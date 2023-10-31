ارتفاع أسعار فورد F-150 لايتنينج 2024 أكثر من 9500 دولار

دبي - كتب محمد فتوح - من المتوقع أن تكون سيارة فورد F-150 Lightning لعام 2024 أغلى بشكل ملحوظ من نسخة عام 2023 المتوفرة حاليًا. وفقا لمصادر صحفية متعددة ، سترتفع أسعار F-150 بمقدار 2095 دولارًا إلى 9595 دولارًا، اعتمادًا على مستوى القطع (مقارنة بعام 2023). الأسعار الجديدة لم يتم إدراجها بعد على موقع فورد الإلكتروني، لذلك طلبنا من فورد الأسعار الرسمية وسنقوم بتحديث هذا المنشور بمجرد توفرها.

أسعار فورد F-150 Lightning لعام 2024

وبحسب الأخبار المتداولة فإن الأسعار المبدئية الجديدة (MSRP كما نفهم) لسيارة فورد اف 150 لايتنينج 2024 ستكون على النحو التالي:

– للمحترفين: 52,090 دولارًا (بزيادة 2,095 دولارًا)

XLT: 59,590 دولارًا (بزيادة 4,595 دولارًا)

– فلاش: 72,090 دولارًا (جديدًا)

– لاريات: 79,590 دولارًا (بزيادة 9,595 دولارًا)البلاتينية: (لا توجد بيانات)

وتعد هذه نتيجة مثيرة للاهتمام للغاية نظرًا لأن فورد خفضت بشكل كبير أسعار سيارة فورد اف 150 لايتنينغ 2023 في يوليو موضحة أن التخفيض كان بسبب زيادة سعة المصنع وتحسين تكاليف المواد الخام للبطارية. لقد كانت أخبارًا إيجابية في ذلك الوقت، وبعض الطرازات مثل Lariat ER مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7500 دولار.

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ماسك يعتبر F-150 لايتنينج غالية جدا

علق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا على أسعار فورد اف 150 لايتنينج قائلاً إن سيارة Fordاف 150 Lightning هي “مركبة جيدة” ولكنها “باهظة الثمن إلى حد ما”. نعتقد أن الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا بعد ضربات UAW.

97.995 سعر F-150 لايتنينج 2024

في أغسطس، أعلنت شركة فورد عن إصدار Ford F-150 Lightning Platinum Black الجديد لعام 2024 (يقتصر على 2000 وحدة)، والتي ستدخل السوق في أوائل عام 2024. ويبلغ سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة لهذا الإصدار 97.995 دولارًا أمريكيًا وله نطاق مستهدف مقدر من وكالة حماية البيئة (EPA) 300 ميل (بطارية ER).

تجهيزات F-150 فلاش 2024

في أكتوبر، أعلنت فورد عن مستوى تجهيزات Flash الجديد كليًا (بين XLT وLariat)، والذي سيكون متاحًا للطلب في أوائل عام 2024 (طراز عام 2024). تم الوعد بأن يبدأ الفلاش، المزود ببطارية ER ومدى وكالة حماية البيئة (EPA) الذي يبلغ 320 ميلًا، بسعر مشروع تجديد نظم الإدارة (MSRP) بقيمة 69,995 دولارًا.

تجهيزات عالية التقنية ل F-150

وكانت إحدى ميزاتها الجديدة الأكثر إثارة للاهتمام هي المضخة الحرارية، والتي ستقلل من فقدان النطاق أثناء القيادة في الطقس البارد. في طراز عام 2024، ستأتي مجموعة Ford اف 150 Lightning بالكامل بشكل قياسي مع نظام المضخة الحرارية .

وفي ذلك الوقت، كان السعر الرسمي لسيارة فورد F-150 لايتنينج 2024 هو:

Pro SR) : 49,995 دولارًا (بدون تغيير)

XLT SR ) : 57,495 دولارًا أمريكيًا (أي بزيادة قدرها 2500 دولارًا أمريكيًا)

)فلاش ER: 69,995 دولارًا (جديدًا)

) لاريات ER: 77,495 دولارًا (بدون تغيير)

(البلاتينية ER: 89,995 دولارًا (أقل من 2000 دولار)

(البلاتين الأسود ER: 97,995 دولارًا (جديدًا)

أعلى نطاق سير مع لاريات وفلاش وبلاتينيوم

وفي وقت لاحق، أكدت فورد أن طرازات 2024 Flash ولاريات وبلاتينيوم تأتي جميعها بشكل قياسي مع نطاق EPA يبلغ 320 ميلاً، بينما في حالة طرازي Pro وXLT (بطارية النطاق القياسي)، سيكون 240 ميلاً.

من الأخبار الأخرى المتعلقة بـ Ford F-150 Lightning، كانت هناك تقارير عن تخفيضات كبيرة بقيمة 7500 دولار لإصدارات عام 2023 ، بالإضافة إلى فتح دفاتر الطلبات لسيارة Ford F-150 Lightning Pro لعام 2024 للأساطيل .

تاريخ نجاحات فورد F-150

تطبق سيارة Ford F-150 Lightning النجاحات التي حققتها على مدار عقود من شاحنات البيك أب الأكثر مبيعًا من سلسلة F قبلها وتضيف لمسة كهربائية كاملة. من خلال الانضمام إلى ريفيان R1T ، و GMC وهمر EV SUT ، وأخيراً، شفروليه سيلفرادو EV ، يستبدل Lightning الزئير القديم لمحرك V-8 بالعضلات الهادئة والسريعة الارتعاش لمجموعة نقل الحركة الكهربائية التي تصل قوتها إلى 580 حصانًا.

تحتوي جميع سيارات Lightning على نظام دفع رباعي يعمل بمحركات مزدوجة، لكن البطارية الأكبر حجمًا في الطراز Extended Range فقط هي التي تدفع نطاق القيادة الأقصى لـ Lightning إلى 320 ميلًا وفقًا لتقديرات وكالة حماية البيئة (EPA). يمكن لـ Lightning أن تفعل أي شيء تقريبًا يمكن أن تفعله سيارة F-150 التي تعمل بالغاز، لكن افتقارها إلى نطاق القيادة أثناء القطر قد لايروق للبعض .

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