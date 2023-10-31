تويوتا FT-Se 2026 الكهربائية تضرب في المليان

دبي - كتب محمد فتوح - عندما كشفت تويوتا عن FT-Se في معرض التنقل الياباني، كل ما حصلنا عليه هو بعض الصور لسيارة رياضية صغيرة جميلة بمقعدين ولا تحتوي على محرك احتراق. صرح هيدياكي إيدا، مدير مشروع مجموعة Gazoo Racing Design Group والرجل الذي صاغ الفكرة، أن نسخة تويوتا FT-Se الإنتاجية يمكن أن تصل بعد عام 2026 .

أشارت مصادر أخرى داخل الشركة إلى أنه من الممكن أن تحتوي على علبة تروس يدوية مقلدة.ويقول أحد كبار مهندسي تويوتا إن سيارة تويوتا القادمة ستنافس سيارة بورش كايمان الكهربائية ويقدر أنها ستصل إلى 60 ميلاً في الساعة في ثلاث ثوانٍ.

تويوتا FT-Se بمحركين مزدوجين

والآن، يتم حل المزيد من أجزاء اللغز بفضل مجلة . تحتوي FT -Se على محركين مزدوجين، أحدهما يقود المحور الأمامي والآخر يقود العجلات الخلفية لإعداد الدفع الرباعي مع سلوك متحيز للخلف. تستمد هذه المحركات قوتها من مجموعة بطاريات “خاصة” من الجيل الثالث، والتي سيشكل تبريدها تحديًا خلال دورة نوربورغرينغ الساخنة المخطط لها.

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تويوتا FT-Se على حلبة جرين هيل

يعد Green Hell أحد أطول مسارات السباق في العالم حيث يبلغ طول مخططه (20.83 كيلومترًا). التصميم المستخدم لسباق التحمل لمدة 24 ساعة أطول، حيث يبلغ 15.7 ميلاً (25.3 كيلومترًا). صرح كبير مهندسي ” اف تي اس إي” ، فوميهيكو هازاما، أن الشركة لديها بالفعل وقت مستهدف في الاعتبار، وهو لا يريد الكشف عنه في الوقت الحالي.

“سيكون تبريد البطارية حول حلبة نوربورغرينغ أمرًا صعبًا للغاية. من الصعب القيادة على مسار طويل مما يجعل درجة حرارة البطارية أعلى. سيكون التبريد مهمًا لأداء هذه السيارة وسرعتها.”

تسارع جديد ومثير لتويوتا FT-Se

من المقدر ان تتسارع تويوتا ” اف تي اس إي” من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم/ساعة) في ثلاث ثوانٍ، لذا فإن السرعة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم/ساعة) يمكن أن تنخفض إلى أقل من علامة الثلاث ثوانٍ. ومن المتوقع أن تصل سرعتها إلى 155 ميلاً في الساعة (250 كم / ساعة).

وعلى الرغم من أن وزن السيارة لا يزال لغزا، إلا أن حزامة يمنحنا الأمل في أنها لن تكون ثقيلة. ويقال إن حزمة البطارية الجديدة، التي تم تركيبها في مكان منخفض في وسط السيارة، ستكون أخف من تلك المستخدمة حاليًا.

أكبر ناشر هووائي على FT-Se

سيستخدم الجسم مزيجًا من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP) والألمنيوم والفولاذ. من الناحية المثالية، الهدف هو جعل ” اف تي اس إي” خفيفة وقوية في نفس الوقت” مع دمج بعض الحيل الهوائية الذكية، بما في ذلك ناشر كبير لمزيد من القوة الضاغطة.وفيما يتعلق بموقع الطراز في النطاق، قال هيدياكي إيدا إن السيارة الرياضية غير مرتبطة بإحياء MR2 أو سوبرا الكهربائية.

FT-Se جاهزة للإنتاج

أسقطت تويوتا صوراً تشويقية حول مفهوم السيارة الرياضية الكهربائية الأسبوع الماضي، والآن تم الكشف عن FT-Se بالكامل في معرض طوكيو للسيارات. بعد أن رأيناه عن قرب، يمكننا الإبلاغ عن أنه يبدو رائعًا، ولكن أيضًا – على الرغم من عدم وجود تأكيد لأي نية – وبصرف النظر عن بعض التفاصيل الغريبة، يبدو أنه جاهز للإنتاج.

في حين أن تويوتا لم تصدر تفاصيل فنية، فإن حقيقة الكشف عن ” اف تي اس إي” جنبًا إلى جنب مع مفهوم الكروس أوفر FT-3e تشير إلى القدرة على التكيف مع منصة EV من الجيل التالي للشركة. وأكدت تويوتا أن كلا السيارتين ستشتركان في المكونات الرئيسية.وقالت تويوتا سابقًا إنها تعمل على بنية جديدة للبطارية فائقة الصغر، مع خلايا يقل ارتفاعها عن 100 ملم (3.9 بوصة). تشير الخطوط المنخفضة والأنيقة لـ ” اف تي اس إي” إلى أنها مصممة لاستيعابها.

التصميم الابتكاري لتويوتا FT-Se

إن ” اف تي اس إي” عبارة عن سيارة ذات مقعدين، ومن الواضح أنها تتبع تقليد طراز MR2 خفيف الوزن الذي تم بيعه عبر ثلاثة أجيال بين الثمانينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ليس لدينا أبعاد، لكنها منخفضة وعريضة بصريًا، مع دفع العجلات إلى الزوايا البعيدة لهيكلها. يشتمل المصد الأمامي على فتحات كبيرة لسيارة EV، مع مساحة أكبر أسفل المفسد الخلفي مع خطوط كاملة العرض أسفل هذا، مما يجعلنا نفكر في الشبكات الخلفية لسيارة فيراري 512.

شقيقات تويوتا الثلاث

ليس هناك شك في أن شيئًا مثل” اف تي اس إي” يمكن أن يتناسب بسهولة مع مجموعة نماذج الأداء من تويوتا. تحدث الرئيس السابق للشركة ، أكيو تويودا ، عن رغبته في وجود “ثلاثة إخوة”، ونرى أن FT-Se لديها إمكانات قوية لتصبح الثالثة من بين هؤلاء إلى جانب Supra و GR86، لاستكمال هذا الثلاثي.

كما يتناسب مع طراز تويوتا الرياضي، تظهر FT-Se وهي ترتدي العلامة التجارية GR لقسم أداء Gazoo Racing في تويوتا.

مقصورة تويوتا FT-Se

وعدت تويوتا وصدقت بلوحة أدوات سفلية جديدة ووسادات للركبة لحماية السائق من قوى الجاذبية العالية أثناء القيادة. اعترفت تويوتا سابقًا بأنها قامت ببناء نموذج أولي لسيارة رياضية EV يتضمن ناقل الحركة الافتراضي ، ويبدو أن نسخة الإنتاج من GT-Se هي المرشح الواضح لإعطاء هذا أول ظهور له. تمتلك هيونداي نظامًا مشابهًا في Ioniq 5 N، على الرغم من أن هذا النظام يستخدم المجاذيف لمحاكاة النسب اليدوية بدلاً من بوابة H.)

وبافتراض أن FT-Se قد وصلت إلى مرحلة الإنتاج، فمن المرجح أن تجد نفسها كاملة التجهيز لمنافسة بورش التي تعمل على الجيل التالي من سيارة كايمان الكهربائية، ولوتس التي ستوفر بديلاً للمركبة الكهربائية لسيارة إليز المتقاعدة، و Alpine التابعة لشركة رينو والتي تعمل بشكل منفصل على سيارة كهربائية رياضية خفيفة الوزن أخرى.

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