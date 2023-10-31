تقرير.. أكثر من 2 مليون محرك دوار هو ما بنته مازدا

دبي - كتب محمد فتوح - في عام 1967، قدمت مازدا سيارة كوزمو سبورت (المعروفة أيضًا باسم مازدا 110 إس) بـ محرك دوار، ومنذ تلك اللحظة الخاصة منذ أكثر من نصف قرن، وأنتجت شركة صناعة السيارات اليابانية أكثر من مليوني محرك دوار، لكن هذا الإنتاج الرائع لم يستمر دون انقطاع، في الواقع، لم تستأنف مازدا إنتاج المركبات ذات المحركات الدوارة إلا في شهر يونيو من هذا العام بعد انتظار دام أحد عشر عامًا.

تفاصيل عن التقرير الذي يذكر قيام مازدا ببناء أكثر من 2 مليون محرك دوار

قبل شهر يونيو، كانت آخر سيارة ذات محرك دوار هي سيارة RX-8 الرياضية في عام 2012، وتلتقط MX-30 R-EV عباءتها الدوارة، وهي البديل الموسع لنطاق السيارة الكهربائية التي تم إيقافها مؤخرًا في أمريكا، ولحسن الحظ، يبدو أن قصة مازدا الدوارة لم تنته بعد.

وقال المدير والمدير التنفيذي الأول في مازدا تاكيشي موكاي: “يعد المحرك الدوار جزءًا خاصًا من تاريخ مازدا ويمثل روح التحدي التي لا تتوقف أبدًا”، وأضاف “إن المحرك الدوار محبوب للغاية من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون لاستئناف الإنتاج ورؤيته يعود”، وأضاف المسؤول التنفيذي أن مازدا ستواصل تزويد العملاء “بتجربة قيادة مثيرة حتى في عصر الكهرباء”.

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ونأمل أن يكون هذا تلميحًا إلى أن سيارة أيكونيك SP الاختبارية التي تم الكشف عنها قبل بضعة أيام في معرض التنقل الياباني قد تم تخصيصها للإنتاج، يتميز هذا الطراز الاختباري بمحرك ثنائي الدوار يمكنه حرق أنواع الوقود البديلة مثل الهيدروجين، وعلى الرغم من وجود عنصر الكهرباء، إلا أنه يزن أقل من 1,440 كجم.

وإجمالاً، ينتج هذا الطراز الاختباري قوة حصانية تبلغ 365 حصانًا، وهو ما يزيد بأكثر من 100 حصان عن ما تمكنه محرك التوربو المزدوج FD RX-7، من المؤكد أن هذا الطراز الاختباري أثقل بحوالي 108 كجم من RX-7، ولكن هذا يمثل زيادة ضئيلة في الوزن لسيارة تحل محل شيء خرج من السوق منذ 20 عامًا.

وفي الختام، لم تؤكد مازدا ما إذا كان هذا سيصل إلى مرحلة الإنتاج، ولكن عند الكشف عن الطراز الاختباري، ووعدت شركة صناعة السيارات “بتقديم سيارات تذكر الناس دائمًا بأن السيارات هي متعة خالصة وجزء لا غنى عنه من حياتهم”، ونأمل أن يكون هذا مؤشرًا على أن مازدا ستقدم قريبًا دوارات جديدة للتطبيقات الرياضية، إنها تبيع بالفعل السيارة الرياضية الأكثر شعبية في العالم، وإضافة خيار آخر يمكن أن يكون مفيدًا فقط لتعزيز هذه الأرقام.

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