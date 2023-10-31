شركة KTM ستساعد في بناء سيارات البيك أب والميني فان الهيدروجينية

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت كل من شركة H2X Global وشركة KTM Technologies GmbH عن نموذجهما التجاري “الرائد” الذي يعمل بالهيدروجين في شكل الميني فان والبيك اب وسيارات الأجرة في مؤتمر Body Engineering Days، وتعمل الشركتان الأسترالية والنمساوية معًا لتطوير حلول أفضل لهياكل المركبات خفيفة الوزن المزودة بمحركات متطورة خالية من الانبعاثات، وتعد مركبة دارلينج التجارية تتويجًا لهذه الجهود.

خطط مستقبلية صديقة للبيئة من شركة KTM

تقدم الشركتان خبرات متنوعة، حيث ظهرت H2X لأول مرة على الساحة منذ عامين عندما كشفت عن سيارة فورد رينجر التي تعمل والتي تسمى H2X Warrego، قدم هذا النموذج بعض القدرة الرائعة على عدم الانبعاثات ولكن بسعر مذهل، لقد عملت الشركة على إتقان هذه التقنية وقررت الدخول في شراكة مع KTM نظرًا لبراعتها الهندسية، وتشتهر الشركة النمساوية بدراجاتها النارية، وقد أطلقت مؤخراً سيارة GT-XR الخارقة لأول مرة، ويأمل هذا المشروع التالي في الاستفادة من معرفة الشركتين لإنشاء شيء يمكن أن يساعد في تغيير صناعة المركبات التجارية.

وبالنسبة إلى أوتوكار، اتفقت الشركتان على إنشاء “هيكل أوريغامي” جديد لتقليل التكاليف والسماح بمزيد من القدرة على التكيف بين المتغيرات، لن يساعد ذلك في جعل إنتاج سياراتهم أكثر استدامة فحسب، بل سيحد أيضًا من تكلفة الاستثمار في الأدوات، والتي تعد واحدة من أكبر النفقات لشركات السيارات الناشئة.

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ويسمح هذا الهيكل المتقدم لسيارة دارلينج بأن تكون قابلة للتكيف بشكل كبير، مما يسمح ليس فقط بأطوال مختلفة ولكن أيضًا بأنماط هيكل الشاحنات والبيك أب وسيارات الأجرة، وتقول الشركة إن السيارة تم تصميمها “لضمان أفضل تجربة للمستخدم”، والاستفادة من تكنولوجيا الهيدروجين لمنح العملاء “بديلاً أنظف، معفيًا من رسوم وقيود الانبعاثات”.

والشاحنة متوفرة بأطوال 15.3 و16 و17.5 قدم، مما يوفر مساحة تخزين تصل إلى 205 قدم مكعب، تدعي الشركة أن حمولتها تبلغ 3.8 طن ويمكنها سحب ما يصل إلى 2,520 كجم، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تدعي أن نطاقها يبلغ حوالي 402 كلم أيضًا، وفي الوقت نفسه تروج للتزود بالوقود بشكل أسرع، وعدم الانبعاثات الصفرية، وصيانة أرخص على مدى عمر السيارة.

ومن الواضح أن مظهر السيارة مستوحى من أنماط هيكل السيارة Sprinter Van، مع منحنا إصدار سيارة الأجرة أيضًا فولكس فاجن ID، المشاعر الطنانة، بشكل عام، إنها حزمة جذابة وعلينا أن نمنحهم الفضل في اتجاه التصميم، وتجري الشركتان الآن مناقشات مع أحد الموردين العالميين الرئيسيين لإثبات القدرة والخبرة في مجال تشكيل صفائح الألمنيوم T4/T6 لإنتاج التصميم بكميات كبيرة.

وفي الختام، تقول H2X إن مؤتمرهم قدم منظور تصميم “منعش” في صناعة السيارات ونحن نتفق مع ذلك، لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات المصنعة الرئيسية التي تسعى حقًا إلى تكنولوجيا الهيدروجين، مع شركة تويوتا في المقدمة، وتبحث الشركة حاليًا في جدوى تكنولوجيا الهيدروجين للأغراض التجارية في المملكة المتحدة، ولكن يبدو أن H2X ربما تكون قد تغلبت عليها.

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