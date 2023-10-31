دبي - كتب محمد فتوح - تخطط إنفينيتي على إطلاق 4 طرازات جديدة في إطار عملية التحديث الشاملة لمجموعة طرازاتها، ما يبشر ببدء حقبة جديدة في تاريخ الشركة اليابانية الفاخرة ، وتسعى لتحقيق هدفها المتمثل في تحويل غالبية مجموعة طرازاتها إلى سيارات كهربائية بحلول العام 2030 ، وكشفت إنفينيتي النقاب عن سيارة سيدان كوبيه أنيقة وكهربائية بالكامل، سيارة Vision Qe، كما أعلنت عن سيارة SUV متطورة كهربائية بالكامل ، وأكدت الشركة أيضاً على إطلاق الجيل الجديد من سيارة SUV الرائدة، QX80، في العام المقبل مع طرح سيارة QX65 كروس أوفر كوبيه جديدة في وقت قريب .

إنفينيتي تبدأ عصرها المتقدم بإطلاق 4 طرازات جديدة

جميع الطرازات تجسد لغة التصميم المتطورة لانفينيتي، والتي ترتكز على “فن الحركة” المستوحى من اليابان. ويقدم هذا المزيج الفني من انفينيتي سيارات تجمع بين التصميم الفني المحفز للمشاعر والحركة القوية والرائعة ، وتزامناً مع تحديث الهوية البصرية للعلامة التجارية، وإعادة تصميم مراكز البيع وطرح الشعار الجديد متعدد الحواس النابض بالحياة، فإن إطلاق مجموعة الطرازات الجديدة يعلن عن عصر جديد للعلامة التجارية يمتد عبر جميع نقاط التواصل مع عملائها.

الرئيس العالمي لانفينيتي ونائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية لشركة نيسان موتور ، خوسيه رومان ، علق قائلاً : “يمثل اليوم لحظة فارقة وخطوة مهمة بالنسبة لانفينيتي، حيث نعلن عن طرح أربعة طرازات جديدة أنيقة”. وأضاف: “تأتي هذه الطرازات لتبشر ببدء حقبة جديدة لإنفينيتي مع تمهيد الطريق لتنفيذ استراتيجية “طموحات 2030″ طويلة المدى”.

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إنفينيتي و فن الحركة

تبنت إنفينيتي، منذ انطلاقها في العام 1989، التصميم الفني المحفز للمشاعر كركيزة أساسية للتميز ، فبدءاً من سيارة Q45 سيدان الأنيقة وحتى سيارة FX الكروس أوفر كوبيه الرائدة وسيارة QX Monograph التجريبية التي تم الكشف عنها مؤخراً، تميزت إنفينيتي دائماً بالجرأة على تخطي المألوف وتحدي التقاليد وتقديم تصاميم تحرك المشاعر ، تم تصميم جميع الطرازات المستقبلية للعلامة التجارية وفقاً للغة التصميم المتطورة: “فن الحركة”. ويمكن للعملاء توقع تصاميم خارجية أنيقة وبارزة الخطوط حيث تتلاقى الإضاءة وألواح الهيكل بسلاسة، مع تصاميم رحبة ومريحة للمقصورة، تجمع بين أحدث التقنيات والمواد فائقة الجودة ومهارة ودقة التصنيع .

أول سيارة كهربائية بالكامل من إنفينيتي

تم الكشف عن سيارة انفينيتي Vision Qe الاختبارية خلال حدث New Dawn الذي نظمته الشركة في طوكيو، وتعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل من إنفينيتي. وتتميز هذه السيارة الأنيقة بتصميم منخفض وواسع، مع مصابيح بإضاءة تشبه مفاتيح البيانو الرقمية وعجلات مصقولة آلياً ، وتعكس هذه السيارة التجريبية الاتجاه التصميمي لأول سيارة كهربائية من إنفينيتي، والتي من المقرر أن يتم تجميعها في كانتون بولاية ميسيسيبي. لمزيد من التفاصيل حول تصميم السيارة التجريبية، يرجى الضغط على هذا الرابط .

إنفينيتي SUV الجديدة الكهربائية بالكامل تلوح في الأفق

انفينيتي قدمت أيضاً لمحة عن سيارة SUV الكهربائية بالكامل الجديدة كلياً مع سيارة Vision QXe التجريبية ، والتي ستكون السيارة الكهربائية الثانية للعلامة التجارية ، وستدمج Vision QXe بين التطبيق العملي لتصميم هيكل الكروس أوفر مع لغة التصميم الجديدة من انفينيتي ومجموعة التقنيات المتطورة .

كما تم تأكيد وصول الجيل القادم من سيارة انفينيتي QX80 SUV الرائدة في العام المقبل. تم تقديم لمحة عن التصميم الخارجي لهذا الجيل الجديد من خلال سيارة QX Monograph التي عُرضت في احتفالات Pebble Beach Concours d’Elegance للعام 2023 في شهر أغسطس، حيث سيتميز بالمظهر الرياضي مع الأبعاد الكبيرة وأعلى مستويات الرشاقة.

وستأتي سيارة QX80 بتصميم خارجي القوي وبسيط في نفس الوقت مع دقة التفاصيل، كما ستجمع المقصورة بين المواد الفاخرة والتقنيات المتطورة لتوفير أعلى مستويات الراحة لجميع صفوف المقاعد الثلاثة.

انفينيتي QX65 كروس أوفر كوبيه الجديدة

سوف يزين اسم QX65 سيارة كروس أوفر كوبيه متوسطة الحجم الجديدة كلياً من انفينيتي. وتستلهم هذه السيارة تصميمها من سيارة FX الرائدة، وستكون خياراً أنيقاً بصفين من المقاعد لعملاء فئة سيارات كروس أوفر متوسطة الحجم ، كما يتمثل هدف انفينيتي في هذه الحقبة الجديدة المشرقة في إلهام العملاء من خلال تقديم تجربة فاخرة تركز على الإنسان وتمتد إلى ما هو أبعد من السيارة ، وستساعد السيارات الأربعة المستقبلية على تحديث مجموعة طرازات العلامة التجارية، مع توفير خيارات فاخرة تتحدى المألوف ضمن الفئات الرئيسية.

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