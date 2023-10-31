20 سبب لجعل إيلون ماسك ملهم كبير أم قائد سييء

دبي - كتب محمد فتوح - شارك إيلون ماسك في تأسيس وقيادة شركات تسلا وSpaceX وNeuralink وThe Boring Company. . بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Tesla، يقود إيلون ماسك جميع أعمال تصميم المنتجات والهندسة والتصنيع العالمي للسيارات الكهربائية ومنتجات البطاريات ومنتجات الطاقة الشمسية للشركة.

رحلة ماسك مع التطوير والابتكار

منذ تأسيس الشركة في عام 2003، كانت مهمة تيسلا هي تسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة. ظهر أول منتج لشركة تسلا، وهي سيارة رودستر الرياضية، لأول مرة في عام 2008، يليها طراز سيدان موديل S ، الذي تم طرحه في عام 2012، وطراز X SUV، الذي تم إطلاقه في عام 2015. وقد حصل الطراز S على جائزة أفضل سيارة بشكل عام من تقارير المستهلك،

كما تم تصنيفه على أنه حصلت على لقب أفضل سيارة لهذا العام من قبل موتور تريند، في حين كانت موديل X أول سيارة رياضية متعددة الأغراض على الإطلاق تحصل على تصنيفات سلامة 5 نجوم في كل فئة وفئة فرعية في اختبارات الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة. في عام 2017.

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ماسك الأكثر حماسا لتسلا 3

بدأت تسلا بتسليم طراز 3 ، وهي سيارة كهربائية واسعة النطاق يبلغ مداها أكثر من 320 ميلًا، وكشفت النقاب عن تسلا عن الشاحنة سيمي، والتي صممت لتوفير ما لا يقل عن 200000 دولار أمريكي لأكثر من مليون ميل بناءً على تكاليف الوقود وحدها. في عام 2019، كشفت تسلا النقاب عن البيك اب سايبرترك ، والتي ستكون ذات منفعة أفضل من الشاحنة التقليدية وأداء أكثر من السيارة الرياضية، بالإضافة إلى طراز Y من سيارات الدفع الرباعي المدمجة، والتي بدأت تسليمها للعملاء في أوائل عام 2020.

تنتج تسلا أيضًا ثلاثة منتجات لتخزين الطاقة، بطارية Powerwall المنزلية، وبطارية Powerpack التجارية، و Megapack ، المصممة للتركيبات على نطاق المرافق. في عام 2016، أصبحت تسلا على يد ماسك أول شركة طاقة مستدامة متكاملة رأسيًا في العالم من خلال الاستحواذ على SolarCity، المزود الرائد لأنظمة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، وفي عام 2017 أصدرت Solar Roof – منتج جميل لتوليد الطاقة وبأسعار معقولة .

ماسك تسلا يطور صواريخ SpaceX

بصفته المصمم الرئيسي في SpaceX ، يشرف إيلون ماسك على تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية للقيام بمهام إلى مدار الأرض وفي النهاية إلى الكواكب الأخرى. في عام 2008، كان SpaceX Falcon 1 أول صاروخ يعمل بالوقود السائل تم تطويره بشكل خاص ليصل إلى المدار، وحققت SpaceX مزيدًا من التاريخ في عام 2017 من خلال إعادة إطلاق صاروخ Falcon 9 والمركبة الفضائية Dragon لأول مرة .

بعد فترة وجيزة، فالكون هيفي، أقوى صاروخ تشغيلي في العالم بمعامل اثنين، أكمل رحلته الأولى في عام 2018. في عام 2019، أكملت نسخة مركبة الفضاء Dragon الفضائية التابعة لشركة SpaceX أول مهمة تجريبية لها، وستقوم الشركة بنقل رواد فضاء ناسا إلى الفضاء الدولي.

محطة الفضاء لأول مرة في عام 2020. بناءً على هذه الإنجازات، تعمل SpaceX على تطوير Starship – وهو نظام نقل قابل لإعادة الاستخدام بالكامل سينقل الطاقم والبضائع إلى القمر والمريخ وما بعده – و Starlink ، الذي سيوفر إنترنت عالي السرعة واسع النطاق إلى المواقع حيث كان الوصول غير موثوق به أو مكلفًا أو غير متاح تمامًا.

ومن خلال ريادة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، تسعى SpaceX إلى تحقيق هدف طويل المدى يتمثل في جعل البشر كائنات متعددة الكواكب من خلال إنشاء مدينة مكتفية ذاتيًا على المريخ.

ماسك وتطوير الأجهزة الدماغية

يشغل إيلون ماسك أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Neuralink ، التي تعمل على تطوير واجهات دماغية ذات نطاق ترددي فائق لربط الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر. كما أطلق شركة Boring Company ، التي تجمع بين تكنولوجيا حفر الأنفاق السريعة والميسورة التكلفة ونظام نقل عام يعمل بالكهرباء بالكامل من أجل تخفيف الازدحام الحضري المدمر للروح وتمكين السفر لمسافات طويلة بسرعة عالية. قامت شركة Boring ببناء نفق للبحث والتطوير بطول 1.15 ميل في هوثورن،

وتقوم حاليًا ببناء Vegas Loop، وهو نظام نقل عام في مركز مؤتمرات لاس فيغاس. في السابق، شارك إيلون ماسك في تأسيس وبيع PayPal، نظام الدفع عبر الإنترنت الرائد في العالم، وZip2، إحدى أولى خدمات خرائط الإنترنت والاتجاهات. وقد لخصنا في هذا المقال 10 أشياء تجعل من إيلون ماسك أحد أعظم القادة على الإطلاق و10 أشياء تجعله من أسوأ القادة في تاريخ العالم.

