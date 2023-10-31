هل نرى سيارة نيسان رياضية صغيرة قريباً تنافس بها مازدا مياتا؟

دبي - كتب محمد فتوح - ترغب صانعة السيارات اليابانية في تدشين سيارة نيسان رياضية صغيرة لمنافسة سيارتي مازدا MX-5 مياتا وتويوتا GR86، لكنها قد تفعل ذلك بسيارة رياضية كهربائية، وفقًا لما ذكره موقع توب جير.

ما الذي نعرفه عن سيارة نيسان رياضية صغيرة قد تنطلق قريباً؟

قال إيفان إسبينوزا، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية المنتجات العالمية وقسم تخطيط المنتجات في للصحيفة إن نيسان تتصور مجموعة سيارات ذات أداء ثلاثي المستويات كما كانت في الثمانينيات والتسعينيات، “اعتمادًا على الوقت الذي تستغرقه، كان لدينا دائمًا سيارة GT-R، وكان لدينا دائمًا [نيسان Z]، وكان لدينا دائمًا مدخل [سيارة رياضية] – إما فتحة ساخنة مثل بولسار أو أي شيء آخر هناك [في النطاق].

وفي حين أن سيارة بولسار GTi-R الحديثة ستكون ممتعة، فإن نيسان لن تتجه في هذا الاتجاه، “لست متأكدًا من وجود سيارة هاتشباك، ولكن ربما سيارة رياضية كهربائية أصغر يمكنك التفكير فيها، شيء أصغر، وبأسعار معقولة قليلاً، بالتأكيد”.

إعلان

وقد لا ترضي سيارة الكوبيه الكهربائية الأصوليين، ولكن، كما يوضح إسبينوزا، ستستخدم الشركة هذا لجذب العملاء الأصغر سنًا إلى عائلة نيسان، في السابق، كانت نيسان قد أثارت إعجابنا بسيارة كوبيه رياضية صغيرة على شكل السيارتين الاختباريتين IDx و IDx Nismo، لكن هذه لم تتجاوز مرحلة المفهوم، يمكن أن يكون شيء مدمج وبأسعار معقولة مع تصميم أنيق وأداء محترم هو ما تحتاجه العلامة التجارية، خاصة أنها تدخل عصر الكهرباء بحماسة.

وأضاف: “أعتقد أن شركات صناعة السيارات – بشكل عام – قد نسيت الشغف بالسيارات، الأمر يعتمد على البلد، لكن يمكنك أن ترى أن العملاء الشباب أصبحوا أقل انجذابًا للسيارات”، للأسف، هناك الكثير من الحقيقة في كلمات إسبينوزا، في جميع أنحاء العالم – وخاصة في أوروبا – أصبح المستهلكون الأصغر سنًا أقل اهتمامًا بامتلاك سيارة لعدة أسباب، ويتعلق هذا بالقدرة على تحمل التكاليف، أو البنية التحتية الملائمة للنقل العام، أو المعتقدات البيئية.

لكن سيارة نيسان رياضية كهربائية ذات السعر الجيد يمكن أن تغير رأي بعض العملاء، وقال “هذا أحد الأشياء التي يمكن أن تجعل الشعلة تعود مرة أخرى”، ويريد إسبينوزا أن تكون السيارة الرياضية الجديدة “مثيرة وجذابة للقيادة” ولكنها تتميز أيضًا بميزات اتصال رائعة ستجذب المشترين الأصغر سنًا، ونحن لا نشير إلى Apple CarPlay وAndroid Auto، وبدلاً من ذلك، فهي مساحة رقمية يمكن للسائق استخدامها للتواصل مع الأصدقاء ومجتمع سيارات نيسان الرياضية الأوسع.

وفي الختام، ربما سنشهد عودة السيارات الرياضية الشهيرة ذات الأسعار المعقولة، مثل سلسلة نيسان SX، ربما تعود السيارة ذات الأداء الكهربائي باسم SX/Silvia، ومهما كان الاسم، فنحن سعداء لالتزام نيسان بصنع سيارات ممتعة ومثيرة للجماهير.

شاهد أيضاً:

نيسان إكس-تريل الجديدة كلياً تتصاعد مبيعاتها في إمارة أبوظبي

ماكاتو أوشيدا يؤكد نيسان لديها خطط لانتاج سيارات كهربائية منخفضة التكلفة