيكون الدفع الرباعي قياسيًا، ونحن على يقين من أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو التسع سرعات سيستمر أيضًا. بدلاً من محرك الديزل المتوفر في البرازيل،

نعتقد أن Rampage يمكنها أيضًا استعارة الأجزاء الهجينة من طراز Hornet، مما يمنحها محرك PHEV بقوة 288 حصانًا يجمع بين محرك توربيني سعة 1.3 لتر رباعي الأسطوانات ومحرك كهربائي وستة أسطوانات. – السرعة أوتوماتيكية . هل يمكن أن تكون هذه عودة للشاحنة الرياضية؟ سنكتشف ذلك لاحقًا عندما يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل.

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