ستيلانتيس ستصنع بيك أب متوسطة الحجم جديدة في مصنع جيب شيروكي القديم

دبي - كتب محمد فتوح - تقول منظمة United Auto Workers (UAW) أنها أنقذت مصنع ستيلانتيس Belvidere في إلينوي، والذي تم إغلاقه في وقت سابق من هذا العام، حيث قالت أنه سيكون موقع إنتاج بيك أب متوسطة الحجم جديدة، وتمت مشاركة الأخبار من قبل رئيس UAW ونائبه، Shawn Fain وRich Boyer، في بيان.

ما الذي نعرفه عن خطة ستيلانتيس لبناء بيك أب متوسطة الحجم جديدة

بالإضافة إلى إعادة تشغيل خطوط التجميع، ستضيف أكثر من 1000 وظيفة في مصنع البطاريات الجديد في Belvidere، وكل من فقد وظائفه في Belvidere تم إعادته إلى حالة التسريح المؤقت، وهذا يعني أنهم سيحصلون على نسبة مئوية من رواتبهم والحصول على مزايا الرعاية الصحية.

وتقول UAW أيضًا أنه عندما بدأ الإضراب، كانت ستيلانتيس تتطلع إلى إلغاء 5000 وظيفة عن طريق التخلص من مصنعين آخرين، كانت هذه هي مجمع محركات ترينتون وتصنيع الآلات في توليدو، على ما يبدو، قال ستيلانتيس أنه لم يتبق لهذه المصانع أي شيء لتفعله، لكن UAW تفاوضت بشأن التزامات جديدة للمحرك.

إعلان

ولم تحدد UAW الأجزاء التي ستبنيها ترينتون وتوليدو في نهاية المطاف، وتتولى شركة Toledo Machining مسؤولية أعمدة التوجيه ومحولات عزم الدوران، بينما يقوم مجمع محركات Trenton ببناء محرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر، ولا يزال محرك V6 الشهير قيد الإنتاج، حيث تمتلك شركة ستيلانتيس مصنعين آخرين مخصصين لإصدارات مختلفة من هذا المحرك، ومن الطبيعي أيضًا أن يتلاشى هذا المحرك القديم في النهاية، يعد محرك ستيلانتيس ذو الشاحن التوربيني ذو الأربعة أوعية بديلاً لائقًا، كما أن Hurricane inline-6 أفضل في كل شيء.

والسؤال الكبير هو ما الذي تنوي ستيلانتيس فعله بمصنع بلفيدير، والإجابة المختصرة هي أننا لا نعرف لأنه لم يتم تأكيد أي شيء، لدينا نظريتان، الأول هو رام رامبيج – منافس فورد مافريك المدمج الذي يباع في أمريكا الجنوبية، كان بلفيدير مسؤولاً عن بناء سيارة جيب شيروكي، وهي ذات تصميم أحادي الجسم مثل رامبيج، إن تجهيز المصنع لبناء مركبة أخرى أحادية الجسم مثل رامبيج سيكون أقل تكلفة من إعادة تجهيزه لسيارة جديدة تمامًا.

ومع ذلك، فإن رامبيج ليست بيك أب متوسطة الحجم، ومن المرجح أن يعرف ممثلو UAW فئات الحجم المختلفة داخل صناعة السيارات، وقال شون فاين، رئيس UAW، أيضًا أنه سيتم جلب كل من الاحتراق والكهرباء إلى Belvidere، مما يقترح بيك أب هجينة، أو بيك أب كهربائية بالكامل، أو طرازًا جديدًا تمامًا.

والبيك أب متوسطة الحجم الوحيدة القابلة للحياة في ترسانة ستيلانتيس هي جيب جلاديتور نحن نعلم أن طراز 4xe قيد الإنتاج، وهو أمر منطقي لأن رانجلر 4xe هي السيارة الهجينة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون Belvidere أيضًا هو الموقع الذي تم اختياره لإنتاج سيارة جيب ريكون، المبنية على منصة STLA الكبيرة، او من الممكن ان تكون كلاهما.

وفي الختام، في كلتا الحالتين، سيحتاج المصنع إلى تجديد، حيث إن غلاديتور هي من طراز رانجلر في الأمام ورام 1500 من العمود C في الخلف، والسؤال الآن، هل سيستثمر ستيلانتيس ما سيكلف على الأرجح مئات الملايين؟ ويبدو الأمر محتملا، خاصة وأنها ملتزمة أيضا ببناء مصنع للبطاريات، إذا كنت ستبني سيارات تعتمد بشكل كبير على البطاريات، فلماذا لا تبني مصنعًا للبطاريات على الطريق مباشرةً؟

شاهد أيضاً:

بترومين ستيلانتيس تدشن طرازات فيات الكهربائية في معرض الرياض

ستيلانتيس تؤكد أن محرك هوراكان مزدوج التوربو بقوة تزيد عن 520 حصانًا