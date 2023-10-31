دبي - كتب محمد فتوح - إعلان بادرت الإدارة العامة للمرور بتوجيهات لقائدي المركبات للقيادة السليمة تحت المطر وتنجنب الحوادث المرورية أثناء هطول الأمطار. وذلك مع استقبال المملكة لموسم الأمطار، تبدأ كل المناطق باتخاذ إجراءات الأمان والسلامة لحماية المواطنين. ومن جملة النصائح التي قدمتها إدارة المرور على الطرقات أثناء القيادة تحت المطر : حدد طريقك .. وذلك باختيار أسلم وأقصر الطرق إلى وجهتك .

أشعل مصابيحك .. وذلك في حال اعدام الرؤية بسبب غزارة المطر لتتضح أبعاد مركبتك لمن حولك أثناء المطر .

دع المركبة تتنفس .. وذلك بفتح نوافذ المركبة حتى لا يتجمع الضباب على زجاج المركبة.

قد ببطء … لأن إطار المركبة يقل تمسكة وثباته مع زيادة السرعة.

تحرك بهدوء .. كي لا تفقد السيطرة على مركبتك على الطرقات المبتلة من المطر.

اترك مسافة آمنة … لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.

واختتمت إدارة المرور توجيهاتها لقائدي المركبات بالسلامة والأمان أثناء قيادة مركباتهم على الطرقات وبخاصة أثناء هطول المطر.

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة المرور تقدم نصائح للقيادة السليمة تحت المطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سعودى أوتو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.