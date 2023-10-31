كيا تميزت في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 بجديدها

دبي - كتب محمد فتوح - بعدما شاركت شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 المقام في قطر ، والذي استمر حتى 14 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ، كشفت خلاله العلامة التجارية لحلول التنقل المستدام ، النقاب عن أحدث مجموعة من طرازاتها المتطوّرة وتقنيّاتها الرائدة في جناح مخصص يمتدّ على مساحة 1,372 متراً مربعاً ، كما خصصت منطقة العرض الغامرة مجموعة طرازات كيا الجديدة بما في ذلك سبورتاج و تيللورايد و مركباتها الهجينة من طرازات سورنتو HEV K5 , HEV و HEV K8، بالاضافة الى أحدث نماذج السيارات الكهربائية المرتقبة والتي ستتوفر قريباً في أسواق المنطقة مثل EV6 و EV9 و السيارة النموذجية EV5 .

كيا تميزت في معرض جنيف للسيارات 2023 بجديدها

حرصت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا في المملكة على التفاعل مع هذه المشاركة عبر تنظيم رحلة لنخبة من الإعلاميين والمهتمين بقطاع صناعة السيارات محليا لحضور المعرض والتعرف على جديد كيا ، وعقدت كيا مؤتمراً صحفياً، على هامش المعرض ي، بحضور وسائل الإعلام الإقليمية وكبار العملاء وخبراء الصناعة أعلنت خلاله عن طرازاتها الكهربائية بالكامل: EV9 وEV6، والسيارة النموذجية EV5، الأمر الذي يجسد إنجازاً بارزاً في إطار مسيرة العلامة التجارية وتميزها في تقديم سيارات كهربائية مبتكرة يتم إطلاقها لأوّل مرّة في الشرق الأوسط. كما تؤكد هذه الخطوة، على مكانة وموقع كيا كعلامة تجارية متميزة وطموحة للسيارات الكهربائية في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية العلامة التجارية بأن تصبح المزود الرائد لحلول التنقل المستدام .

جناح كيا المميز في معرض جنيف للسيارات 2023

جناح كيا في المعرض الدولي للسيارات، يعد مصمم باستخدام النباتات الطبيعية بتقديم تجربة غامرة للزوار، حيث يحتوي على أسطح عاكسة، توفر أربع بيئات بصرية حسية متميزة، وتجمع بين عناصر الطبيعة الأربعة : الضوء ، والهواء ، والأرض، والماء .

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رئيس شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا ، سوهانغ تشانغ، علق قائلاً : “تُشكل المشاركة في جنيف الدولي للسيارات في الدوحة، إنجازاً جديداً لكيا، وتعكس حجم النمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط. وانطلاقاً من موقعها كواحدة من أفضل خمس علامات تجارية في المنطقة، فإن مجموعة مركباتنا التي تم عرضها في جناح كيا خلال فعاليات معرض السيارات، تجسد رؤيتنا المستقبلية بأن نصبح “المزود الرائد لحلول التنقل المستدام”. ويشمل ذلك مجموعة السيارات الكهربائية EV9 وEV6 والسيارة النموذجية EV5. يتجاوز التزام كيا بالاستدامة، فئة السيارات الكهربائية، إذ نفخر بتقديم 10 عناصر أساسية من الموارد المستدامة، والتي تمثّل جانب مهم من استراتيجية استدامة التصميم. وتجسد هذه المواد التي تم دمجها بدقة في سيارة كيا EV9، رؤيتنا لتحقيق مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة. وسنواصل في التزامنا بتطوير وسائل النقل المستقبلية والمبتكرة والمستدامة، ونأمل أن نُشكل مصدر إلهام لعملائنا ولأنفسنا لتحقيق الحياد الكربوني على أرض الواقع”.

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