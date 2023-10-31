منصوري تلفت الأنظار بطلاء فيراري GTS 812 الفيروزي والأسود

دبي - كتب محمد فتوح - قامت شركة منصوري بطلاء فيراري GTS 812 الإيطالية الخارقة باللونين الفيروزي والأسود مع تدرج باهت بالمنتصف. يستمر هذا التناقض اللوني في إعداد العجلات، حيث تم طلاء الجنوط المعدنية باللون الأسود، وتم طلاء كليبرات الفرامل باللون الفيروزي. كما يتميز التصميم أيضًا بشريط من ألوان العلم الإيطالي من غطاء المحرك إلى الخلف.

لدى منصوري تجربة أخرى على سيارة فيراري 812 GTS مع ستالون تمبيستا نيرا فيردي. ويطرح النموذج الجديد المخصص أوجه تشابه مع سيارة 812 GTS ستالون تمبيستا نيرا التي صممها الموالف الألماني ولكن مع لون طلاء متباين للغاية.

يتم التأكيد على الديناميكا الهوائية من خلال العدد الكبير من مجموعات الجسم في سيارة فيراري هذه. في المقدمة، تحتوي السيارة الخارقة على مصد مُعاد تصميمه مع جنيحات على الجانبين. تتم إضافة فتحات التهوية على غطاء المحرك والجانب الموجود خلف فتحات العجلة الأمامية مباشرةً. أما بالنسبة للجزء الخلفي، فقد أصبح أكثر عدوانية مع الجناح الضخم والناشر الرياضي.

إعلان

فيراري GTS 812 لوحة منصوري الصارخة

يستمر التصميم الفيروزي في المقصورة، والتي قد تبدو مشرقة جدًا. ويتباين اللون مع ألياف الكربون والزخارف السوداء اللامعة على لوحة القيادة وألواح الأبواب وعجلة القيادة. وكما هو الحال في المظهر الخارجي، يوجد أيضًا شريط العلم الإيطالي على الكونسول الوسطي وبطانة السقف.

تحت غطاء المحرك، تدعي منصوري أن محرك V12 سعة 6.5 لتر ينتج قوة 830 حصانًا من 789 حصانًا، و740 نيوتن متر من عزم الدوران من 719 نيوتن متر، تمامًا مثل تعديل 812 GTS السابقة. وهذا رقم أعلى من الرقم المحدود لـ 812 كومبتزيوني البالغ 819 حصانًا. وفي المقابل، يمكن للسيارة الفائقة أن تتسارع من صفر إلى 96 كم في الساعة خلال 2.8 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 344 كم في الساعة.

مع محرك V12 المعزز، والأطقم الهوائية الشاملة، والتخصيص الطموح للألوان في سيارة فيراري 812 جي تي إس ستالون تيمبيستا نيرا فيردي، لا بد أن التعديل يكلف الكثير.

يمكنكم كذلك متابعة أحدث عروض السيارات بالسوق السعودي وآخر الأخبار بمنصات التواصل الاجتماعي لسعودي أوتو.

شاهد أيضًا:

مازيراتي MC20 سيلو بريماسيري الحصرية تحصل ترقية ديزاين 7 الكربونية