إيلون ماسك قائدًا عظيمًا:

1 – أسس ماسك شركة SpaceX، التي نجحت في إطلاق وهبوط عدة صواريخ، مما يجعلها أول شركة خاصة تقوم بذلك.

2 – ساعد في إنشاء شركة السيارات الكهربائية تيسلا، التي أحدثت ثورة في صناعة السيارات ومهدت الطريق لاعتماد السيارات الكهربائية.

3 – شارك في تأسيس شركة PayPal، التي أحدثت ثورة في الطريقة التي يقوم بها الأشخاص بالدفع عبر الإنترنت.

4 – لديه رؤية طويلة المدى لمستقبل البشرية، بما في ذلك استعمار المريخ وتطوير مصادر الطاقة المستدامة.

5 – يتمتع بأخلاقيات عمل قوية ومعروف برغبته في قضاء ساعات طويلة لتحقيق أهدافه.

6 – أظهر القدرة على التعلم من أخطائه والتكيف مع الظروف المتغيرة.

7 – لديه سجل حافل من النجاح في بدء الأعمال التجارية وتنميتها في مجموعة متنوعة من الصناعات.

8 – لديه القدرة على استقطاب أفضل المواهب وبناء فرق قوية تساعده على تحقيق أهدافه.

9 – يتمتع بسمعة كونه رئيسًا متطلبًا ولكنه عادل، ويتوقع الكثير من موظفيه ولكنه أيضًا على استعداد لدعم وتطوير حياتهم المهنية.

10 – لديه شغف بالتكنولوجيا واستعداد لتحمل المخاطر ودفع حدود ما هو ممكن، مما ساعده على تحقيق العديد من الإنجازات في مجموعة متنوعة من المجالات.

إيلون ماسك كقائد سيئ:

1- يميل إلى عدم القدرة على التنبؤ ويتخذ قرارات مفاجئة ومثيرة للجدل، مما قد يسبب حالة من عدم اليقين والارتباك بين موظفيه والمستثمرين.

2 – لقد تم انتقاده بسبب أسلوبه في الإدارة، والذي يعتبره بعض الناس متطلبًا وقاسيًا بشكل مفرط.

3 – من المعروف أنه يقدم وعودًا جريئة وغير واقعية في بعض الأحيان، مما قد يخلق توقعات غير واقعية وخيبة أمل عندما لا يتم الوفاء بها.

4 – لقد شارك في العديد من النزاعات والنزاعات القانونية رفيعة المستوى، مما أضر بسمعته وسمعة الشركات التي يقودها.

5 – تم اتهامه بتقديم مصالحه الخاصة ومصالح شركاته على مصالح موظفيه وعملائه.

6 – واجه العديد من التحديات والانتكاسات في أعماله، بما في ذلك تأخيرات الإنتاج وقضايا مراقبة الجودة في شركة تيسلا.

8 – تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع معلومات حساسة وسرية، مثل التغريد حول الأداء المالي لشركة تيسلا قبل الإعلان عنه علنًا.

8 – واجه انتقادات بسبب افتقاره للشفافية والتواصل مع موظفيه والجمهور، مما أدى إلى سوء الفهم وانعدام الثقة.

9 – واجه ادعاءات بالتمييز والتحرش في مكان العمل، مما أضر بسمعته وسمعة الشركات التي يقودها.

10 – واجه أسئلة حول سلوكه وقراراته الشخصية، مثل استخدامه لموقع تويتر وتصريحاته العلنية حول مواضيع مختلفة، مما أثار الجدل والجدل.

مستودع تجارب ايلون ماسك

قد تختلف آراء الناس حول أسلوب قيادة إيلون ماسك لأنه شخصية فريدة ومثيرة للجدل. يعجب بعض الناس بجرأته ورؤيته وطموحه، بينما ينتقد آخرون ميله إلى أن يكون متهورًا ومتصادمًا ولا يمكن التنبؤ به. بالإضافة إلى ذلك، خضعت قيادته لشركات مثل Tesla وSpaceX لتدقيق مكثف وأثارت الثناء والانتقادات. في نهاية المطاف، ستعتمد آراء الناس حول ” ماسك ” كقائد على معتقداتهم وتجاربهم الشخصية.

ومع ذلك، فإن بعض الأشياء العامة التي يمكن تعلمها من حياة ” ماسك ” ومسيرته المهنية تشمل رؤيته وطموحه، وتركيزه على الابتكار والتكنولوجيا، واستعداده لتحمل المخاطر في السعي لتحقيق أهدافه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر لك نجاحاته وإخفاقاته دروسًا قيمة حول القيادة وريادة الأعمال والسعي لتحقيق التقدم.

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